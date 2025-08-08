মিরাসোলের বিপক্ষে ফ্ল্যামেঙ্গোর হয়ে ক্যার্যাসালের আত্মপ্রকাশ করা উচিত

মিডফিল্ডার এই শনিবার (9), মারাকানিতে 18:30 এ স্টার্টার হতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রারম্ভের প্রাক্কালে লাল-কালো রঙের কাস্ট দিতে পারেন
এই উইন্ডোতে ফ্ল্যামেঙ্গোর শেষ শক্তিবৃদ্ধি, কলম্বিয়ার মিডফিল্ডার জর্জি ক্যার্যাসাল রেড-ব্ল্যাকের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। সুতরাং, কোচ ফিলিপ লুয়েস এই শনিবার (৯) এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য এটি প্রথম রাউন্ডের শেষ ব্রাসিলিরিওর 19 তম রাউন্ডের জন্য মারাকানিতে 18:30 টায় মিরাসোলের মুখোমুখি হতে হবে।
আসলে, স্টার্টার হিসাবে গেমটি শুরু করার ক্যার্যাসাল সম্ভাবনা রয়েছে। এটি মনে রাখা উচিত যে মাইকেল, সিবোলিনহা এবং অ্যারাসকেটা নতুনভাবে আঘাতের মধ্যে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, অন্যদিকে লুইজ আরাজো এবং ব্রুনো হেনরিককে অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে রক্ষা করা হয়েছিল। এটিও মনে রাখা উচিত যে জোর্গিনহো স্থগিত করা হয়েছে, যখন লা ক্রুজ এবং পুলগার থেকে আহত হয়েছে। অতএব, টেকনিশিয়ান এফএলএর মিডফিল্ডে আরোহণ করতে কিছুটা অসুবিধা খুঁজে পান।
এছাড়াও, কলম্বিয়ার লাইনআপ কোচ ফিলিপ লুয়েসকে ইন্টার্নসিয়ালের বিরুদ্ধে সমস্ত 100% অ্যাথলেট থাকতে সহায়তা করবে। বুধবার (১৩) দলগুলি একে অপরের মুখোমুখি, লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালের ভ্রমণের জন্য, মারাকানিতেও, 21:30 টায়।
ব্রাজিলিয়ান কাপে অ্যাটলেটিকোতে ফ্ল্যামেঙ্গোকে নির্মূল করার পরে, ফ্ল্যামেঙ্গো ব্রাসিলিরিওকে ফোকাসকে “জোরদার” করেছে, এটি একটি প্রতিযোগিতা যা 17 টি খেলায় 37 পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে যায়। আসলে, ফিলিপ লুইসের নেতৃত্বে দলটি যদি পলিস্টাস জিততে পারে তবে প্রথম রাউন্ডের প্রতীকী চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। “শিরোনাম” রাখতে, লাল-কালোকে ক্রুজ হোঁচট খাওয়ার এবং খেজুর গাছ থাকা দরকার।
মিরাসোলের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সম্ভবত ফ্ল্যামেঙ্গো লাইনআপে রসি রয়েছে; ভারেলা, লিও পেরেইরা, লিও অর্টিজ এবং অ্যালেক্স স্যান্ড্রো; অ্যালান, এভারটন আরাজো, ক্যার্যাসাল এবং অ্যারাসকেটা; প্লেট এবং পেড্রো।
যিনি ক্যার্যাসাল
ফ্ল্যামেঙ্গো গত শনিবার (২) ক্যার্যাসাল ঘোষণা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত, মস্কোর ডায়নামো তাকে 12 মিলিয়ন ইউরোর (আর $ 77 মিলিয়ন) প্রকাশ করেছে। মিডফিল্ডার 27 বছর বয়সী, 15 শার্ট পরবে এবং চার বছরের জন্য একটি বৈধ বন্ডে স্বাক্ষর করবে। এর আগে তিনি মিলিয়নারিওস, সেভিলা আটলটিকো, কার্পাটি এলভিভ, রিভার প্লেট এবং সিএসকেএ মস্কো খেলেন।
কলম্বিয়ার দলের সর্বশেষ কলগুলিতে ডান নাম, ক্যার্যাসাল গত মৌসুমে আটটি গোল এবং তিনটি সহায়তা নিয়ে রাশিয়ান ফুটবলে 35 টি ম্যাচ খেলেছে। ঘোষণার সাথে ফ্ল্যামেঙ্গো ক্লাব বিশ্বকাপের পরে চারটি শক্তিবৃদ্ধি পৌঁছেছে। কলম্বিয়ার আগে ক্লাবটি ডান-ব্যাক এমারসন রয়্যাল, মিডফিল্ডার শৌল-গিগেজ এবং স্ট্রাইকার স্যামুয়েল লিনোকে নিয়োগ করেছিল।
