মিডিয়া এক্সিক্স, টেক ভেটস এবং আইনি বিশেষজ্ঞরা CES এ AI এর প্রভাব নিয়ে বিতর্ক করছেন

গত সপ্তাহে সিইএস-এ এআই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমনটা বলাটা অনেকটা এমনই যে, জায়ান্ট টেক কনফ্যাবের সময় অক্সিজেন শ্বাস নেওয়া হয়েছিল। টপিক এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

হলিউডের জন্য, যা গত কয়েক বছর ধরে প্রযুক্তির উত্থানের দ্বারা অস্থির হয়ে উঠেছে, কথোপকথনটি আশাবাদের কাছাকাছি ইউটোপিয়ান স্তর থেকে গভীর-অবিশ্বাস এবং ভয়ের দিকে চলে গেছে। জেনারেটিভ এআইকে ব্যাপকভাবে এমন একটি শক্তি হিসাবে দেখা হয় যার সাথে গণনা করা প্রয়োজন, কারণ এটি উল্লেখযোগ্য নৈতিক, আর্থিক এবং আইনি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, সৃজনশীল সম্প্রদায়ের অনেকেই কাজের নিরাপত্তা বা তাদের কাজের ভবিষ্যত মূল্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। যদিও 2023 সালের দ্বৈত স্ট্রাইকের সময় WGA এবং SAG-AFTRA দ্বারা অগ্রগতি এবং সুরক্ষা অর্জিত হয়েছিল, তবুও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

এটি সিইএস হবে না, তবে, নীল-আকাশ ছাড়া। এনভিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও জেনসেন হুয়াং সোমবার তার বার্ষিক মূল বক্তব্য তুলে ধরেন, কীভাবে ট্রিলিয়ন-ডলারের টেক জায়ান্ট রোবোটিক এবং স্বায়ত্তশাসিত যানবাহনের নকশা সক্ষম করছে এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে লাফিয়ে উঠছে। এটি ভিজ্যুয়াল এফেক্ট, অ্যানিমেশন এবং ভার্চুয়াল উত্পাদনের সাথে গভীরভাবে জড়িত। হুয়াং, তার স্বাক্ষরযুক্ত কালো চামড়ার জ্যাকেটে হাসিমুখে মঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মান্দালয় উপসাগরের 14,000 জন অংশগ্রহণকারীদের বলেছিলেন যে এনভিডিয়ার ব্ল্যাকওয়েল, “AI এর ইঞ্জিন, PC গেমার, বিকাশকারী এবং সৃজনশীলদের জন্য এসেছে।” তিনি এটিকে “25 বছর আগে প্রোগ্রামেবল শেডিং চালু করার পর থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কম্পিউটার গ্রাফিক্স উদ্ভাবন” বলে অভিহিত করেছেন।

স্ফেয়ার, লাস ভেগাস স্ট্রিপের ঠিক অদূরে একটি যুগান্তকারী নতুন ভেন্যু, এনভিডিয়া প্রযুক্তি দ্বারা চালিত এবং এটি আরেকটি প্রধান মূল বক্তব্যের হোস্ট করেছে যেটিতে উপস্থিতরা আরও ভাল আগামীকালের কল্পনা করেছিল: ডেল্টার একটি স্প্ল্যাশ উপস্থাপনা৷ এটি এয়ারলাইনটির 100 বছরের বিমান চলাচলের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে এবং সাতবারের সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন টম ব্র্যাডির একটি আশ্চর্যজনক উপস্থিতিও রয়েছে।

AI এর সম্ভাব্যতার সেই উজ্জ্বল ঝলকের সাথে, যদিও, বাস্তব-বিশ্বের প্রচুর উদ্বেগ এসেছিল। অনেক উপস্থিতি একই সময়ে তাদের মাথায় উভয় সংস্করণ ধরে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে। ডানকান ক্র্যাবট্রি-আয়ারল্যান্ড, জাতীয় নির্বাহী পরিচালক এবং SAG-AFTRA এর প্রধান আলোচক, CES প্যানেলের সময় AI বলার সময় অনেকের জন্য কথা বলেছিলেন “একটি হাতিয়ার এবং একটি অস্তিত্বের হুমকিও।”

