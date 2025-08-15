মুকি বেটস বলেছেন যে মিলওয়াকি ব্রিউয়ারদের বিশ্ব সিরিজের সাফল্যের রেসিপি রয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বুধবার রাতে পিটসবার্গ পাইরেটসকে 12-5, পিটসবার্গ পাইরেটসকে নামানোর সাথে সাথে আরেকটি সিরিজ, মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্সের জন্য আরেকটি সুইপ।
এই জয়টি এমএলবিতে সেরা রেকর্ড সহ দলের হয়ে টানা 12 টি করে 76 76-৪৪ এ।
আপনি যদি কোনও বেসবল ফ্যানকে মরসুমে প্রবেশের কথা জিজ্ঞাসা করেন তবে লিগের সেরা রেকর্ডটি পোস্টসিসনের দিকে ঘুরতে থাকায়, সম্ভবত তারা ব্রিউয়ারদের বলতেন না। তবে এটি গেমটি সম্পর্কে সুন্দর জিনিস – যে কোনও দল কেবল আশ্চর্য বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে, তবে একটি জুগারনট বিশ্ব সিরিজের রান করার জন্য প্রস্তুত।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্স আটবারের অল স্টার মুকি বেটস স্বীকার করেছেন যে মিলওয়াকি মরসুমের শুরুতে আসলে তাঁর মনে ছিলেন না। তবে তাদের বিরুদ্ধে খেলার পরে, তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন যে এই সাফল্য কোথা থেকে এসেছে।
“প্রথমে, আপনি কিছুটা অবাক হয়ে গেছেন, ‘বাহ, তারা সত্যিই ভাল করছে They তারা সমস্ত দিকগুলি ভাল করে’ ‘ আপনি যখন তাদের বিরুদ্ধে খেলেন, তারা কেন পিচিং শুরু করে, এবং তাদের গতি, সময়োপযোগী হিট হয়-আপনি অবশ্যই একে অপরকে বিশ্বাস করেন। “
যদিও ব্রিউয়ার্সকে ২০২৫ সালে একটি আশ্চর্য দল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, বেটস প্রত্যেককে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তারা সাম্প্রতিক মরসুমে বেশ সফল হয়েছে।
ব্রিউয়াররা এপিক ফ্যাশনে সরাসরি 7 তম জিতেছে যেমন ব্লেক পার্কিনস মেটসের বিরুদ্ধে দর্শনীয় নিক্ষেপ করে
“ব্রিউয়াররা সর্বদা একটি ভাল বলক্লাব ছিল They তারা সবসময় বুদ্বুদগুলির আশেপাশে ছিল, তারা প্লে অফে অনেক বেশি ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
মিলওয়াকি এই নিয়মিত মরসুমের শেষের দিকে তিনটি করে শেষ দুটি প্রচার এবং পরিসংখ্যানের প্রতিটিতে এনএল কেন্দ্রীয় বিভাগ জিতেছে। এবং তারা তাদের শেষ সাতটি মরসুমের ছয়টিতে পোস্টসেশন তৈরি করেছে।
সুতরাং, সাফল্য সর্বদা সেখানে ছিল, তবে তারা ওয়ার্ল্ড সিরিজে সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছে 2018 এনএলসিএসের গেম 7, শেষ পর্যন্ত ডডজার্সের কাছে হেরে গেছে। বেটস তখন দলে ছিলেন না, বরং বোস্টন রেড সোক্সের সদস্য হিসাবে তাদের তিনটি ওয়ার্ল্ড সিরিজের রিংয়ের প্রথমটি সুরক্ষিত করার জন্য তাদের পরাজিত করেছিলেন।
যেহেতু এনএলসিএসের উপস্থিতি, ব্রিউয়াররা কেবল এনএলডিএস পর্যন্ত এটি তৈরি করেছে। তারা এনএল ওয়াইল্ড কার্ড রাউন্ডে গত দুটি মরসুমে হেরে গেছে, যার মধ্যে একটি ক্রাশিং গেম 3 পরাজয় রয়েছে যা নিউইয়র্ক মেটসের কাছে এসেছিল, যিনি এনএলসিএসে সমস্ত পথ তৈরি করেছিলেন।
