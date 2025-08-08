মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা সংশোধন করা আরও আকর্ষণীয় রিয়েল এস্টেট অর্থায়ন করার জন্য সরকার পরিবর্তন প্রস্তুত করে

প্রস্তাব সরবরাহ করে যে হঠাৎ দোলনা এড়াতে আইপিসিএ কম থাকাকালীন ভোক্তা অসাধারণ or ortorization তৈরি করতে পারে
ব্রাসলিয়া – লুলা সরকার লাইনে একটি পরিবর্তন প্রস্তুত করে রিয়েল এস্টেট ক্রেডিট দ্বারা সংশোধন জাতীয় গ্রাহক মূল্য সূচক (আইপিসিএ)। লক্ষ্যটি হ’ল গ্রাহক পকেটে মুদ্রাস্ফীতির হঠাৎ দোলনের প্রভাব হ্রাস করা, লাইনটি তৈরি করা, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আশ্রয় করা হয়েছে, আরও আকর্ষণীয়।
এই পরিবর্তনটি মুদ্রাস্ফীতি আরও নিয়ন্ত্রিত থাকাকালীন or ণগ্রহীতার অসাধারণ or ণ পরিশোধের সম্ভাবনা সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, একটি সম্ভাব্য আইপিসিএ রেপিকটি আগাম শোষিত হবে, লাইনের ঝুঁকি এবং অস্থিরতা হ্রাস করবে, এটি গ্রাহকের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। অসামান্য ভারসাম্য এবং কিস্তিগুলি দামের পরিবর্তনের হার দ্বারা সংশোধন করা হবে।
আইপিসিএ সংশোধন লাইনটি 2019 সালে চালু করা হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত পরের বছরগুলিতে ব্যাংকগুলি দ্বারা শেল্ভ করা হয়েছিল, কারণ মুদ্রাস্ফীতি শিখরগুলি orrow ণগ্রহীতাদের অংশগুলি বৃদ্ধি করে এবং ডিফল্ট হওয়ার ঘটনা তৈরি করে।
এর ফলে প্রাক-স্থির সুদ এবং/অথবা রেফারেনশিয়াল রেট (টিআর) দ্বারা সংশোধন করা লাইনের জন্য অপারেশনগুলির বহনযোগ্যতার জন্য ভিড় হয়েছিল, যার দোলন শূন্যের কাছাকাছি। উদাহরণস্বরূপ, 2019 সালে মুদ্রাস্ফীতি প্রায় 4%ছিল। 2021 সালে, তিনি 10% এ লাফিয়েছিলেন – যা বেশ কয়েকটি বহনযোগ্যতা প্রক্রিয়াগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
সুতরাং, নতুন প্রস্তাবের নীতিটি হ’ল গ্রাহক পকেটে হঠাৎ দাম দোলনের প্রভাব হ্রাস করা।
মডেলটি ইতিমধ্যে ব্যাংকগুলিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যারা সিমুলেশন তৈরি করেছেন এবং দেখেছেন যে এটি পুনরুত্পাদন করে, প্রচুর পরিমাণে, রেফারেন্সিয়াল রেট (টিআর) দ্বারা সূচকগুলির অনুরূপ একটি কিস্তি আচরণ, অবশিষ্টাংশের অসামান্য ভারসাম্য ছাড়াই। জুনে, ও এস্তাদো/সম্প্রচার প্রত্যাশিত যে এই লাইনে একটি পরিবর্তন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা অধ্যয়নরত ছিল।
এই ব্যবস্থাটি সরবরাহ করে যে মূলধন বাজারের মাধ্যমে অর্থায়ন ক্রমবর্ধমানভাবে সম্পাদিত হয়। মূল্যায়নটি হ’ল এই লাইনের মাধ্যমে ব্যাংকগুলির দ্বারা প্রাপ্ত আগ্রহটি ক্যাচমেন্টের ব্যয়ের কাছাকাছি হবে, প্রতিবেদনে দেখা গেছে।
যেমন তহবিল বাজার উত্সগুলির জন্য মাইগ্রিস, ব্যাংকগুলি আরও ঝুঁকি নেবে, যার জন্য একটি ব্যবহার প্রয়োজন হেজ (একটি সুরক্ষা অপারেশন)। যদি ক্যাপচারটি আরও স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি বক্ররেখার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় তবে সংস্থাগুলি ইনডেক্সড আইপিসিএ credit ণও সরবরাহ করা সস্তা এবং সহজ হয়ে যায়, যা সুদের হারের কম হতে পারে।
আলোচনার সাথে যারা লোকেরা বিবেচনা করে যে বর্তমান মডেলটি, যার মধ্যে সঞ্চয়গুলি সঞ্চয় ব্যয় (টিআর প্লাস অতিরিক্ত সুদ, যা সেলিকের স্তরের উপর নির্ভর করে) এর সাথে ধরা পড়ে), একটি পরিবেশে অজানা তহবিল বাজার
উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যাংক সিডিআইয়ের 90% এ তহবিল নেয় (সেলিকের কাছাকাছি হার), এবং একটি টিআর loan ণ প্লাস 10% নিয়োগ করে, এটি একটি সম্ভাব্য সুদের পরিবর্তনের করুণায় রয়েছে, যা তার মার্জিনকে সংকুচিত করতে পারে।