মুরিক এফজিকে 36 টি রাজ্যে শরিয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে বলেছে, আবুজা

একটি মানবাধিকার গ্রুপ, মুসলিম অধিকার উদ্বেগ (মুরিক), নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকারকে (এফজি) কে দেশের বিচার ব্যবস্থায় পুরোপুরি একীভূত করার জন্য আবেদন করেছে।

মুসলিম রাইটস অ্যাডভোকেসি গ্রুপ যুক্তি দিয়েছিল যে বর্তমানে পরিচালিত দেশটির বিচার ব্যবস্থাটি সম্পাদিত হয়েছে কারণ দেশের কিছু অংশে শরিয়াহকে অস্বীকার করা হয়েছে যেখানে সাধারণ আইন আদালত সারা দেশে পাওয়া যায়।

এই গোষ্ঠীটি তাই ফেডারেল সরকারকে শরিয়াহ আদালতের মতো শরিয়াহ আদালতের মতো শরিয়াহ আদালত সরাসরি ফেডারেশনের সমস্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, একইভাবে ফেডারেল উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

শুক্রবার, ২০২৫ সালের শুক্রবার এই আবেদন করা ইসলামিক হিউম্যান রাইটস অ্যাডভোকেসি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক, অধ্যাপক ইসহাক আকিন্টোলা ছিলেন।

তিনি বলেছিলেন:

“শরিয়াহের বিষয়টি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে চলেছে। সম্প্রতি উত্থাপিত একটি প্রশ্ন হ’ল ফেডারেল সরকার এখনও রাজ্য পর্যায়ে অস্তিত্ব সত্ত্বেও সমস্ত রাজ্যে ফেডারেল উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে গিয়েছিল। এটিও সুপরিচিত যে সমস্ত রাজ্যে রাজ্য ও ফেডারেল উচ্চ আদালত বিদ্যমান রয়েছে যেখানে শারি’এহ যে কোনও কোথাও শারি’এহ আদালত নেই।

“এর থেকে বোঝা যায় যে নাইজেরিয়ান মুসলমানরা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে উদ্ভূত সাধারণ আইন আদালতকে সামঞ্জস্য ও সহ্য করে, নাইজেরিয়ান খ্রিস্টানরা শরিয়াহ আদালতকে সামঞ্জস্য করতে বা সহ্য করতে অস্বীকার করে। এটি মুসলমানদের ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস অস্বীকার করার পরিমাণ, যখন খ্রিস্টানরা তাদের নিজস্ব ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস উপভোগ করে।

“বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাটি নির্বাচনী বা একচেটিয়া নয় তা নিশ্চিত করে মুসলমানরা সংক্ষিপ্ত নয় তা নিশ্চিত করার জন্য এফজির উপর নির্ভরশীল। বর্তমান ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দেশের সমস্ত অংশ একটি বিচারিক ব্যবস্থা (সাধারণ আইন আদালত) গ্রহণ করে এবং অন্য একটি ব্যবস্থা (শরিয়াহ) কেবলমাত্র দেশের একটি অংশে বৈষম্যমূলক, অন্যায্য এবং অনর্থক, সুস্পষ্টভাবে পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

“এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে মুসলমানদের সম্পূর্ণ সংহতকরণ এবং তাদের জীবনযাত্রার এখনও আমাদের সমাজে অভাব রয়েছে যেখানে খ্রিস্টান জীবনযাত্রাকে নাইজেরিয়ান বাস্তুতন্ত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

“এই কথোপকথন থেকে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হ’ল ‘নাইজেরিয়ান মুসলমানরাও যদি সমতা সম্পর্কে জোর দেয় তবে কী হবে? তারা যদি তাদের নিজের ব্যতীত অন্য কোনও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের শর্ত নির্ধারণ করতে শুরু করে তবে কী হবে? তারা যদি দক্ষিণে শরিয়াহ আদালতগুলির গ্রহণযোগ্যতা উত্তর এবং প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টীয় সাধারণ আইন আদালত গ্রহণের জন্য একটি শর্ত গ্রহণ করে তবে কী হবে?

“মুরিক এফজিকে নাইজেরিয়ান মুসলমানরা নাইজেরিয়ার বিচার ব্যবস্থায় একীভূত করার আগে এই বৈধ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করার পরামর্শ দেয়। অবশ্যই তারা বৈধ প্রশ্ন।

“They are legitimate questions because there is no democracy without participation, without inclusiveness. The Nigerian constitution recognizes the tripartite nature of our judicial system: Christian common law, Shari’ah and customary law. Both Christian common law and customary law are already prominently featured all over the country but Shari’ah is restricted to the North thereby robbing Southern Muslims chances of participating in the nation’s judicial exercise.

