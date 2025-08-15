You are Here
মিনকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা আপগ্রেড করা অভিযোগ
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

মার্ক ভ্যানক্লেভ এবং জোশ ফানক

14 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত4 মিনিট পড়া

081425-MN-LAWMAKERS-শট
হেনেপিন কাউন্টির অ্যাটর্নি মেরি মরিয়ার্টি ভ্যানস বোয়েল্টারের বিরুদ্ধে আপগ্রেড করা অভিযোগ ঘোষণা করেছেন, যিনি মিনেসোটা হাউস স্পিকার মেলিসা হর্টম্যান এবং তার স্বামীকে হত্যা করার অভিযোগ করেছেন এবং মিনিয়াপলিসে, বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট, 2025 সালে একটি রাজ্য সিনেটর এবং তার স্ত্রীকে আহত করার অভিযোগ করেছেন। মার্ক ভ্যানক্লেভের ছবি /এপি

মিনিয়াপলিস (এপি) – একজন পুলিশ অফিসার হওয়ার ভান করার সময় একজন শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রীয় আইনজীবি এবং অন্য একজনকে আহত করার অভিযোগে মিনেসোটা এক ব্যক্তি এখন ফেডারেল আদালতে দোষী না হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ পরে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা একটি নতুন অভিযোগের অধীনে নতুন এবং আপগ্রেড রাষ্ট্রীয় অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

ভ্যানস বোয়েল্টার এখন প্রথম-ডিগ্রি হত্যার দুটি অভিযোগ, প্রথম-ডিগ্রি হত্যার চেষ্টা করা চারটি গণনা এবং একটি পরিবারের কুকুরের গুলি চালানোর জন্য একটি পুলিশ অফিসার এবং প্রাণী নিষ্ঠুরতার নকল করার অভিযোগের মুখোমুখি। হেনেপিন কাউন্টির অ্যাটর্নি মেরি মরিয়ার্টি বলেছেন, অভিযোগগুলি “মিঃ বোয়েল্টারের অপরাধের ওজন প্রতিফলিত করে।”

তবে রাজ্য মামলাটি ভ্যানস বোয়েল্টারের বিরুদ্ধে ফেডারেল মামলায় পিছনে আসন নিয়ে চলেছে যেখানে তিনি সম্ভাব্য আরও গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হন। 15 জুলাই হত্যার ছয়টি ফেডারেল গণনায়, লাঠিপেটা এবং আগ্নেয়াস্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। হত্যার অভিযোগগুলি ফেডারেল মৃত্যুদণ্ড বহন করতে পারে যদিও প্রসিকিউটররা সেই বিকল্পটি অনুসরণ করবেন কিনা তা এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। রাষ্ট্রীয় অভিযোগে সর্বাধিক জরিমানা কারাগারে জীবন কারণ মিনেসোটার মৃত্যুদণ্ড নেই।

বোয়েল্টার 7 আগস্ট ফেডারেল আদালতে দোষী না বলে আবেদন করেছিলেন।

মরিয়ার্টি প্রথমে রাষ্ট্রীয় প্রসিকিউশনকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তবে ফেডারেল প্রসিকিউটররা তাদের মামলাটি চাপ দেওয়ার জন্য তাদের কর্তৃত্ব ব্যবহার করছেন, হেনেপিন কাউন্টি অ্যাটর্নি অফিসের পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার ড্যানিয়েল বর্গার্টপয়েপিংয়ের মতে।

“বোয়েল্টার যখন রাষ্ট্রীয় হেফাজতে ফিরে আসেন, তখন আমরা তাকে বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকব – তাকে আমাদের সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহি করার জন্য,” মরিয়ার্টি বলেছিলেন। “তিনি আর কখনও কাউকে আঘাত করতে সক্ষম না হন তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের ক্ষমতায় থাকা সমস্ত কিছু করব।”

রাজনৈতিক সহিংসতার মর্মস্পর্শী মামলা

কর্মকর্তারা যে রাজনৈতিক সহিংসতার সম্পূর্ণ পরিধি বলেছিলেন যে 58 বছর বয়সী বোয়েল্টার 14 জুনের প্রথম দিকে কয়েক মাস পরিকল্পনার পরে এই সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন। গ্রিন আইল, মিনেসোটা, বাসিন্দাকে স্থানীয়, রাজ্য এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সাথে জড়িত বিশাল অনুসন্ধানের পরে একদিন পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মরিয়ার্তি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “ক্ষতিগ্রস্থদের – আমাদের সাথে যারা, যারা আমাদের কাছ থেকে এবং আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল – তাদের ক্ষতিগুলি কখনও নিরাময় করতে পারে না এমন ক্ষতগুলি খুলেছে,” মরিয়ার্টি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