এখন, বেটস মনে করেন যে মিলওয়াকিতে জিনিসগুলি আলাদা এবং তিনি বিশেষত গেমের একটি দিকের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
“তাদের সত্যিই সেখানে একটি ভাল রেসিপি রয়েছে, তবে তাদের পিচিং কর্মীরা সত্যই, সত্যিই ভাল। যখন আপনার পিচিং হয়, আপনি সবকিছু জয়ের সুযোগ পেতে পারেন,” তিনি বলেছিলেন।
পিচিং কী, বিশেষত যখন অক্টোবর চারদিকে ঘুরছে। একটি দুর্দান্ত শুরু, বা বুলপেজে শাটডাউন টুকরা, সিরিজে চলতে বা বাড়ির দিকে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।
উচ্চ বিতর্কিত পদক্ষেপে মাত্র পাঁচটি এমএলবি গেমের পরে অল স্টার নামকরণ করা ব্রিউয়ার্স ফ্লেমথ্রোয়িং সম্ভাবনা
ব্রিউয়ার্স লিগের তৃতীয় সেরা টিম ইরা (3.59) এর মালিক, যা লিগের সেরা সেরা টেক্সাস রেঞ্জার্স (3.32) এবং সান দিয়েগো প্যাড্রেস (3.55) এর চেয়ে বেশি পিছনে নেই।
প্রারম্ভিক ঘূর্ণনটিতে, ফ্রেডি পেরাল্টা ১৩6.২ ইনিংসের ওপরে ২.৯০ ইআরএর সাথে সত্যিকারের এসের মতো পিচ করছে, সেই স্প্যানের উপরে মাত্র ৫০ টি হাঁটতে গিয়ে ১৪৮ ব্যাটারকে আউট করে। তবে 24 বছর বয়সী কুইন প্রিস্টারের ব্রেকআউট মরসুমটি দেখার জন্য আনন্দিত হয়েছে, কারণ তিনি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ 118.2 ইনিংসে একটি 3.49 ইআরএর মালিক। জোসে কুইন্টানা (৩.৪৪ ইআরএ), চাদ প্যাট্রিক (৩.৫২ ইআরএ) এবং শিখা-নিক্ষেপকারী রুকি জ্যাকব মিসিওরোভস্কি (২.70০ ইআরএর ওপরে ৩৩.১ ইনিংস) এই বছর এই ঘূর্ণায়মানের ব্রিউয়ারদের পক্ষে শক্ত বিকল্প ছিল।
তারপরে, যখন প্রতিপক্ষের দরজাটি বন্ধ করার সময় এসেছে, ব্রিউয়াররা এটি শেষ করার জন্য কাছাকাছি ট্রেভর মেগিলের উপর নির্ভর করতে পারে। এই মৌসুমে একটি 2.20 ইআরএ (41 ইনিংস) দিয়ে 44 টি খেলায় তার 28 টি সেভ রয়েছে। তিনি নিজের প্রথম ক্যারিয়ারের অল-স্টার নোড অর্জন করেছিলেন কারণ তিনি কতটা দুর্দান্ত মৌসুমে রয়েছেন, যদিও তিনি ২০২৪ সালে ৪৮ টি গেমের ওপরে ২.72২ ইআরএ পোস্ট করেছিলেন।
বেটস যোগ করেছেন, “তারা কেবল এটি করার উপায় খুঁজে পায়, তারা জিনিসগুলি সম্পন্ন করার উপায় খুঁজে পায় They
যখন আঘাতের বিষয়টি আসে, খ্রিস্টান ইয়েলিচ বোনা ফাইড অল স্টারের মতো খেলছেন তবে ব্রিউয়াররা পোস্টসিসনে আরও অনেক দূরে যেতে চাইলে তার হওয়া দরকার। তিনি একটি দল-শীর্ষস্থানীয় 23 হোম রান এবং 81 আরবিআইয়ের সাথে .266/.344/.456 স্ল্যাশ করছেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
তবে লাইনআপে তরুণ জীবনও রয়েছে, কারণ জ্যাকসন চুরিও আউটফিল্ডে ইয়েলিকের সাথে জ্বলজ্বল করে চলেছেন, .276 হিট করে .474 কে বছর ধরে 17 টি হোমার এবং 29 ডাবলস দিয়ে স্লাগিং করছেন। উইলিয়ামস কন্ট্রেরাস থেকে রাইস হোসকিন্স, ব্রাইস তুরাং, সাল ফ্রেলিক পর্যন্ত এবং তালিকাটি আরও এগিয়ে যায়, যখন অপরাধ তৈরির পালা হয় তখন এই ব্রিউয়ারগুলি নিরলস হয়।
এটি কি অক্টোবর পোস্টসেশন রান দিয়ে স্থায়ী হবে? যদি এটি হয় তবে এটি বেটস এবং বাকি এমএলবি -র কাছে অবাক হবে না।
ডডজার্স এই মৌসুমে ব্রিউয়ারদের বিপক্ষে তাদের সমস্ত ছয়টি গেম হারিয়েছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।