“এটি দক্ষিণের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিচারিক বর্ণবাদ হিসাবে সমান এবং উত্তর মুসলমানদের উপর খ্রিস্টান আইন প্রয়োগের সমান। এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে উত্তর মুসলমানদের তাদের অঞ্চলে বিদ্যমান শরিয়াহ আদালতে বিকল্প রয়েছে তবে দক্ষিণ খ্রিস্টানরা তাদের অঞ্চলে বিদ্যমান খ্রিস্টান আইন আদালতেও বিকল্প থাকতে পারে তবে তারা তাদের অঞ্চলকে স্বীকৃতি দিতে পারে তবে তারা তাদের পক্ষে এটি স্বীকৃতি দিতে পারে।

“তবে উত্তর মুসলমানরা এখন দক্ষিণ খ্রিস্টানদের মতো কঠিন হয়ে উঠলে কী হবে? আমরা সকলেই জানি যে জীবন পৃথিবীতে চলে যায় কারণ আমরা সকলেই সামাজিক নিয়মের সারমর্মটি স্বীকৃতি দিয়েছি যা বলে যে ‘আমার পিঠে আমি আপনার পিঠে ঘষে’। উত্তর মুসলমানরা যদি কার্ডটি খেলেন ‘তবে আপনি যদি আমার পিঠে ঘষতে অস্বীকার করেন তবে আমিও আপনার পিঠে ঘষতে বন্ধ করব’?

“উত্তরের খ্রিস্টান আইন আদালতরা যেদিন এই অঞ্চলটি আদালতে বিচারকদের প্রদান করতে অস্বীকার করবে এবং আদালত কর্মী, রেজিস্ট্রার এবং কেরানিদের শরি’আ আদালতগুলিতে স্থানান্তর করতে অস্বীকার করবে সেদিন খালি হয়ে যাবে।

“উত্তরের খ্রিস্টান কমন আইন আদালতগুলি উত্তর মুসলমানদের দ্বারা প্রদত্ত করের উপর থেকে বেঁচে থাকে। হাস্যকরভাবে, দক্ষিণের একই আদালতগুলি দক্ষিণে মুসলিম এবং খ্রিস্টান উভয় দ্বারা প্রদত্ত করের সাথে অর্থায়িত হয়। অর্থটি কেবল খ্রিস্টান আদালত চালাতে ব্যবহৃত হয় যদিও তাদের নিজস্ব শারি’র আদালতও বেনিফিশিয়ান নয়।

“এদিকে দক্ষিণের রাজ্য গভর্নররা সর্বদা সংবিধানের সেই অংশটিকে উপেক্ষা করেছেন যা সমস্ত রাজ্যে শরিয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে ‘যে এটি ইচ্ছা করে’ যেখানে ‘গভর্নর এটি চান’। তারা কেবল তাদের রাজ্যগুলিতে মুসলমানদের কাছ থেকে আগত আউটক্রিগুলি সত্ত্বেও এটি বাস্তবায়নে অস্বীকার করে। ফেডারেল, ফেডারেলকে এই দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এই দায়বদ্ধতার জন্য এই দায়বদ্ধতা গ্রহণের জন্য।

“যতটা সত্য যে নাইজেরিয়া একটি ত্রিপক্ষীয় বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে, যতক্ষণ না এটি বাস্তবতা যে দক্ষিণী মুসলমানরাও কর প্রদান করে, যদি এটি সত্য যে ১৯৯৯ সালের ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের ফেডারেল কোর্টের প্রতিষ্ঠানের ফেডারেল কোর্টের প্রতিষ্ঠানের ফেডারেল কোর্টের প্রতিষ্ঠানের ফেডারেল কোর্টের প্রতিষ্ঠা হিসাবে ফেডারেল কোর্টের প্রতিষ্ঠা করে কোরেট কোর্টে কোর্টে কোর্টের প্রতিষ্ঠা করা হয় সমস্ত রাজ্যে।

“এফজির উচিত ফেডারেল আদালতের মতো শরিয়াহ আদালতের মতো শরিয়াহ আদালত সরাসরি ফেডারেশনের সমস্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে যেমন ফেডারেল উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

“আমরা বাক্সের বাইরে ভাবছি। যদি এফজির রাজ্য উচ্চ আদালতের সাথে প্যারি পাসু চালানো সমস্ত রাজ্যে তার নিজস্ব উচ্চ আদালত থাকতে পারে, তবে প্রতিটি রাজ্যে শরিয়াহ ফেডারেল আদালত প্রতিষ্ঠা করা থেকে সকলের পিতা হিসাবে একই এফজিও থামে না, কেবলমাত্র এইভাবেই আগ্রাসনকে প্রশান্ত করতে পারে, কেবলমাত্র এইভাবেই শ্যায়’কে শতায় করা যায়। শান্তির। “

অধ্যাপক ইসাক আকিন্টোলা,

প্রতিষ্ঠাতা/নির্বাহী পরিচালক,

মুসলিম অধিকার উদ্বেগ (মুরিক)