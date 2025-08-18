You are Here
মৃত্যুর আগে আমাদের দেহের মুহুর্তগুলিতে কী ঘটে?




মৃত্যুর সো -কলড সক্রিয় পর্বটি সেই মুহুর্তটিকে নির্দেশ করে যখন জীবনের শেষ স্থগিত করতে সক্ষম আর কোনও চিকিত্সা বা হস্তক্ষেপ নেই

ছবি: গেটি চিত্র / বিবিসি নিউজ ব্রাসিল

তন্দ্রা, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার অভাব, শুকনো এবং নীল ত্বক, শোরগোলের শ্বাস … মৃত্যুর আগমনকে একাধিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং কীভাবে সেগুলি সনাক্ত করতে হয় তা জেনে রাখা একটি মসৃণ এবং মসৃণ প্রান্তের অন্যতম মূল চাবিকাঠি।

মৃত্যু যদি আমাদের জীবনে একমাত্র নিশ্চিততা হয় তবে এটি শেষের কাছাকাছি থাকলে আসলে কী ঘটে তা সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যাপক অভাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিবিসি নিউজ ব্রাজিল শুনেছেন প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এমনকি চিকিত্সকরা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদাররা প্রায়শই এই মুহুর্তে কীভাবে অভিনয় করতে হয় তা জানেন না এবং অতিমাত্রায় যে পদ্ধতিগুলি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে তা আবেদন করেন।

মৃত্যুর সক্রিয় পর্ব হিসাবে পরিচিত প্রক্রিয়াটি শেষ দিনগুলিতে বা কোনও ব্যক্তির শেষ সময়গুলিতে ঘটে।

স্পষ্টতই, এটি সবার জন্য এক নয় – এবং সাধারণত ক্যান্সার এবং ডিমেনশিয়া হিসাবে দীর্ঘ -মেয়াদী রোগগুলির সাথে সম্পর্কিত, যেখানে ব্যক্তি কয়েক মাস বা এমনকি কয়েক বছর ব্যয় করে চিকিত্সা গ্রহণ করে, যতক্ষণ না দেহ তৈরি করে এমন জীব এবং সিস্টেমগুলি আর জীবন বজায় রাখতে সক্ষম হয় না।

আসন্ন মৃত্যুর সর্বাধিক সাধারণ প্রকাশগুলি কী তা নীচে বুঝতে পারেন, কারণ সেগুলি ঘটে এবং কী করা যায় যাতে এই ঘটনাটি মসৃণ হয়, আপনার জন্য (এবং যারা থাকেন তাদের জন্যও) কিছু বিরক্তি এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে।

হে পৃথিবী থেকে বন্ধ

ব্রাজিলের বার্ধক্য, উপশম যত্ন এবং মৃত্যুর বিষয়ে অধ্যয়নের একটি রেফারেন্স, ডক্টর আনা ক্লোদিয়া কুইন্টানা আরান্টেস জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং প্রকৃতির চারটি ক্লাসিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্রজ্ঞাপনীয় উপমা, প্রায় কাব্যিক করে তোলে: পৃথিবী, জল, আগুন এবং বায়ু।

তার যুক্তির লাইন অনুসরণ করে, সক্রিয় মৃত্যুর প্রথম পর্যায়ে পৃথিবীর দ্বারা প্রতীকী, উপাদানগুলির একটি প্রতিনিধিত্ব, শারীরিক, আমরা কী খেলি এবং পদক্ষেপ।

বইয়ের লেখক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “পৃথিবী হ’ল প্রথম উপাদান যা চলে যায় It এটি একটি অদ্ভুত ক্লান্তি দেয় যা চোখে ওজন করে,” মৃত্যু জীবনযাপনের মূল্যবান একটি দিন (সেক্সিং প্রকাশক)।

“শরীরে ওজনও রয়েছে। আপনার মতো চর্মসার, আপনি একটি বাহু সরাতে পারবেন না, আপনি বিছানায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না You আপনার সাহায্যের প্রয়োজন, এবং যখন এই সহায়তা আসে তখন তিনি বুঝতে পারেন যে এই দেহটি এমনকি ভঙ্গুর এমনকি ছোট হলেও, বিশ্বের মতো ওজনের ওজনও হয়,” আরান্টেসও হাসপাতালে ইস্রায়েলিটা আলবার্ট আইনস্টেইনকেও খেলেন।

তারপরে সেই ব্যক্তির পক্ষে আরও নির্জন, নিদ্রাহীন হওয়া এবং কয়েক মুহুর্তের জন্য অচেতন অবস্থায় প্রবেশ করা সাধারণ।

