You are Here
মিডিয়া ভারতীয় আখ্যানকে মোকাবেলার জন্য প্রশংসিত
News

মিডিয়া ভারতীয় আখ্যানকে মোকাবেলার জন্য প্রশংসিত

ইসলামাবাদ:

শুক্রবার তথ্যমন্ত্রী আত্তউল্লাহ তারার সংঘাতের সময় ভারতীয় বর্ণনাকে মোকাবেলায় গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন, এই সময়টিকে “অসাধারণ পরিস্থিতি” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইসলামাবাদে পাকিস্তান সংবাদপত্রের সম্পাদনা (সিপিএনই) এর কাউন্সিলের একটি বৈঠকে সম্বোধন করে, তারার ভারতের অনেক বড় মিডিয়া মেশিনের বিরুদ্ধে বিশ্বকে পাকিস্তানের বার্তা দেওয়ার জন্য সাংবাদিকদের প্রশংসা করেছিলেন।

“প্রথম থেকেই এটি বর্ণনার যুদ্ধ ছিল,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন। “শত্রুদের বৃহত্তর সংস্থান, আন্তর্জাতিক আগ্রহ, লবিং এবং পিআর সংস্থাগুলি ছিল। আন্তর্জাতিক মিডিয়া আউটলেটগুলির জনসংখ্যার বেশি কারণে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মচারী ছিল।”

তারার জোর দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের শক্তি সংখ্যা বা সংস্থানগুলিতে নয়, “সত্য থাকার” মধ্যে রয়েছে। “সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে না বা পাল্টা হতে পারে না,” তিনি বলেছিলেন। “প্রধানমন্ত্রী কাকুলে পাহলগাম হামলার তদন্তের জন্য জিজ্ঞাসা করার সময়, ভারত প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ সমতল করছিল।”

মন্ত্রী যুদ্ধকালীন সময়ে সশস্ত্র বাহিনী এবং তথ্য মন্ত্রকের মধ্যে একটি “সমন্বয়” তুলে ধরেন, মন্ত্রকের “অত্যাধুনিক তথ্য কেন্দ্রকে” বর্ণনামূলক যুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি তাদের সমন্বয়ের জন্য আন্তঃ-পরিষেবা জনসংযোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। “এই যুদ্ধটি আপনার সহায়তা এবং আপনার বিষয়বস্তু নিয়ে সবাই একসাথে লড়াই করেছিল। বিষয়গুলি যেভাবে লেখা এবং প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল একটি দলের প্রচেষ্টা।”

তিনি বলেছিলেন যে ইউনাইটেড প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানের চিত্রকে বাড়িয়েছে। “বিশ্বজুড়ে লোকেরা পাকিস্তানের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধা রাখে এবং আমাদের গুরুত্ব সহকারে নিয়ে যায়,” তিনি বলেছিলেন। “‘রাইজিং ইন্ডিয়া’ এর এই মিথ্যা গৌরব ছিল, এটি কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ার এই বড় অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি ছিল। একই মোদীকে এমন দেশগুলিতে জাল পদক দিতে হবে যার নাম আমরা কখনও শুনিনি।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে পাকিস্তান সত্যিকারের তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার সময়, “তারা (ভারত) অনেক মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে”।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলি “ভয়াবহভাবে উন্মোচিত” হয়েছিল, যখন পাকিস্তানের মিডিয়া তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ এবং তার বিদেশী নীতির একজন মুখপাত্র হয়ে ওঠে।

ভারতের ব্যর্থ নকশাগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তারার বলেছিলেন যে পাকিস্তান নৌবাহিনী যে কোনও ভারতীয় ব্যস্ততার জন্য প্রস্তুত ছিল। “শত্রুরা যখন খুঁজে পেয়েছিল যে তারা করাচি বন্দর ধ্বংস করতে পারে না, তারা পরিবর্তে মুলতান এবং লাহোরের বন্দরগুলি ধ্বংস করে দেয়,” তিনি বলেন, যে শহরগুলির বন্দরগুলি সম্পর্কে কোনও উপস্থিতি নেই, সেখানে ভারতীয় গণমাধ্যমের ব্যাপক উপহাসিত রিপোর্টকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দাবী করা হয়েছে যে পাকিস্তানি সাংবাদিকতা “অ্যাড্রিফ্ট ছিল,” তারার বলেছিলেন: “আমি সেই ব্যক্তিকে বলতে চাই যে তাদের মিথ্যা ও প্রচারের জন্য লজ্জা দেওয়া উচিত এবং কীভাবে তারা বিশ্বব্যাপী বিদ্রূপ করা হচ্ছে।”

তথ্যমন্ত্রী সিপিএনইকে একটি “যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা” হিসাবে প্রশংসা করেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিবাদ চলাকালীন পাকিস্তানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আখ্যান-বিল্ডিং এবং “দেশের প্রতিরক্ষায় কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা” এর ভূমিকা স্মরণ করা হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।