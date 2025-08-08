মিশেল গোমেজ ‘হ্যারি পটার’ শ্রুতিমধুর কাস্টিং ব্যাকল্যাশকে সম্বোধন করেছেন

যেমন হ্যারি পটার ইউনিভার্স নতুন মাধ্যমগুলিতে প্রসারিত, মিশেল গোমেজ হলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি স্রষ্টা জে কে রাওলিংয়ের বিরোধী ট্রান্স অ্যান্টি ভিউগুলির বিরুদ্ধে কথা বলার সর্বশেষ অভিনেতা।
এই সপ্তাহে ডেডলাইন রিপোর্ট করার পরে গোমেজ পটারমোর পাবলিশিং এবং অডিবল এর অধ্যাপক ম্যাকগোনাগলকে কণ্ঠ দেবেন হ্যারি পটার: পূর্ণ-কাস্ট অডিও সংস্করণপ্রকল্পের চারপাশে প্রতিক্রিয়া জানাতে তিনি ট্রান্স সম্প্রদায়ের পক্ষে তার সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন।
“আমার এলজিবিটিকিউ+ ভক্তদের এবং বিশেষত ট্রান্স সম্প্রদায়ের কাছে: আমি এই প্রকল্পে আমার জড়িত থাকার বিষয়ে যে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে তার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই,” তিনি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বুধবার লিখেছিলেন, তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে, অনুসারে, বিনোদন সাপ্তাহিক। “আমি আপনাকে শুনেছি, এবং আমি বুঝতে পারি কেন এটি অনেকের জন্য বেদনাদায়ক।
“যখন আমি এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেছি, তখন আমি এমন একজন হিসাবে এটি করেছি যিনি সর্বদা গল্পগুলি পছন্দ করেছেন এবং তারা এতগুলি বোঝাতে চেয়েছিলেন – বিশেষত যারা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। আমি এখন আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে এই সমিতিটি কতটা গভীর জটিল এবং ক্ষতিকারক অনুভব করতে পারে এবং আমি এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিই।”
গোমেজ আরও বলেছিলেন, “মিত্র হওয়ার অর্থ এটি অস্বস্তিকর হলেও এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে জবাবদিহিতা গ্রহণ করার পরেও শোনা। আমি উভয়ই করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ” “
রোলিং এর আগে যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের রায় দেওয়ার পরে যে ট্রান্স মহিলাদের আইনীভাবে নারী হিসাবে স্বীকৃত হতে নিষেধ করে, 400 জনেরও বেশি লোক ট্রান্স রাইটস সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দেশের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পকে অনুরোধ করে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে। এরকম একটি স্বাক্ষরকারী ছিলেন পাপা এসিডু, যিনি এইচবিও ম্যাক্সে অভিনীত হয়েছেন হ্যারি পটার অধ্যাপক স্নেপ হিসাবে সিরিজ।
রোলিং বলেছেন যে তিনি শোয়ের লেখকদের কক্ষের সাথে “নিবিড়ভাবে কাজ করেছিলেন”, এবং ডেডলাইন এর আগে জানিয়েছিলেন যে তিনি ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন সিরিজের পিচ প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন, যা তিনি তার ব্রন্টি ফিল্ম এবং টিভি ব্যানার মাধ্যমে উত্পাদন করবেন।
এইচবিওর চেয়ারম্যান এবং সিইও ক্যাসি ব্লয়েস সেই সময় নিশ্চিত করেছেন যে রোলিং “জড়িত থাকবেন। তিনি শোতে একজন নির্বাহী নির্মাতা। তার অন্তর্দৃষ্টি এতে সহায়ক হতে চলেছে।”
রোলিংয়ের অ্যান্টি-ট্রান্স অ্যান্টি স্টেটমেন্টগুলির চারপাশের বিতর্কটি “খুব সংক্ষিপ্ত এবং জটিল” ব্যাখ্যা করে ব্লয়স যোগ করেছেন: “আমাদের অগ্রাধিকারটি পর্দায় যা আছে তা স্পষ্টতই, দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য হ্যারি পটার গল্পটি অবিশ্বাস্যভাবে স্বীকৃত এবং ইতিবাচক এবং প্রেম এবং স্ব-গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে। এটি আমাদের অগ্রাধিকার – পর্দায় কী আছে। “