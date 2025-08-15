মুকি বেটস বলেছেন যে ডজগারদের দ্বিতীয় স্থানে পড়ার পরে জরুরি প্রয়োজন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
2025 এমএলবি মরসুমের শুরু থেকে প্রথমবারের মতো, লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্স আর এনএল ওয়েস্টের প্রথম স্থানে নেই।
এই জায়গাটি সান দিয়েগো প্যাড্রেসের এই স্থানটি, যিনি সান ফ্রান্সিসকো জায়ান্টদের বিপক্ষে ১১-১ ব্যবধানে কমান্ডিং নিয়ে এই স্থানটি নিয়েছিলেন, এবং ডডজাররা বুধবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেস অ্যাঞ্জেলস-এ আবার পড়েছিল।
ডজগাররা এখনও সলিড প্লে অফ পজিশনে রয়েছেন, শীর্ষস্থানীয় ওয়াইল্ড-কার্ড স্পটের মালিক 68৮-৫৩ রেকর্ডের সাথে, যখন প্যাড্রেস 69৯-৫২। তবে আটবারের অল স্টার মুকি বেটস বলেছেন যে তাঁর দল, যা 10 এর মধ্যে ছয়টি হারিয়েছে, অবশ্যই কিছুটা জরুরি অবস্থা দেখাতে হবে।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
“আপনি অবশ্যই বিরতির পরে এটি আরও বেশি অনুভব করতে শুরু করেছেন, বিশেষত যখন আপনি এতগুলি ট্রেড এবং এতগুলি দল যুক্ত করছেন, বিশেষত আপনি যে দলগুলির বিপক্ষে খেলতে যাচ্ছেন,” বেটস করোনার সাথে তার অংশীদারিত্ব এবং এর নতুন “প্লেয়া সাউন্ডস” সাউন্ডট্র্যাক নিয়ে আলোচনা করার সময় ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন।
“স্পষ্টতই, আপনি জরুরীতার কিছুটা বোধের সাথে সারা বছর খেলতে চান। এটি করা খুব কঠিন, তবে এখন জরুরিতার বোধটি আরও বাড়ানো হয়েছে, বিশেষত এখন আমরা বেঁধেছি। (প্যাড্রেসগুলি) সত্যিই ভাল এবং সত্যিই ভাল বল খেলছে।”
প্যাড্রেস ব্যবসায়ের সময়সীমার আগে ব্লকবাস্টার ডিলের অ্যাথলেটিক্স থেকে অল-স্টার ক্লোজার ম্যাসন মিলার অর্জন করে: প্রতিবেদনগুলি
প্যাড্রেস এনএল ওয়েস্টকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে 10 টির মধ্যে আটটি খেলায় জয় ছিঁড়ে ফেলেছে। এবং, উল্লিখিত বেটসের মতো, তারা এমএলবি বাণিজ্য সময়সীমার জন্য যে দলগুলির জন্য গিয়েছিল তাদের মধ্যে একটি ছিল। জেনারেল ম্যানেজার এজে প্রেলার নিকটবর্তী ম্যাসন মিলার, রামন লরানো এবং রায়ান ও’হর্নের মতো খেলোয়াড় যুক্ত করেছেন। তিনি ক্যানসাস সিটি রয়্যালস থেকে ফ্রেডি ফার্মানকে নিয়ে এসে ধরার অবস্থানটিও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
অল স্টার বিরতির পর থেকে প্যাড্রেস 17-8 এবং ডডজারগুলি 10-13 হয়।
ডজার্স শুক্রবার রাতে ডজার স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া তিন-গেম সিরিজে প্যাড্রেসকে হোস্ট করে।
বেটস বুঝতে পারে যে তার দলের পক্ষে কত দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে, তবে তাত্ক্ষণিকতার অনুভূতিটি তার শেষ সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতার সাথে আসে।
“তাত্ক্ষণিকতার এই ধারণাটি বিশাল, তবে আপনি খুব বেশি কিছু করতে চান না,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “চাপ এবং তীব্র হয়ে ওঠার জন্য আপনি তাত্ক্ষণিকতার অনুভূতিটি পেতে চান না You আপনি এখনও খেলতে এবং উপভোগ করতে চান It’s এটি কঠিন, এটি ভারসাম্য।
“তবে যে ছেলেরা আনন্দের সাথে তাত্ক্ষণিকতার সাথে এই বোধের সাথে খেলেন, তারা হলেন, তারা হ’ল এই উপলক্ষে।”
বেটস, যিনি সম্প্রতি একটি অশান্তি 2025 প্রচারের সময় প্লেটে উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন, তিনি জানেন যে এটি কেবল পোস্টসেইনে না তৈরি করতে কী লাগে, তবে একটি বিশ্ব সিরিজ জয়ের জন্য উপলক্ষে উঠে আসে। এটির জন্য তার তিনটি রিং রয়েছে।
করোনার সাথে প্রবাহের রাজ্যে প্রবেশ করা
বেটস যেমন তার এগিয়ে যাওয়ার পথে কাজ করে, প্রশান্তিযুক্ত, তবুও তীব্র মানসিকতা মূল বিষয়, বিশেষত যখন পোস্টসেশনটি চারপাশে আসে।
বেটস এমএলবি -র সরকারী “সার্ভেজা” করোনাকে “প্লেয়া সাউন্ডস” তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন, পোস্টসেশন থেকে নির্দিষ্ট মুহুর্ত নির্বাচন করে শান্ত করার সৈকত শব্দগুলির সাথে জুটি তৈরি করতে যা তাকে “প্রবাহের রাজ্যে” প্রবেশ করতে সহায়তা করে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“আমি পোস্টসিসনে বড় দোল, বড় হিট, বড় ক্যাচগুলি থেকে কিছু মুহুর্ত বাছাই করতে সক্ষম হয়েছি এবং তারপরে আপনি তাদের সৈকতের শব্দগুলির সাথে মেলে Those এই তরঙ্গগুলি ক্র্যাশ হচ্ছে, এটি আপনাকে কেবল মাঝখানে রেখেছে যেখানে আপনি তীব্র কোনও কিছুর জন্য প্রস্তুত, তবে আপনি যা কিছু করতে সক্ষম হন তাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন,” বেটস ব্যাখ্যা করেছিলেন। ”
“কারণ আপনি যখন এই তীব্র মুহুর্তগুলিতে যান তখন আপনি খুব তীব্র হতে চান না You আপনি আগুনের সাথে আগুনের সাথে লড়াই করতে চান না So সুতরাং, আমি সত্যিই অনুভব করি যে এই শব্দগুলি আপনাকে ঠিক মধ্যে রেখেছিল।
“এটি সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমাকে একটি ভাল মানসিকতায় ফেলেছে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।