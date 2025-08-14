মিষ্টি ম্যারাথন! কখন এবং কোথায় 24 ঘন্টা ‘ডেমন স্লেয়ার’ বিনামূল্যে ‘ইনফিনিটো কাস্টিলো’ এর আগে দেখতে পাবেন? – আর্থিক

জল শ্বাস প্রশ্বাস … ম্যারাথন ভঙ্গি (বিছানায়)। আপনি কি সাথে উঠতে চান? কিমেটসু নো ইয়াইবা নতুন সিনেমার প্রিমিয়ারের আগে ‘ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিট ক্যাসেল’? ঠিক আছে, আমাদের সুসংবাদ রয়েছে, কারণ আপনি 24 নিরবচ্ছিন্ন 24 ঘন্টা বিনামূল্যে দেখতে পারেন!
এবং এটি দীর্ঘ টেবিলক্লথগুলিতে রাখা হয় ক্রাঞ্চাইরোল এনিমে প্ল্যাটফর্ম, যা প্রেরণ করবে ইউটিউবের মাধ্যমে পুরো সিরিজ রাক্ষস স্লেয়ার: কিমেটসু নো ইয়াইবা। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত সমস্ত এনিমে! একটি 24 -ঘন্টা বিশেষ হিসাবে পার্টি দেখুন সম্প্রদায়ের সাথে।
রাক্ষস স্লেয়ার: কিমেটসু নো ইয়াইবা এটি 2019 সালে আত্মপ্রকাশকারী কোওহরু গোয়েজের ম্যাঙ্গা ভিত্তিক একটি সিরিজ এবং কয়েক বছরের মধ্যে এটি একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ইতিহাস অব্যাহত ট্রেন বর্তমানে প্রযুক্তিএমন এক যুবক যিনি তার পরিবারের গণহত্যার পরে এবং তার বোনের রূপান্তরের পরে রাক্ষস শিকারী হয়ে ওঠেন নেজুকো দৈত্যে।
তারপরে, বিশেষটি দেখতে সক্ষম হওয়ার জন্য সমস্ত বিবরণ জানুন 24 ঘন্টা ডেমন স্লেয়ার এবং ‘অসীম দুর্গ’ দেখতে পান সম্পূর্ণ নথিভুক্ত।
24 ঘন্টা ‘ডেমন স্লেয়ার’: কখন, কখন এবং কোথায় সমস্ত কিছু দেখতে হবে ‘কিমেটসু নো ইয়াইবা’ বিনামূল্যে?
অনেক চোখ ডেমন স্লেয়ারের অফিসিয়াল ম্যারাথন 16 ই আগস্ট, 2025 এ সম্প্রচারিত হবে খাল ডি ক্রাঞ্চাইরোল এন ইউটিউব। সকাল 11:00 টায় (মেক্সিকো সময়) শুরু হবে এবং সহ 24 ঘন্টা স্থায়ী হবে সমস্ত পর্ব এবং চলচ্চিত্র যা আজ অবধি প্রকাশিত হয়েছে জাপানি এবং সাবটাইটেলগুলিতে অডিও। লাতিন আমেরিকাতে ঘন্টা:
- মেক্সিকো / গুয়াতেমালা: 11:00 এএম
- কলম্বিয়া / পেরু: 12:00 অপরাহ্ন
- চিলি: 1:00 পিএম
- আর্জেন্টিনা: দুপুর ২:০০
সংক্রমণটি নিখরচায় থাকবে এবং সময় উপলভ্য হবে সাত দিন পরে অফিসিয়াল চ্যানেলেযদি আপনি রিয়েল টাইমে অভিজ্ঞতার অংশ হতে না পারেন।
এই ইভেন্ট জড়ো হবে সমস্ত আখ্যান খিলান সিনেমা ছাড়াও শুরু থেকে সর্বাধিক সাম্প্রতিক মরসুমে মুগেন ট্রেন y হাশির প্রশিক্ষণ।
সুতরাং আপনার স্থান শর্ত, আপনার প্রস্তুত স্ন্যাকস এবং অন্যান্য এনিমে অনুরাগীদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে এবং অভিজ্ঞতাটি বাঁচাতে লাইভ চ্যাটের সাথে সংযুক্ত হন।
সিনেমার আগে ডেমন স্লেয়ার দেখার জন্য প্রস্তাবিত আদেশ
- মরসুম 1-এপিসোড 1-26
- মুভি মুগেন ট্রেন (2020)
- মরসুম 2 – বিনোদন জেলা আর্ক
- সংকলন ফিল্ম তরোয়াল গ্রাম (2023)
- মরসুম 3 – সোর্ডস্মিথ ভিলেজ আর্ক
- সংকলন ফিল্ম হাশির প্রশিক্ষণ (2024)
- মরসুম 4 – হাশিরা প্রশিক্ষণ অর্ক
- মুভি ইনফিনিটি ক্যাসেল (পর্ব 1) – সেপ্টেম্বর 2025
স্ট্রিমিংয়ে ডেমন স্লেয়ার কোথায় দেখতে পাবেন?
যদি আপনি চান ক্রাঞ্চাইরোল ওয়াই নেটফ্লিক্স।
মেক্সিকোতে ‘ডেমন স্লেয়ার: অসীম ক্যাসেল’: প্রাক -সেল এবং প্রিমিয়ার তারিখ
ট্রিলজির প্রথম অংশ অসীম দুর্গ মঙ্গার সবচেয়ে তীব্র মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি মানিয়ে নিন। এর প্রিমিয়ারে 37.5 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উত্থাপিত জাপানকে ঝাড়িয়ে দেওয়ার পরে, এটি দুটি মূল তারিখ সহ মেক্সিকোতে পৌঁছেছে:
টিকিটের প্রেসেল শুরু হয় আগস্ট 15, 2025::
সিডিএমএক্স -এ প্রত্যাশিত ফাংশন: অতিথি এবং ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ
দ্য প্রিমিয়ার বিশেষ সিনপোলিস পার্কে টোরিওতে September সেপ্টেম্বর থেকে জাপান, লাতিন আমেরিকান ডাবিং অভিনেতা, গতিশীলতা, একচেটিয়া উপাদান এবং কসপ্লে পরিবেশের অতিথিদের উপস্থিত থাকবেন। এটি অনুরূপ একটি নিমজ্জনিত অভিজ্ঞতা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্যুর 2024।