অনেক শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র পরিচালক, তাদের মধ্যে জেমস ক্যামেরন জন ফাভরেউ, AI কে “একটি হাতিয়ার হিসাবে দেখেন, যতক্ষণ না তারা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণকে উন্নত করার জন্য একটি সৃজনশীল হাতিয়ার ছিল,” বলেছেন ডিজিএ-র নির্বাহী পরিচালক রাসেল হল্যান্ডার লেবার ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি সামিটে একটি প্যানেলের সময়, যা সিইএস চলাকালীন লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইউনিয়নগুলি স্টুডিও এবং স্ট্রিমারদের কাছ থেকে ছাড় পাওয়ার আগে পরিবেশের কথা স্মরণ করে, তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “তারা এটিকে সেভাবে দেখছিল না যেভাবে স্টুডিওগুলি দেখছিল। তারা চাকরি কাটাতে বা অর্থ সঞ্চয় করার জন্য এটি দেখছিল না। তারা এটিকে সৃজনশীল হাতিয়ার হিসেবে দেখছিল।”

মোইয়া ম্যাকটিয়ার, একজন জ্যোতির্পদার্থবিদ এবং লোকসাহিত্যবিদ যিনি হিউম্যান আর্টিস্ট্রি ক্যাম্পেইনের একজন সিনিয়র উপদেষ্টাও, AI এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একমত। একজন সৃজনশীল লেখক এবং বিজ্ঞানী উভয় হিসাবে, তিনি তার গবেষণায় মেশিন লার্নিং ব্যবহার করেন। “আমি এক্সিকিউটিভ AI যাকে বলি তা সৃজনশীল সম্প্রদায়ের জন্য সত্যিই ভাল হবে – যেমন জিনিসগুলি নিশ্চিত করা যে আপনার সফরটি খুব কার্যকর এবং কোথায় আপনার বিপণন কৌশল হওয়া উচিত,” তিনি “AI and the Crisis of Creative Rights: Deep” শিরোনামের একটি প্যানেলে বলেছিলেন জাল, নীতিশাস্ত্র এবং আইন।” অন্যদিকে, তিনি চালিয়ে যান, “এআই-এর জেনারেটিভ দিকটি, আমি মনে করি, সৃজনশীল সম্প্রদায়ের জন্য একেবারে নেতিবাচক দিক। এখানে অসুবিধাগুলি অনেকগুলি সুবিধার চেয়ে বেশি, যেখানে ভাল সঙ্গীত খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, AI-উত্পন্ন সমস্ত জিনিসগুলির শব্দের মধ্য দিয়ে বিরতি দেওয়া কঠিন হবে।”

ক্র্যাবট্রি-আয়ারল্যান্ড LIT সামিটে এবং ম্যাকটিয়ার এবং অন্যান্য চারজন এআই বিশেষজ্ঞ সমন্বিত “সঙ্কট” প্যানেলে বক্তৃতা করেছিল। এএমপিটিপি-এর সাথে তার ইউনিয়নের চুক্তির বিষয়ে আলোচনার সময় হাই-স্টেকের সময়কালে একটি ডিপফেক ভিডিওর বিষয় হওয়ার বিষয়ে তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। “আমাদের এখানে কিছু করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা বর্তমানে এই দেশের সমস্ত বড় ভিডিও গেম কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে আমাদের ধর্মঘটের ছয় মাসে আছি কারণ তারা ডিজিটাল অনুসমর্থনের জন্য একই মৌলিক সুরক্ষাগুলির সাথে একমত হতে অস্বীকার করে” যা অন্যদের আছে৷

“যদি আমরা নিশ্চিত না করি যে শিল্পটি সাধারণভাবে এআই টুলস এবং বিশেষ করে জেনারেটিভ এআই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে এটি সৃজনশীল প্রতিভা এবং সৃজনশীল ব্যক্তিদের ভূমিকার জন্য একটি খুব বাস্তব এবং বিধ্বংসী হুমকি হতে পারে। আমাদের পৃথিবী,” ক্র্যাবট্রি-আয়ারল্যান্ড যোগ করেছে। “আমি মনে করি না আমাদের মধ্যে কেউ এমন একটি সংস্কৃতি দেখতে চাই যা অ্যালগরিদমিক আউটপুটগুলির উপর ভিত্তি করে।”

