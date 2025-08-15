মিডো মোহাম্মদ: 15 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত উইকএন্ডের জন্য রাশিফল

মেষ রাশির
আপনার সেরা ধারণা এবং পরিকল্পনা রিজার্ভে রাখতে উইকএন্ড। মন্তব্য করা এড়িয়ে চলুন যাতে তারা আগামী সপ্তাহগুলিতে সফলভাবে বিকাশ করতে পারে। পদ্ধতি, চুক্তি বা চুক্তিগুলি ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাদার উভয়ই সমাধান করার পক্ষে এটি অনুকূল সময়।
টারো
আপনার চিহ্নের চাঁদ আপনাকে প্রকল্পগুলি শুরু করতে, ভ্রমণ করতে বা আপনার বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করার প্রবণতা দেয়। আপনার সৃজনশীলতার সুবিধা গ্রহণ এবং নতুন দরজা খোলার জন্য এটি একটি ভাল সময় যা আপনাকে স্বল্প -মেয়াদী ফলাফল দেবে।
মিথুন
আপনার মন স্বাভাবিকের চেয়ে আরও সক্রিয় এবং ইতিবাচক হবে। ভিজ্যুয়ালাইটগুলি যে সমস্ত কিছু বাস্তবায়িত করতে পারে, তাই মুলতুবি প্রকল্পগুলি পুনরায় শুরু করার সুবিধা নিন, বিশেষত কাজ এবং অর্থের সাথে সম্পর্কিত। সাফল্য আপনার পক্ষে।
ক্যান্সার
উইকএন্ডকে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন এবং চুক্তিতে অগ্রগতির জন্য আদর্শ উপস্থাপন করা হয়। বৃষের পূর্ণিমা যোগাযোগ এবং আলোচনার পক্ষে, কাজ এবং পারিবারিক জীবনে সুবিধাগুলি সহ।
লিও
দেশপ্রেমিক, আর্থিক বা বিনিয়োগের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য নিখুঁত মুহূর্ত। যদি আপনাকে কোনও চুক্তিতে আলোচনা করতে বা স্বাক্ষর করতে হয় তবে স্বল্প -প্রশান্তি এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য এটিই সঠিক সময়।
কুমারী
বৃহস্পতি আপনাকে সাফল্য এবং প্রাচুর্যের দিকে পরিচালিত করে। এই সপ্তাহান্তে মূল ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ এবং পারিবারিক সম্প্রীতির পক্ষে। আপনার ঘনিষ্ঠ পরিবেশকে শক্তিশালী করতে সুসংবাদ আসতে পারে।
Libra
আপনার সৃজনশীলতা এবং কল্পনা বৃহত্তর আয় উত্পন্ন করার বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্পগুলি শুরু করার মূল বিষয় হবে। আপনার মনকে স্পষ্ট উদ্দেশ্যগুলির দিকে পরিচালিত করতে শুরু করে আপনি যে পরিবর্তনগুলি চান তা উস্কে দেওয়ার সময় এসেছে।
বৃশ্চিক
আপনি যে পথটি ভ্রমণ করেছেন তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনার কৃতিত্বগুলিকে মূল্য দিতে পারেন। আরও কাজ এবং আরও ভাল আয় আসে, তবে শিথিল, উদযাপন এবং এমন সুসংবাদ গ্রহণের সুযোগও যা আপনার সপ্তাহান্তে আনন্দ করবে।
ধনু
নেতিবাচক মানুষ বা পরিবেশ থেকে দূরে সরে যান যা আপনার শক্তি কমিয়ে দেয়। বৃহস্পতি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পরিচালিত করে যা আপনি পরে রেখেছিলেন। নিজের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন এবং নতুন দিকনির্দেশগুলি সংজ্ঞায়িত করার জন্য উইকএন্ড আদর্শ।
মকর
আপনার পেশাদার এবং অর্থনৈতিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। রুটিন ছেড়ে যাওয়া এবং পুরানো অভ্যাসের সাথে ভাঙা আরও ভাল সুযোগের জন্য খোলার মূল বিষয়।
অ্যাকোয়ারিয়াম
আপনি সারা বছর ধরে যা বপন করেছেন তা কাটানোর সময় এসেছে। বাড়ির ক্রিয়াকলাপ এবং প্রকল্পগুলি বৃদ্ধি বা পুনর্নির্মাণ উত্থাপিত হতে পারে। আপনি আকর্ষণীয় কাজের প্রস্তাবগুলিও পাবেন।
মাছ
পার্থক্যগুলি সমাধান করার সুযোগ, চুক্তিগুলি স্বাক্ষর করতে বা ট্রিপগুলি বলার সুযোগ। উইকএন্ডে সংবেদনশীল আনুষ্ঠানিকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনার পক্ষে।
এমএফ