শেনজেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান “জাইক্সিং এডুকেশন” এর আগে একটি সামাজিক প্ল্যাটফর্মে দাবি করেছিল যে এটি হংকংয়ের বেসরকারী স্কুল চং ঝেং মিডল স্কুলকে “ক্যাম্পাস” প্রতিষ্ঠার জন্য হংকং ডিপ্লোমা পরীক্ষা (ডিএসই) “স্কুল প্রার্থী” হিসাবে গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি “ক্যাম্পাস” প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করেছিল, যা বাইরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। “জেক্সিং” আজ (৮ ম) সকালে একটি বিবৃতি জারি করেছে, 4 টি স্পষ্টতার তালিকাভুক্ত করে বলেছে যে সংস্থাটি কেবল চংঝেং মিডল স্কুল ভর্তির জন্য এজেন্ট হিসাবে কাজ করে, চংঝেং মিডল স্কুলে কোর্স করে না, হংকংয়ে শিক্ষার্থীদের প্রচার বা নিয়োগ দেয় না এবং যে কোনও শিক্ষার্থীকে এখনও পর্যন্ত শিক্ষায় সহায়তা করে না। এর আগে, এটি চংঝেং মিডল স্কুলের সাথে একটি “চংজেং ক্যাম্পাস” স্থাপনের দাবি করেছিল। “ঝািক্সিং” এর আগে চংঝেংয়ের সাথে থাকার দাবি করে সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে একটি “ভর্তি ব্রোশিওর” পোস্ট প্রকাশ করেছিল
মূল ভূখণ্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে যে তারা কেবল চংঝেং মিডল স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং হংকংয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেয় না