আইন সংস্থা ম্যাককুল স্মিথের এলএ অফিসের প্রিন্সিপাল চ্যাড হামেল বিশ্বাস করেন, ইউনিয়ন বা সম্ভাব্য নতুন সরকারী আইন দ্বারা সুরক্ষিত লাভের পাশাপাশি একটি আইনি লড়াই লড়তে হবে। “কিছু সাহসী সঙ্গীত শিল্পী, কিছু সাহসী অভিনেতা, কিছু সাহসী মানবের সন্ধান করুন যা আদালতে আদেশমূলক ত্রাণ পেতে এবং একটি গতির বাম্প পেতে” প্রযুক্তিকে রেললাইন ছাড়াই এগিয়ে যেতে বাধা দেয়।

লিসা ওরাতজ, সিয়াটেল-ভিত্তিক আইন সংস্থা, যার ক্লায়েন্টরা গুগল, মাইক্রোসফ্ট, ইন্টেল, মেটা এবং অ্যামাজন অন্তর্ভুক্ত করেছে, পারকিনস কোয়ের সিনিয়র কাউন্সেল, ইন্টারজেক্ট করেছিলেন, “আমি কি কেবল এটির প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি? এটি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আছে. আমি মনে করি এটি একটি নেট ইতিবাচক এবং আমি মনে করি ক্রিয়েটরদের জন্য সৃজনশীল দিক থেকে এটি এমন একটি টুল যা আপনাকে এমন কিছু করতে সাহায্য করে যা আপনি আগে করতে পারেননি। … এখন, হ্যাঁ, কর্মসংস্থানের সমস্যা রয়েছে, অনেকগুলি সমস্যা রয়েছে যা এর চারপাশে যায়, কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি নেট ইতিবাচক এবং আমাদের কেবলমাত্র সেই ভারসাম্যকে কীভাবে স্ট্রাইক করা যায় তা খুঁজে বের করতে হবে যাতে আমরা বাইরে না ফেলি। খারাপের সাথে ভালো। এবং আমি মনে করি আমরা সেখানে পেতে হবে. আমি একজন আশাবাদী। আমি মনে করি এটা চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমি মনে করি আমরা সেখানে পৌঁছব।”

রিচার্ড কেরিস, একজন প্রাক্তন লুকাসফিল্ম এবং অ্যাপল নির্বাহী যিনি এখন এনভিডিয়ার মিডিয়া এবং বিনোদন বিভাগের প্রধান, বলেছেন AI এর আশেপাশে কিছু উদ্বেগ অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে অতীতের অস্বস্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। সম্প্রচার টিভি শিল্পের প্রধান সম্মেলনের 1980-এর দশকের শেষের দিকের সংস্করণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এটি এতদিন আগে ছিল না যে NAB-এর মেঝেতে ডিজিটাল ভিডিওর অনুমতি দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্প্রচার-মানের বলে বিবেচিত হয়নি।” . “কয়েক বছর পরে, এটি উল্টানো হয়েছিল। এই ভয় আছে যে লোকেরা যখন কিছু নতুন প্রযুক্তি দেখছে তখন তারা পেয়ে থাকে। তারা বলে, ‘আচ্ছা, এটা খারাপ কারণ এটা আমাদের চাকরি নিয়ে যাচ্ছে।’ এটি আসলে চাকরি ব্যাহত করতে চলেছে, হ্যাঁ, তবে এটি আরও অনেক সুযোগ খুলতে চলেছে।”

আমাজন ওয়েব সার্ভিসেসের গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট, গেমস এবং স্পোর্টসের জিএম সামিরা পানাহ বখতিয়ার, কেরিসের সাথে একমত হয়ে বলেছেন, “শব্দ এবং রঙ এবং ফিল্ম বা 8 মিমি ফিল্ম, এই জিনিসগুলি সেই সময়ে সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল।” শেষ পর্যন্ত, তিনি বলেছিলেন, “শিল্পের দক্ষতার জন্য সর্বদা একটি জায়গা থাকবে।”