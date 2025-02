মিশিগান ডেমোক্র্যাট রাশিদা টিলাইব গাজার প্রস্তাবের কারণে ট্রাম্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন

A Michigan Democratic congresswoman who refused to endorse Vice President Kamala Harris’ 2024 presidential run due to the Biden-Harris administration’s stand on Israel is now lashing out against the Republican who defeated her, citing his proposal on ending the Gaza conflict.

গাজার যুদ্ধের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাশিদা টিলাইব ব্লাস্ট করেছিলেন এবং ইস্রায়েল-প্যালেস্তিনি সংঘাতের দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য একটি ধাক্কা দেওয়ার জন্য তার মিত্রদের আহ্বান জানিয়েছেন।

“এই রাষ্ট্রপতি কেবল এই ধর্মান্ধ বুলসকে স্পিউ করতে পারেন — গণহত্যা এবং জাতিগত নির্মূলকরণের জন্য অর্থায়নের জন্য কংগ্রেসে দ্বিপক্ষীয় সহায়তার কারণে,” টিলাইব মঙ্গলবার টুইটারে বলেছেন। “আমার দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সহকর্মীদের পক্ষে কথা বলার সময় এসেছে” “

যুদ্ধের পরে ট্রাম্প যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা মার্কিন দখলের প্রস্তাব দেওয়ার পরে বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনিদের অন্যান্য দেশে পুনর্বাসিত হতে পারে।

সৌদি আরব ট্রাম্পের বিরোধিতা করে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র তৈরি না করে ইস্রায়েলের সাথে কোনও সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দেয় না

তবে গত বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে কোনও অবস্থান নিতে অস্বীকার করার পরে অন্যান্য আইন প্রণেতাদের “কথা বলার” জন্য অন্যান্য আইন প্রণেতাদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীকে সমর্থন না করার ত্লাইবের সিদ্ধান্তটি তার জেলার অনেক নির্বাচনী ক্ষেত্রের দ্বারা গাজায় বিডেন প্রশাসনের নীতিমালার বিরুদ্ধে গুরুতর প্রতিক্রিয়া হওয়ার সময়ে এসেছিল, কিছু মুসলিম নেতারা ট্রাম্পকে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীদের জন্য traditional তিহ্যবাহী সমর্থন সত্ত্বেও ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। ।

এরকম একজন নেতা বিশারা বাহবাহ, ট্রাম্পের জন্য আরব আমেরিকান নামে পরিচিত একটি দলের সভাপতিত্ব করেছিলেন। তবে বুধবার বাহবাহ ঘোষণা করেছিলেন যে গাজার বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য উদ্ধৃত করে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি এই দলের নাম পরিবর্তন করছেন।

ট্রাম্পের ছিটমহল পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনার মাঝে গাজার ইতিহাস

“রাষ্ট্রপতি গাজার সাথে কী করতে চান সে সম্পর্কে আলোচনা, স্পষ্টতই আমরা historic তিহাসিক ফিলিস্তিনের যে কোনও জায়গা থেকে ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তর সম্পর্কে ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছি,” তিনি এই দলের নাম ঘোষণা করে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে আরব আমেরিকানদের জন্য এই গোষ্ঠীর নাম পরিবর্তন করা হবে শান্তি। “এবং তাই আমরা শান্তির জন্য চাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বক্ররেখার পিছনে থাকতে চাইনি, কারণ এটি প্রথম থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য।”

তবে ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ হঠাৎ হাহাকার সমস্ত ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়নি, ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ জুলিয়ান এপস্টেইন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের প্রস্তাবটি সমাধান হিসাবে প্রস্তাবিত যে কোনও কিছুর চেয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক ছিল।

“আপনি ট্রাম্পের প্রস্তাবের সাথে একমত হন বা একমত নন, কমপক্ষে তিনি এমন কিছু প্রস্তাব দিচ্ছেন যা গাজার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে পারে,” অ্যাপস্টাইন বলেছিলেন। “অন্যদিকে, ত্লাইব এমন নীতিমালার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন যা নব্য-নাৎসি, সন্ত্রাসবাদী, জাতি-ঘৃণা হামাসকে ক্ষমতায় রাখবে, যখন তাদের বক্তৃতাগুলি ‘নদী থেকে সমুদ্রের’ নকল করে, যার জন্য তাকে হাউস কর্তৃক অনুমোদিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে সহ তাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক সমর্থন। “