এখানে, তার শরীর ধীরে ধীরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে, তাই কিছু অঙ্গ বা সিস্টেমগুলি ধীর হয়ে যায় এবং আর প্রাসঙ্গিক নয়।

ন্যাশনাল একাডেমি অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর আর্থার ফার্নান্দেস এই মুহুর্তের তুলনা করেন যখন কোনও বিল্ডিংয়ের আলো মুছে ফেলার সময়, বা কারখানা তৈরি করা মেশিনগুলি বরখাস্ত করার সময়।

এই নিষ্ক্রিয়তা পেতে শরীরের প্রথম অংশগুলির মধ্যে একটি হজম ব্যবস্থা।

যে ব্যক্তির মৃত্যুর সক্রিয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে সে প্রাকৃতিকভাবে জল খেতে বা পান করার প্রয়োজন কম। এবং সে আর আগের মতো ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত নয়।

এটির সাথে বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

এই মুহুর্তে আরেকটি সাধারণ চিহ্ন হ’ল ত্বকের পরিবর্তন, যা ক্রমবর্ধমান ফ্যাকাশে এবং ঠান্ডা হয়ে ওঠে, পাশাপাশি কোনও ফোলা ভোগ করে।

ত্বক একটি নীল বা বেগুনি সুরও অর্জন করতে পারে, বিশেষত প্রান্তগুলিতে যেমন, হাত এবং পায়ে ঠোঁটের পাশাপাশি। এটি স্বাভাবিক এবং ইঙ্গিত দেয় যে রক্ত সঞ্চালনও ধীর গতিতে প্রবেশ করেছে।

এমনকি যদি ব্যক্তিটি নিদ্রাহীন থাকে তবে চিকিত্সকরা পরিবার এবং বন্ধুকে প্রিয়জনের হাত এবং বাহুতে আলতো করে কথা বলতে এবং স্পর্শ করার জন্য মুহুর্তগুলি পেতে উত্সাহিত করেন।

অধ্যয়নগুলি ইঙ্গিত দেয় যে শ্রবণ এবং স্পর্শের মতো অর্থগুলি সক্রিয় থাকে এবং এই যোগাযোগটি আরামের উত্সকে উপস্থাপন করতে পারে।



বিশেষজ্ঞরা ইঙ্গিত করেন

ছবি: গেটি চিত্র / বিবিসি নিউজ ব্রাসিল

জল যে বিবর্ণ

অ্যারান্টেস যুক্তিযুক্ত রেখার পরে, দেহে ঘটে যাওয়া রূপান্তরগুলির দ্বিতীয় তরঙ্গটি পানির সাথে সম্পর্কিত।

“শরীর শুকিয়ে যায়, তারপরে চোখ, ঠোঁট এবং মুখ শুকনো। লালা, দুর্লভ,” ডাক্তারকে তালিকাভুক্ত করে।

বিশেষজ্ঞের মতে, বেশিরভাগ সময় শরীরকে পুনরায় হাইড্রেট করার জন্য শিরাতে সিরাম প্রয়োগ করার দরকার নেই।

তবে তুলা বা আর্দ্র কাপড়ের সাথে ঠোঁট ভেজা, চোখে চোখের ফোঁটা এবং ত্বকে ময়েশ্চারাইজারগুলি প্রয়োগ করার মতো কিছু প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে সেই ব্যক্তির আরাম এবং মঙ্গল বাড়ানো সম্ভব।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই যত্ন সর্বদা স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে আলোচনা করা হয়, যাতে প্রত্যেকে কী করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়।

সক্রিয় মৃত্যুর সময় আরও একটি সাধারণ উদ্বেগের ব্যথার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা কি আহত হয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে কিছু লোকের শারীরিক অস্বস্তিতে আরও খারাপ কাজ রয়েছে এবং কিছু ব্যবহৃত ওষুধ আগের মতো কাজ বন্ধ করে দেয়।

“জীবনের শেষ ঘন্টাগুলিতে, এই ব্যথাটি সংঘবদ্ধ হতে পারে এবং রোগী উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। অস্বস্তির পাশাপাশি শ্বাস, অসুস্থতা, বমি বমি ভাব …”, ফার্নান্দেসের উত্তর দেয়।

তবে স্বাস্থ্য পেশাদাররা আরও শক্তিশালী ওষুধগুলি যেমন মরফিন লিখে দিতে পারেন যা স্বস্তি দেয়।

অর্থাৎ ব্যথা শেষ পর্যন্ত একটি সম্ভাবনা। তবে মেডিসিনের এটি মোকাবেলার উপায় রয়েছে।

