মুখ্যমন্ত্রী মেরিয়াম নওয়াজ 17 আগস্ট জাপানে আসবেন

মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাব নওয়াজ শরীফের জাপান সফরের সমস্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
মেরিম নওয়াজ শরীফ ১ August আগস্ট জাপানে পৌঁছাবেন একটি বৃহত প্রতিনিধি দলের সাথে, যেখানে জাপানে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবদুল হামেদ একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবেন। জাপানি সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
জাপান সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারী ব্যক্তিত্ব, বড় ব্যবসায়ী এবং জাপানি বিনিয়োগকারীদের সাথে বৈঠক করবেন। তিনি একটি বিশেষ বিনিয়োগ সম্মেলনও হোস্ট করবেন এবং জাপানের ওসাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রদর্শনী এক্সপো জাপানেও যোগ দেবেন।
পাকিস্তান মুসলিম লীগ -এন জাপান মালিক নূর আওয়ানের সভাপতি অনুসারে, পিএমএল -এন জাপানের শীর্ষস্থানীয় পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাবের সম্মানে একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।
এই ইভেন্টে 500 টিরও বেশি অতিথিকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। পিএমএল -এন অনুষ্ঠানটি মালিক, মালিক নুনের আয়োজন করবে, যখন পিএমএল -এন আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ কায়সার মেহমুদও মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাবকে স্বাগত জানাতে জাপানে এসেছেন।
মেমোরিয়াল ইভেন্টের আয়োজক কমিটিতে পিএমএল -এন জাপানের চেয়ারম্যান মালিক ইউনিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা এই ব্যবস্থাগুলি চূড়ান্ত করতে ব্যস্ত রয়েছেন।
এই সফরটি কেবল পাকিস্তান এবং জাপানের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে না, তবে উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সহযোগিতার নতুন দরজাও উন্মুক্ত করবে।