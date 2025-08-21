You are Here
মূলধন পুলিশ জোকালোতে শ্রমে মহিলাদের সহায়তা করে
মূলধন পুলিশ জোকালোতে শ্রমে মহিলাদের সহায়তা করে

নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রকের উপাদান (এসএসসি) সাহায্যের জন্য জরুরী পরিষেবা সমন্বয় শ্রমে একজন মহিলা প্লেটের আশেপাশে প্লিন্থমধ্যে Cuauhtémoc মেয়রের অফিস; তখন ভবিষ্যতের মা শিশুর আসন্ন আগমনের আগে হাসপাতালের স্থানান্তর প্রয়োজন।

সহায়ক পুলিশ ইউনিফর্ম এসএসসি তারা প্লাজা দে লা কনস্টিটুকিয়েনের আশেপাশে ছিল, যখন তাদের অনুষ্ঠানের কোনও প্রদর্শনীর প্রয়োজন ছিল “মেক্সিকো সিটি 2025 থেকে আদিবাসী সংস্কৃতি, জনগণ এবং আশেপাশের একাদশ মেলা”, কে তাদের উল্লেখ করেছে একজন মহিলার সমর্থন প্রয়োজনএটি একটি তথ্য কার্ডের মাধ্যমে মূলধন সুরক্ষা সংস্থা ঘোষণা করেছিল।

এসএসসির উপাদানগুলি কোনও মহিলাকে শ্রমে সহায়তা করার জন্য জরুরি পরিষেবাগুলি সমন্বিত পরিষেবাগুলি সমন্বিত করে।
ছবি: এসএসসি সিডিএমএক্স | এসএসসির উপাদানগুলি কোনও মহিলাকে শ্রমে সহায়তা করার জন্য জরুরি পরিষেবাগুলি সমন্বিত পরিষেবাগুলি সমন্বিত করে।

জায়গায়, ব্যক্তি তাদের তা বলেছিল 40 সপ্তাহের গর্ভধারণ সহ এক মহিলা পেটে ব্যথা এবং রক্তপাত উপস্থাপন করেছেনসুতরাং অফিসাররা পরিস্থিতিটিকে সংশোধন করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রিহোসপিটাল পরিষেবাগুলিকে সমন্বিত করে।

জরুরী পরিষেবার আগমনের অপেক্ষায়, ইউনিফর্মড গর্ভবতী মহিলাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিল যদি শিশুর জন্ম হয়। তবে, নাগরিক সুরক্ষা প্যারামেডিকস তারা জায়গায় পৌঁছেছে আমি জন্ম দেওয়ার আগে।

সাইটে প্যারামেডিকস তারা গর্ভবতী মহিলাকে প্রথম মনোযোগ দিয়েছে এবং তারা তাকে নির্ণয় করেছিল শ্রমসুতরাং তারা তাকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গিয়েছিল, পরে জরুরি যানবাহনটি তার জন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য চূড়ান্ত চিকিত্সা যত্ন।