“স্বাস্থ্য পেশাদার এবং পরিবার উভয়কেই এই সম্ভাবনাগুলি জানতে এবং সমস্ত কিছু সংগঠিত করা দরকার যেমন ওষুধের ডোজ থাকা এবং সেগুলি প্রয়োগের সর্বোত্তম উপায়গুলি জানা, খুব অপ্রীতিকর লক্ষণগুলি এড়াতে,” ডাক্তার যোগ করেছেন।



বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছিলেন

ছবি: গেটি চিত্র / বিবিসি নিউজ ব্রাসিল

মৃত্যুর উন্নতি

সক্রিয় মৃত্যুর একটি পর্যায়ও রয়েছে যা আগুনের দ্বারা প্রতীকী হতে পারে।

এই মুহূর্তটি যখন জীবনের শিখা তার শেষ নিঃশ্বাস পায়।

এটি সাধারণত “মৃত্যুর উন্নতি” বা “স্বাস্থ্য দর্শন” নামে পরিচিত।

এখানে, ব্যক্তি যে লক্ষণগুলি সাধারণত অনুভব করছিল তা সাধারণত উন্নতি করে, যারা পরিস্থিতি অনুসরণ করে তাদের অবাক করে দেয়।

তিনি সেই অলসতা এবং অচেতন অবস্থায় সেই অবস্থা ছেড়ে চলে যান, আবার যোগাযোগ করে, খেতে চায় এবং আরও প্রাণবন্ত বলে মনে হয়, যেন ছবিটি হঠাৎ উন্নতি হয়েছে।

তবে ফার্নান্দিস পন্ডিত করে যে এই পরিবর্তনটি ওয়াইনের জন্য কোনও জলের জিনিস নয়: দীর্ঘকাল ধরে একজন রোগী শয্যাশায়ী আবার হাঁটবেন না, উদাহরণস্বরূপ।

তবে কিছুটা শক্তিশালী শিখার ফিরে আসা একটি অনন্য সুযোগকে উপস্থাপন করতে পারে।

বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “যে রোগী খুব কম খেয়েছিলেন তারা এখন বেশি খেতে পারেন। স্বাদ নিতে তিনি প্রচুর পছন্দ করেন এমন খাবার চেষ্টা করতে পারেন He

তিনি আরও যোগ করেন, “এই মুহুর্তে তিনি বিদায় জানাতে পারেন, বলুন যে তিনি ভালবাসেন, ক্ষমা পেয়েছেন এবং কারও জন্য ক্ষমা চাইছেন,” তিনি যোগ করেছেন।

প্রায়শই, পরিবারের সদস্যরা এবং স্বাস্থ্য দল নিজেই সেই ব্যক্তির জীবদ্দশায় প্রসারিত করার প্রয়াসে পরীক্ষা বা হস্তক্ষেপ নিতে এই মুহুর্তটি ব্যবহার করতে চায়।

তবে, অ্যারান্টেসের মতে, এই ব্যবস্থাগুলি সাধারণত অতিমাত্রায় থাকে – এবং সভা এবং বিদায়ীদের জন্য ব্যবহৃত মূল্যবান সময়টি দখল করে।

“এই সময়টি কর্তৃপক্ষের প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা উচিত, আপনার ব্র্যান্ডটি, আপনি যেভাবে পৃথিবীতে রয়েছেন, আপনার পছন্দসই লোকদের জন্য স্বায়ত্তশাসন,” তিনি উল্লেখ করেছেন।

“এই সময়টি ভালবাসার ঘোষণা দেওয়ার সময়। ক্ষমা জিজ্ঞাসা করার জন্য, ক্ষমা করার জন্য And এবং স্বীকৃতি দিন যে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করা সর্বদা সম্ভব ছিল না।”

“এটি কোনও রিজার্ভ ছাড়াই তার সারাংশ প্রকাশ করার সুযোগ,” তিনি প্রতিফলিত করেন।

মৃত্যুর উন্নতি সাধারণত অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয় – এবং শিখা শীঘ্রই আবার দুর্বল হয়ে যায়।



যদি জীবনে আমাদের প্রথম কাজটি শ্বাস ফেলা হয়, বাতাসকে টানছে তবে শেষটি শেষ হবে বা এই ‘পবিত্র শ্বাস’ আরান্টেসের কথায় ফিরিয়ে দেওয়া

