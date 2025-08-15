মিনেসোটাতে হুডের নীচে মিশিগান অটোভোরকারের ওয়ালেট পাওয়া গেছে – 243,000 কিলোমিটার পরে

একজন অবসরপ্রাপ্ত মিশিগান অটোওকার একজন অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যরাতের পরে একটি ফেসবুক বার্তার দিকে তাকাল: আপনি কি কয়েক বছর আগে আপনার ওয়ালেটটি হারিয়েছেন?
“যদি তাই হয়,” একজন মিনেসোটা লোক লিখেছিল, “এটি একটি গাড়ির ইঞ্জিন উপসাগরে ছিল।”
রিচার্ড গিলফোর্ড তার ফোনে যা পড়ছিলেন তা বিশ্বাস করতে পারেনি-এক দশক পুরানো রহস্যটি উল্লেখযোগ্যভাবে সমাধান করা হয়েছিল।
গিলফোর্ডের ত্রি -ভাঁজ চামড়ার ওয়ালেট – 15 ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টাফ করা, একটি ড্রাইভারের লাইসেন্স, ওয়ার্ক আইডি, 275 ডলার মূল্যের উপহার কার্ড এবং লটারির টিকিট – মিনের লেক ক্রিস্টালের একটি মেরামতের দোকানে একটি গাড়ির হুডের নীচে পরিণত হয়েছিল।
গিলফোর্ডের পুত্রদের কাছ থেকে ক্রিসমাস উপহার হঠাৎ আবার একটি পারিবারিক ধন ছিল। “বিগ রেড,” যেহেতু তিনি স্নেহের সাথে ফোর্ড মোটরে পরিচিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত ছিলেন।
গিলফোর্ড বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, “এটি মানবতার প্রতি আপনার বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করে যে লোকেরা বলবে, ‘আরে, আপনি এটি হারিয়েছেন, আমি এটি পেয়েছি, আমি এটি আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি,” “গিলফোর্ড বৃহস্পতিবার বলেছিলেন।
ওয়ালেটটি জুনে মেকানিক চ্যাড ভলক আবিষ্কার করেছিলেন, এটিতে প্রায় 243,000 কিলোমিটার সহ 2015 ফোর্ড প্রান্তের সংক্রমণ এবং এয়ার ফিল্টার বাক্সের মধ্যে স্যান্ডউইচড।
“ক্রেজি,” ভলক বলল।
ফিল্টার বক্সটি মেরামতের পরে ঠিক জায়গায় স্ন্যাপ করবে না, তিনি বলেছিলেন, “তাই আমি কিছুটা গোলমাল করে এটিকে আবার টেনে নিয়ে গেলাম এবং মানিব্যাগটি কিছুটা ধাপে বসে ছিল যেখানে এটি স্ন্যাপ করার দরকার ছিল I
ক্রিসমাসের আশেপাশে ক্যালেন্ডারটি 2014 এ ফিরে যান। গিলফোর্ড মিচ ওয়েনের একটি ফোর্ড কারখানায় একই গাড়িতে কাজ করছিলেন। এটি অন্য কোথাও একত্রিত নতুন যানবাহনের একটি দীর্ঘ লাইনে ছিল যে ডিলারদের কাছে পাঠানোর আগে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক কাজের প্রয়োজন ছিল।
গিলফোর্ড পরে বুঝতে পেরেছিল যে তার মানিব্যাগটি তার শার্টের পকেট থেকে পড়ে গেছে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি এটি একটি গাড়িতে হারিয়ে ফেলেছিলেন, তবে এটি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি একটি ফোর্ড ফ্লেক্সের মেঝেতে ছিল, কোনও প্রান্ত নয়, এবং অবশ্যই ইঞ্জিনে নয়।
গিলফোর্ড বলেছিলেন যে তিনি ৩০ থেকে ৪০ টি গাড়ি অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তাঁর সহকর্মীরা আরও কয়েক ডজনের দিকে তাকালেন, “সবেমাত্র দরজা খুলে সিটের নীচে তাকিয়ে এর পিছনে তাকিয়ে আছে।”
“আমি এটি সন্ধান করতে খুব বেশি সময় নিতে পারি না কারণ আমার কাজ করা উচিত। আমি ঘড়ির মধ্যে আছি,” তিনি অনুভূতি স্মরণ করেছিলেন। “ভাগ্য নেই। জীবন চলল।”
গিলফোর্ড, এখন ৫ 56 এবং মিচ। পিটার্সবার্গে বসবাস করছেন, প্রায় 35 বছর পরে 2024 সালে ফোর্ড থেকে অবসর নিয়েছিলেন।
ফেসবুকে বার্তাটি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অনেক আগেই ওয়ালেটটি তার মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে তার প্রোফাইল জানিয়েছেন যে তিনি ফোর্ডে কাজ করেছেন।
ভোল্ক ওয়ালেটের একটি ছবি বার্তা দিয়েছিল এবং ড্রাইভারের লাইসেন্স অন্তর্ভুক্ত করেছিল। “বিগ রেড” তার লাল রঙের দাড়ি দিয়ে নিজের একটি ছোট সংস্করণ দেখেছিল।
“আমার কাছে আশ্চর্যজনক অংশটি ছিল এটি এতটাই সুরক্ষিত ছিল,” গিলফোর্ড ওয়ালেট সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি গাড়ির ইতিহাসও সন্ধান করেছিলেন। “এ সম্পর্কে ভাবুন: ১১ বছর, বৃষ্টি, তুষার। এটি মিনেসোটাতে ছিল, উচ্চস্বরে চিৎকার করার জন্য। এটি কেনার সময় অ্যারিজোনায় ছিল। রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে অ্যারিজোনায় একটি সংক্রমণ কতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তা ভেবে দেখুন। এটি অবিশ্বাস্য।”
ফোর্ডের মুখপাত্র বলেছেন, ডিপ এটিকে “অর্থের ঠিক ঠিক মেরামত” বলে অভিহিত করেছেন: “আপনি কি প্রতিকূলতার কল্পনা করতে পারেন?”
আউটডোর খুচরা বিক্রেতা ক্যাবেলা’স বলেছেন, গিফট কার্ডগুলিতে 250 ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ রয়ে গেছে, তবে এটি তাকে যেভাবেই নতুন কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। গিলফোর্ড আউটব্যাক স্টেকহাউস থেকে 25 ডলার মার্কিন কার্ডের স্থিতি জানেন না। ওয়ালেটে লটারির টিকিটের সংখ্যাগুলি অনেক আগে ম্লান হয়ে গেছে।
“আমি এতে সমস্ত কিছু ফিরিয়ে দেব এবং এটি ঠিক যেমনটি রেখে দেব, এবং এটি চীন ক্যাবিনেটের বাড়িতে বসে থাকবে এবং এটি আমার বাচ্চাদের জন্য,” গিলফোর্ড, একজন খণ্ডকালীন নিলামকারী বলেছেন। “তারা আমার মহান-নাতি-নাতনিদের এ সম্পর্কে বলতে পারে We আমরা গল্পগুলিতে বড়। আমি বলতে চাই ‘