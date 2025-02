মিশর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে গাজা খাতের পুনর্বাসনের জন্য তার নিজস্ব বিকল্প প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা করেছে, পশ্চিমা ও আরব মিডিয়া জানিয়েছে। কায়রো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগকে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করেছিলেন, যার মধ্যে ছিটমহলের বাইরে ফিলিস্তিনিদের চলাচল এবং এর পর্যটন স্থানে রূপান্তর জড়িত। উত্তর আফ্রিকার দেশ সতর্ক করেছে: শরণার্থীদের ফলাফল ইস্রায়েলের সাথে শান্তির জন্য একটি ধাক্কা হবে। মিশরে তারা হামাসের সদস্যদের তাদের অঞ্চলে প্রবেশের আশঙ্কা করে, যা ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে নতুন যুদ্ধের জন্য সিনাই উপদ্বীপকে ব্রিজহেডে পরিণত করতে পারে।

এপি। তাদের মতে, কায়রো ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিষয়ে অবহিত করেছিলেন যে ফিলিস্তিনিদের যারা তাঁর দ্বারা আরব প্রজাতন্ত্রের কাছে কল্পনা করেছিলেন তারা 1979 সালের মিশরীয়-ইস্রায়েলি শান্তি চুক্তিকে ক্ষুন্ন করতে পারেন। যেমন এপি -র আন্তঃসংযোগকারীরা স্পষ্ট করে বললেন, একই সময়ে, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি সহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা রাজ্য ইস্রায়েলি সরকার একই রকম সংকেত পেয়েছিল।

কাতারি পোর্টালের সূত্র জানিয়েছে মধ্য প্রাচ্যের চোখ (এমইই) আরব প্রজাতন্ত্রের কিছু কর্মকর্তা এই জাতীয় পরিকল্পনার ঘরোয়া রাজনৈতিক ঝুঁকির বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, যার মধ্যে একটি “সম্ভাব্য অভ্যুত্থান” সহ, এমইই ইনসাইডাররা বলছেন।

এক্ষেত্রে কায়রো এখন প্যালেস্তিনিদের ওয়াশিংটনে তাদের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তার বিকল্পগুলি বিকাশ করছেন। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হ’ল গাজার একটি পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠন, এই সময়ে জনসংখ্যা তৈরি করার সাথে সাথে জনসংখ্যা ছিটমহলের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যাবে। এমইই সূত্রের মতে, আরব রাজ্যের সেনাবাহিনী এই প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আরেকটি বিকল্প হ’ল শরণার্থীদের একটি আংশিক অভ্যর্থনার সম্মতি, যেখানে “কয়েক ডজন বা এমনকি কয়েক হাজারও”, লোকেরা থাকার অধিকার সহ সীমান্তে রাফাচ চেকপয়েন্টটি অতিক্রম করার অনুমতি দেবে।

এপি বলেছেন, ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের দত্তক নেওয়ার প্রস্তাবটি কায়রো আগেও পেয়েছিল, এমনকি ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে পূর্ণ -সংঘাতের ভোরের দিকেও, যা ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর গণহত্যার পরে শুরু হয়েছিল, এপি বলেছে। তবে, এই জাতীয় পরিস্থিতি প্রচার ছাড়াই আলোচনা করা হয়েছিল। এছাড়াও, 46 তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেনের প্রশাসন স্পষ্টতই, উত্তর আফ্রিকার মিত্রের সাথে কথোপকথনে নিজেকে আলটিমেটাম হতে দেয়নি। সুতরাং, আবদেল-ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার ভারী বাধ্যবাধকতাগুলি সূক্ষ্মভাবে ত্যাগ করার সুযোগ পেয়েছিল।

আল-আরবি আল-জাদেদ। তাদের ধারণা অনুসারে, মিশরের নেতৃত্ব পারস্য উপসাগর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চলের আরও প্রভাবশালী খেলোয়াড়দের সমর্থন ছাড়াই মিঃ ট্রাম্পের কলঙ্কজনক উদ্যোগকে প্রতিহত করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

এছাড়াও, 2023 হিসাবে, উত্তর আফ্রিকার দেশ গৃহীত এই অঞ্চলের অন্যান্য কোণ থেকে প্রায় 9 মিলিয়ন শরণার্থী, যা এর সংস্থানগুলিতে অতিরিক্ত বোঝা হয়ে ওঠে। এবং দর্শনার্থীদের পরবর্তী আগমন সম্ভবত মিশরের জন্য আরও একটি স্ট্রেস পরীক্ষা হবে।

এই পরিস্থিতিতে যেমন ঘোষিত এএস-সিসির রাষ্ট্রপতি, ইহুদি রাষ্ট্রের “নিজেকে এবং তার জাতীয় সুরক্ষা রক্ষা করার এবং তাই মিশরীয় অঞ্চলগুলিতে সরাসরি আঘাত প্রয়োগ করার অধিকার থাকবে।” সিনাই এত দিন ধরে ইসলামিক গঠনের আশ্রয়স্থল, যা মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। কায়রো অনুসারে, আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে হামাসের অনুপ্রবেশ কেবল উপদ্বীপে বিদ্যমান হুমকিকে আরও শক্তিশালী করবে।

মিশরীয় নেতৃত্ব এবং গ্যাসের পরবর্তী প্রস্তাবনা, যা মিঃ নেতানিয়াহু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে মনোনীত করেছিলেন, এটি সম্ভবত অসম্ভব। সূত্র অনুসারে "বিবি (বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। – ) এবং ইস্রায়েলের নেতৃত্ব একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে যাতে হামাসের সিনিয়র নেতৃত্বের তৃতীয় দেশে নির্বাসনে যাওয়ার অনুমতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক অ্যাক্সিওস ইন্টারলোকটর বলেছেন।

সম্ভবত, এই জাতীয় জায়গাটি হয় তুরকি বা মিশর হতে পারে।

