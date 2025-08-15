মিষ্টি লরেনের টিকটোক নাম ত্রুটি ভাইরাল সাফল্য, বিক্রয় শুরু করে

গ্লুটেন মুক্ত কুকি আটা ব্র্যান্ড, মিষ্টি লরেনস এর আগে ভাইরাল হয়েছে (উভয়ই কাইলি জেনার এবং গ্লেন পাওয়েল মিষ্টি ট্রিটসকে গুরুত্ব দিয়েছেন) তবে এই সপ্তাহে, ব্র্যান্ডটি অবিশ্বাস্য ভাইরাল সাফল্য অর্জন করেছে – এবং সম্পূর্ণ ভুল দ্বারা।
চেষ্টা করার সময় তার ব্যক্তিগত টিকটোক আপডেট করুন নাম, সংস্থার নতুন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার রায়ান ওয়েইটস দুর্ঘটনাক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে মিষ্টি লরেনের টিকটোক তার নিজের নাম – “রায়ান।” তিনি বলেছেন যে তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে এটিকে আবার পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন, কেবল এটি জানতে তিনি সাত দিনের জন্য এটি করতে অক্ষম হবেন।
“সুতরাং আমি সমস্যায় পড়ি না, দয়া করে এই অনুসারীদের গণনা বাড়িয়ে দিন,” সে বলে।
@সুইটরেনস নতুন অনুসারীদের শেল্ফের আগে আমাদের নতুন স্বাদটি বিনামূল্যে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে? #সোসিয়াল মিডিয়াআনগার #এসএমএম #helpme #জবস্ট্রুগলস #কনটেন্টক্রিটর #helpyourgirlout #ম্যানেজারবেলিক ♬ আসল শব্দ – রায়ান
পরে তার বসকে বলছিএই দুজনেই যে কোনও ভাল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার কী করবে তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – এটি সম্পর্কে একটি টিকটোক তৈরি করুন।
এক সপ্তাহ এবং 42 টি ভিডিও পরে, মিষ্টি লরেন এখনও ভাইরাল সাফল্য উপভোগ করছে, এখন পর্যন্ত 2.2 মিলিয়নেরও বেশি ভিউ রয়েছে। সংস্থাটি গত সপ্তাহে 10,000 জন অনুসরণকারী অর্জন করেছে এবং ওয়েবসাইট-ভিত্তিক বিক্রয় 46%বৃদ্ধি পেয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া দল প্রউইককে বলেছে।
“টিকটোক এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি কিছুটা মজা করতে পারেন, তাই আমরা এটির দিকে ঝুঁকতে এবং মুহুর্তের চারপাশে সামগ্রী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,” ওয়েইটস আউটলেটকে বলেছেন। “আমাকে সত্যিই এটির জন্য যেতে, নির্ভীক হতে হবে এবং এটি পরিশোধ করা হয়েছে।”
@সুইটরেনস দেখে মনে হচ্ছে আমি সম্ভবত বরখাস্ত হব না তবে দয়া করে আমাকে সাহায্য করার জন্য অনুসরণ করুন ??? #সুইটরেনস #সোসিয়াল মিডিয়াআনগার #সোসালমিডিয়াসট্রাগলস #ইনটার্নমেসআপ #ব্রানডহুমার #কমপ্যানি #ওয়ার্কফেল ♬ আসল শব্দ – রায়ান
মিষ্টি লরেনের অবশেষে এর নাম পরিবর্তন করার ক্ষমতা পেয়েছে শুক্রবার ফিরে (যদিও এটি এখনও এটি এখনও আছে)।