ছবি: গেটি চিত্র / বিবিসি নিউজ ব্রাসিল

জীবনের শ্বাস

অ্যারান্টেস দ্বারা বিশদযুক্ত উপাদানগুলির তালিকা বন্ধ করার জন্য, বায়ু কীভাবে এই গল্পটি ফিট করে তা বোঝার সময় এসেছে।

এবং এটি মৃত্যুর সময় শরীরের অন্যতম আপাত পরিবর্তনের প্রতীক।

শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও এটি দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত হয়। তারপরে, দীর্ঘ এবং বিরতি দেওয়া। কখনও কখনও মনে হয় ব্যক্তি শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে।

এই পর্যায়ে অন্যান্য সাধারণ ঘটনাগুলি হ’ল খোলা থাকা, চোয়ালটি ধরে থাকা পেশীগুলি শিথিল করে এবং খুব কোলাহলপূর্ণ শ্বাস, যেন ব্যক্তি উচ্চস্বরে শামুক করছে।

এটি কারণ, গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপগুলি বরখাস্ত করার সেই প্রক্রিয়াতে, দেহটি গলায় কিছু তরল জমে থাকে, যা বায়ু যখন অতিক্রম করে তখন শব্দ উত্পন্ন করে।

যারা এই দৃশ্যটি দেখছেন তাদের পক্ষে এই চিহ্নটি এমনকি অস্বস্তিকর হতে পারে তবে চিকিত্সকদের মতে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে থাকা ব্যক্তিদের জন্য অগত্যা কোনও কষ্টের প্রতিনিধিত্ব করে না।

কিছু ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পেশাদাররা এই তরলগুলির আকাঙ্ক্ষা নির্দেশ করতে পারে বা ওষুধগুলি ব্যবহার করতে পারে যা বায়ু এবং আউটলেটের এই প্রবাহকে উন্নত করে।

অ্যারান্টস প্রতিফলিত করে যে যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন আমরা প্রথম কাজটি করি তা হ’ল শ্বাস নেওয়া বা আমাদের ফুসফুস ভরাট বাতাসের প্রথম বায়ু টানুন।

এবং জীবনের আমাদের শেষ কাজগুলির মধ্যে একটি হ’ল বিপরীত আন্দোলনটি করা: চূড়ান্ত মেয়াদ শেষে বায়ু ফিরিয়ে দেওয়া।

“আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন আপনি এই পবিত্র শ্বাসটি সরবরাহ করতে পারেন। আপনি যদি এই শ্বাসের ভাল ব্যবহার করেন, যদি আপনার জীবনযাপনের মতো জীবন থাকে তবে এই শেষ মেয়াদোত্তীর্ণতা একটি উপহার,” তিনি বিশ্বাস করেন।

“অতএব সেই শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় And এবং আপনার একটি নীরবতা আছে,” ডাক্তার বলেছেন।

শেষ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কয়েক সেকেন্ডে, হৃদয় মারধর বন্ধ করে দেয়। মস্তিষ্ক মুছে যায়। এবং দেহ কোষগুলি যা এখনও সক্রিয় ছিল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

সেই ব্যক্তির জীবন শেষ হয়েছিল।

অ্যারান্টস এই মুহুর্তে প্রত্যক্ষদর্শী লোকদের স্বাস্থ্য পেশাদারদের আশেপাশে না থাকলে অবহিত করার পরামর্শ দেয়, তবে তাড়াহুড়ো করে সবকিছু করার দরকার নেই।

“এই পবিত্র মুহুর্তে এক মুহুর্তের জন্য থাকুন, যা স্বাভাবিক সময়ের বাইরে মনে হয়,” তিনি পরামর্শ দেন।

“আপনি যে ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তা শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছেন, বিষয়টি থেকে মুক্ত। তিনি সেই দেহে অস্তিত্ব বন্ধ করে দিয়েছেন এবং যারা তাকে ভালবাসেন তাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে আসে।”

ফার্নান্দেজের জন্য, জীবনের চূড়ান্ত অংশটিকে এতটা অসাধারণ কিছু হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় – এবং এটি সম্পর্কে আমরা আরও বেশি কথা বলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

“এটি গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা ঘরে বসে এই বিষয় সম্পর্কে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা আরও বেশি করে এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করি যা মৃত্যুকে বাদ দিয়ে জীবনকে আলিঙ্গন করে,” তিনি মনে করেন।

“কারণ মৃত্যু জীবনের বিপরীত নয়। মৃত্যু এমন একটি প্রক্রিয়াটির প্রতিশব্দ যা আমরা জন্ম বলি।”

“জীবন আমাদের এই সুন্দর সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যা আমাদের বাঁচতে হবে,” তিনি শেষ করেছেন।

