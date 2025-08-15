You are Here
মূসা ইটুমা বনাম ডিলিয়ান হোয়েট: হাইপকে বিশ্বাস করার সময়? তরুণ ব্রিটন সৌদি আরব লড়াইয়ের সাথে বড় মঞ্চে হিট করেছে

বেশিরভাগ 20 বছর বয়সী বক্সাররা জাতীয় এবং ইউরোপীয় শিরোনামের দিকে এগিয়ে যাবেন – প্রাক্তন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন টাইসন ফিউরি 21 বছর বয়সে যখন তিনি ইংলিশ বেল্ট জিতেছিলেন – তবে ইটুমা সেই পথটি এড়িয়ে গেছেন এবং সরাসরি শীর্ষে লক্ষ্য রাখছেন।

সহকর্মী ব্রিটিশ ফিউরি, অ্যান্টনি জোশুয়া এবং ড্যানিয়েল ডুবাইস বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ইটুমা তার বয়সের মধ্যে পেশাদার পদে যা অর্জন করেছিল তা ছাড়িয়ে গেছে।

তিনটিই তাদের কেরিয়ার থেকে অপরাজিত শুরু হয়েছিল, তবে ডুবাইস 21 বছর বয়সে যখন তিনি তার দ্বাদশ লড়াইয়ে জিতেছিলেন, ফিউরি 22 বছর বয়সী এবং জোশুয়া 25 বছর বয়সী ছিলেন।

যাইহোক, ইটুমার জন্য প্রাথমিক সাফল্য কোনওভাবেই ভবিষ্যতের সোনার গ্যারান্টি দেয় না।

ইটুমাকে গত দুই বছরে সাবধানতার সাথে পরিচালিত করা হয়েছে এবং 37 বছর বয়সে হোয়েট হোয়েট, তিনি সবচেয়ে বড় নাম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

“হ্যাঁ, এটি সঠিক সময় (হোয়েটের মুখোমুখি হওয়া) এবং আমি কেবল এটিই বলি কারণ এটি ভুল সময় নয়,” ইটুমা বলেছিলেন।

“প্রত্যেকেরই একটি যুগান্তকারী লড়াই দরকার। এজে চার্লস মার্টিনের সাথে এটি ছিল, টাইসন ফিউরির ডোন্টে ওয়াইল্ডারের সাথে এটি ছিল, তাই আমার ধারণা এটি আমার যুগান্তকারী লড়াই।”

প্রাক্তন ডাব্লুবিসি অন্তর্বর্তীকালীন চ্যাম্পিয়ন হোয়েটকে নিয়ে তিনি জোশুয়া এবং জোসেফ পার্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, নিঃসন্দেহে ইটুমাকে তার ক্যারিয়ারের পরবর্তী স্তরে যাওয়ার জন্য প্ল্যাটফর্মটি সরবরাহ করেছিলেন, তবে কেবল যদি তিনি এই জয় পান তবেই।

শনিবার প্রথমবারের মতো আইটিউমা পেশাদার হিসাবে কোনও কার্ড শিরোনাম করেছে। যদি তিনি বড় মঞ্চে বিতরণ করেন তবে শীঘ্রই তিনি নিজেকে ডাব্লুবিও অন্তর্বর্তীকালীন চ্যাম্পিয়ন পার্কার বা এমনকি ইউএসওয়াইকে দিয়ে খুঁজে পেতে পারেন।