হেনেপিন কাউন্টি অ্যাটর্নি অফিস প্রাথমিকভাবে পুলিশ অফিসার হিসাবে পোজ দেওয়ার অভিযোগে এবং তাদের বাড়িতে প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক হাউস স্পিকার মেলিসা হর্টম্যান এবং তার স্বামী মার্ককে মারাত্মকভাবে গুলি করার অভিযোগে দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার দুটি গণনার সাথে একটি ওয়ারেন্ট চার্জিং বোয়েল্টার জারি করেছিলেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোয়েল্টার একটি ইউনিফর্ম এবং একটি মুখোশ পরেছিলেন এবং চিৎকার করে বলেছিলেন যে তিনি পুলিশ এবং এই আইন প্রণেতাদের বলেছিলেন যে তিনি একজন অফিসার।

কর্তৃপক্ষগুলি মূলত বোয়েল্টারকে দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার চেষ্টা করার দুটি গণনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, অভিযোগ করে যে তিনি রাজ্য সেন জন হফম্যান নামে একজন ডেমোক্র্যাট এবং তাঁর স্ত্রী ইয়ভেটকে গুলি করেছিলেন। তবে কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই ওয়ারেন্টটি সুরক্ষিত করার জন্য যখন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে তারা সম্ভবত প্রথম-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে আপডেট করা হবে। বৃহস্পতিবার তারা আরও দুটি প্রচেষ্টা হত্যার অভিযোগও যোগ করেছে।

মরিয়ার্টি জানান, হফম্যানস বোয়েল্টারকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয়েছিল, বন্দুকধারীর দরজা দিয়ে নয় বার গুলি চালানোর আগে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে সিনেটরকে নয় বার এবং তাঁর স্ত্রীকে আটবার আঘাত করেছিলেন। দুজনেই বেঁচে গেলেন। কাছাকাছি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে আঘাত করা হয়নি।

অন্যান্য আইন প্রণেতাদের লক্ষ্যবস্তু

ফেডারেল প্রসিকিউটররা ইতিমধ্যে তাদের তদন্তের বিবরণ প্রকাশ করেছেন যে বোয়েল্টার প্রায় ঘন্টা-দেড় সময়রেখায় আরও দুটি বিধায়কদের বাড়িতে চালিত করেছিলেন। মরিয়ারিটি বোয়েল্টারকে সেই আইনজীবিদের একজনকে হত্যা করার চেষ্টা করার জন্য অভিযুক্ত করেছিল কারণ তিনি হর্টম্যানস এবং হফম্যানস’র বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন এবং ভিতরে to োকার চেষ্টা করেছিলেন সেভাবেই তিনি তার দরজায় গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রেপ ক্রিস্টিন বাহনার বাড়িতে ছিলেন না তা বিবেচ্য নয়। মরিয়ার্টি জানান, বোয়েল্টার বাহনারের দরজাটি দুটি পুরো মিনিটের জন্য বেজেছিল যখন এটি পুলিশ বলে চিৎকার করে এবং নিজেই দরজাটি খোলার চেষ্টা করছে।

বোয়েল্টারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় মামলাটি দেখায় যে পাবলিক ডিফেন্ডারের জন্য একটি আবেদন 16 জুন দায়ের করা হয়েছিল, তবে একটি এখনও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। পাবলিক ডিফেন্ডারদের সাধারণত একজন বিবাদীর প্রথম উপস্থিতিতে মিনেসোটাতে নিযুক্ত করা হয়, যা বোয়েল্টার ফেডারেল হেফাজতে নেওয়ার আগে আগে ছিল না, বর্গার্টপোপিং একটি পাঠ্য বার্তায় বলেছিলেন।

বিতর্কিত প্রসিকিউটর

মরিয়ার্টি গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি পরের বছর পুনর্নির্বাচনের সন্ধান করবেন না।

প্রাক্তন পাবলিক ডিফেন্ডার মরিয়ার্টি ২০২২ সালে মিনিয়াপলিস অঞ্চল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দেশটি এখনও 9/2 মিনিটের জন্য একজন সাদা কর্মকর্তার হাঁটুর নীচে পিন করা একটি কালো ব্যক্তি জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু থেকে বিরত ছিল। তিনি পুলিশকে আরও জবাবদিহি করার এবং প্রসিকিউটরদের অফিসের সংস্কৃতি পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে অপরাধের মূল কারণগুলি মোকাবেলা না করেই দীর্ঘকাল শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

মরিয়ার্টি তার মেয়াদকালে বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিল কারণ তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিচারের উদ্দেশ্য হিসাবে শাস্তি থেকে দূরে সরে যেতে চান এবং এমন বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে চান যা মানুষকে সহিংসতায় জড়িত হতে পরিচালিত করে। তবে তার সমালোচকরা বলছেন যে তিনি অপরাধের শিকারদের উদ্বেগকে কমিয়ে দিয়েছেন এবং তার অফিসে জনসাধারণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন।

