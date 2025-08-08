মিরামিচি দাবানল বাড়ার সাথে সাথে এনবিতে বনজ অপারেশনে সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা

বর্ধিত দাবানলের ঝুঁকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, নিউ ব্রান্সউইকের কিছু বনায়ন কার্যক্রম আগামী কয়েকদিন ধরে সীমাবদ্ধ থাকবে।
প্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অধিদফতরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে এই পদক্ষেপটি এই প্রদেশে বসবাসকারী বন এবং মানুষ উভয়কেই রক্ষা করা।
শুক্রবার, প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী প্রকাশ্যে এই বিধিনিষেধগুলি মুকুট এবং বেসরকারী উভয় জমিতেই হবে বলে জানিয়েছেন।
জন হেরন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই ব্যবস্থাগুলি আমাদের বন, প্রাণী, প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং আমাদের সম্প্রদায়গুলি, পাশাপাশি আমাদের ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার ক্রুদের রক্ষা করতে সহায়তা করবে।
ডেইলি ন্যাশনাল নিউজ পান
দিনের শীর্ষ সংবাদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বর্তমান বিষয়গুলির শিরোনামগুলি পান, দিনে একবার আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করা।
শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত, ফসল কাটা, ফরোয়ার্ডিং, স্কিডিং, স্কাইফিকেশন, চিপিং এবং সমস্ত প্রাক-বাণিজ্যিক পাতলা এবং পরিষ্কার করা মঙ্গলবার রাত 11:59 এ সীমাবদ্ধ রয়েছে
তবে ট্রাকিং, সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনা এবং গাছ রোপণ এখনও সবুজ আলো পাচ্ছে।
এই বিধিনিষেধগুলি প্রদেশের সমস্ত বনাঞ্চল জমিতে প্রযোজ্য এবং উভয়ই ক্রাউন।
বিভাগটি বলেছে যে শর্তাদি এবং আগুনের ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত থাকবে এবং প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে বিধিনিষেধ বাড়ানো বা অতিরিক্ত বিধিনিষেধ স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে।
সমস্ত প্রদেশের পার্ক সহ পুরো প্রদেশের জন্য বর্তমান বার্ন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
ক্রুরা মিরামিচি অঞ্চলে জ্বলন্ত জ্বলন্ত জ্বলন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি আসে।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এটি 22.5 হেক্টর আকারে ছিল এবং শুক্রবার, জ্বলজ্বলটি 47.5 হেক্টর হয়ে উঠেছে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।
বিভাগটি নতুন ব্রান্সউইকারদের প্রদেশের বন এবং সম্প্রদায়গুলি রক্ষার জন্য এই প্রচেষ্টাগুলিকে সমর্থন করার জন্য বনের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করা অব্যাহত রাখতে উত্সাহিত করছে।
© 2025 গ্লোবাল নিউজ, করুস এন্টারটেইনমেন্ট ইনক এর একটি বিভাগ