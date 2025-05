মিসিসিপি ফ্রেট হাউসে প্রিয় মাস্কট হিসাবে পাওয়া 5 বছরের জন্য ইয়র্কি অনুপস্থিত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

পাঁচ বছর আগে, হারিকেন লরা যখন লুইসিয়ানা লেক চার্লসের মধ্য দিয়ে ছিঁড়েছিল, কিংস্টন নামে একটি 6 পাউন্ড ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার ঝড়টিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে এটি আপনার গড় হারানো কুকুরের গল্প নয়।

তার মালিক ডেবি লাফ্লিউর সবচেয়ে খারাপের ভয়ে মরিয়া অনুসন্ধান করেছিলেন। তারপরে, কোথাও আর অর্ধ দশক পরে, তিনি কোথাও কোথাও ফিরে আসেননি – আশ্রয়ে নয়, প্রতিবেশীর সাথে নয়, কলেজের ভ্রাতৃত্বের পিছনের বারান্দায়।

“আমি কখনই ভাবিনি যে আমি তাকে আবার দেখতে পাব,” লাফ্লিউর কিবিটিএক্সকে বলেছেন। “কখনই না।”

এপ্রিলের শুরুর দিকে, কিংস্টন, এখন 11 বছর বয়সী, তিনি দক্ষিণ মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাপা সিগমা হাউজের পিছনের পদক্ষেপে আকস্মিকভাবে লাউঞ্জিং আবিষ্কার করেছিলেন, যেমন তিনি একটি লাল টি-শার্ট পরেছিলেন যেমন তিনি কেবল টেলগ্যাটিং থেকে ফিরে এসেছিলেন।

“ভ্রাতৃত্বের সভাপতি নিল রাচাল সিএনএনকে বলেছেন,” সেখানে একটি লাল টি-শার্টে বসে আছেন কেবল সেখানে একটি লাল টি-শার্টে বসে আছেন। “

স্বাভাবিকভাবেই, ভাইয়েরা তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, তাঁর নামকরণ করেছিলেন “বেঞ্জি” এবং তাদের নিজের মতো আচরণ করেছিলেন। তিনি বাড়ির পুরো রান করেছিলেন, তাদের স্ন্যাকস ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং কিছু প্রতিশ্রুতির চেয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে মিশ্রিত করেছিলেন।

“তিনি এখনই অধ্যায়ের সদস্যের মতো,” রাছাল কেবিটিএক্সকে বলেছে। “তিনি গত সপ্তাহ ধরে আমাদের সাথে সবকিছু করেছেন।”

তবে কৌতূহলটি গ্রহণ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি। একজন ভাই তার মাইক্রোচিপ স্ক্যান করার জন্য রহস্য কুকুরছানা নিয়ে এসেছিল। সত্য যখন সত্য প্রকাশিত হয়েছিল। “বেঞ্জি” আসলে কিংস্টন ছিলেন এবং পাঁচ বছর আগে চার্লস লেকটিতে তিনি নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছিলেন।

“কয়েক বছর আগে, ডেবি লেক চার্লসের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যানিমাল ক্লিনিকে কিংস্টন মাইক্রোচিপ করেছিলেন,” ডাঃ সারা গাইড্রি বলেছেন কেপিএলসি। “এভাবেই সাউদার্ন মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভ্রাতৃত্ববোধটি কুকুরছানাটিকে চিহ্নিত করেছিল। এটি দুর্দান্ত কাজ করেছিল। পাঁচ বছর পরে তারা কুকুরটিকে খুঁজে পেয়েছিল এবং এটি এখনও সঠিক মালিকের কাছে নিবন্ধিত ছিল।”

একবার মাইক্রোচিপ তাদের লাফ্লিউরের তথ্য দেওয়ার পরে, ভাইরা তাকে ইমেল করেছিল।

লুইসিয়ায় ফিরে, ডেবি যখন বার্তাটি পপ আপ হয়েছিল তখন কাজ করছিল।

তিনি কেপিএলসিকে বলেন, “আমার হৃদয় ধাক্কা মারতে শুরু করে।” “আমি তাকে ফোন করার আগে তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি আমার বসকে বলেছিলাম, ‘আমি কিংস্টনকে পেয়েছি! আমি কিংস্টনকে পেয়েছি!’ এবং আমরা দুজনেই কেবল চিৎকার এবং চিৎকার শুরু করেছিলাম। “

তিনি এবং তার ছেলে জ্যারেড কোনও সময় নষ্ট করেননি, গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চার ঘন্টা ড্রাইভটি তাদের কুকুরছানা পেতে হ্যাটিসবার্গে নিয়ে যান। যখন তারা পৌঁছেছিল, কিংস্টন কোনও সময়ও নষ্ট করেনি। তিনি ডেবির দিকে বোল্ট করলেন, কানটি একটি ছোট্ট, ফাজি ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

“We’ve never seen Benji run like that,” Rachal said, laughing in an interview with KPLC.

এটি একটি আনন্দদায়ক পুনর্মিলন এবং একটি সংবেদনশীল ছিল। ডেবি কেবিটিএক্সকে বলেছিলেন যে মুহূর্তটি বিটসুইট ছিল কারণ কিংস্টন তার এবং তার প্রয়াত স্বামী উভয়েরই ছিলেন, যিনি ২০২২ সালে মারা গিয়েছিলেন।

“এটি ছিল আমাদের কুকুর,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি সম্ভবত এটিই ঘটেছে।”

কপ্পা সিগমা ভাইয়েরা তাদের পক্ষ থেকে পুনর্মিলনে ভূমিকা রাখতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং তাদের অস্থায়ী বাড়ির অতিথির জন্য গর্বিত। ডেবি কিংস্টনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সঠিক জিনিসটি করার জন্য তাদের “দুর্দান্ত, দুর্দান্ত ছেলে” হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন।

“আমি আমার বাচ্চাকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি,” তিনি কেবিটিএক্সকে বলেছেন।

এটি ইয়র্কিজ সম্পর্কে কিছু বলে। এই ছোট ছেলেরা তাদের চেহারা চেয়ে আরও শক্ত। কিংস্টন স্পষ্টতই কয়েক বছর ধরে ঝড়, ট্র্যাফিককে ছুঁড়ে মারতে পেরেছিলেন এবং যে কোনও কিছু উপসাগরীয় উপকূল তার পথ ছুঁড়েছিল, কেবল কলেজের বাচ্চাদের একগুচ্ছ বারান্দায় লেক চার্লস থেকে 300 মাইল দূরে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে পেতে।

এবং কেবল বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় রাখার জন্য, কিংস্টন অ্যাডভেঞ্চারিংয়ের পক্ষে বেশ সম্পন্ন হয়নি। লেক চার্লসের বাড়িতে তৈরি করার মাত্র কয়েক দিন পরে, তিনি পার্কে হাঁটার সময় একটি শেষ স্টান্ট টানলেন, পিছলে গেলেন।

এবার স্থানীয় প্রতিবেদকের সহায়তার জন্য তিনি এক ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

“আপনার সমস্ত সহায়তার জন্য ব্রেন্ডন ব্রাউন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!” ডেবি কেপিএলসিকে হাসতে হাসতে বললেন। “এবার আমাদের পাঁচ বছর সময় লাগেনি।”

