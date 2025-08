মৃত্যু সারি বন্দীর অ্যাটর্নিরা বলছেন হার্ট ইমপ্লান্ট তাকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার সাথে সাথে বারবার হতবাক করবে

টেনেসিতে মৃত্যুর সারি বন্দীর জন্য অ্যাটর্নিরা যারা 5 আগস্ট মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় নির্ধারিত হয়েছে। 5 সতর্ক করে যে তার রোপন করা হার্ট ডিভাইস তাকে মৃত্যুদণ্ডের সময় বারবার তাকে হতবাক করবে, তাকে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দ্বারা হত্যা করার কারণে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তাকে নির্যাতন করবে। একজন বিচারক ডিভাইসটি নিষ্ক্রিয় করার আদেশ দিয়েছেন, তবে ন্যাশভিলের একটি স্থানীয় হাসপাতাল এখন বলেছে যে এটি অংশ নেবে না বলে জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

বায়রন ব্ল্যাক, 69, 2024 সালের মে মাসে একটি ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভার্টার-ডিফিব্রিলিটর (আইসিডি) পেয়েছিলেন, যা জরুরী পরিস্থিতিতে তার হৃদয়কে বৈদ্যুতিনভাবে ধাক্কা দেওয়ার জন্য পেসমেকার এবং একটি ডিফিব্রিলিটর হিসাবে কাজ করে। ব্ল্যাক পেন্টোবারবিটালের একটি উচ্চ ডোজ দিয়ে ইনজেকশন দেওয়ার কথা রয়েছে, যা তার হার্টের হারকে ধীর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এবং ব্ল্যাকের অ্যাটর্নিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে হার্ট ডিভাইস তাকে ড্রাগের প্রভাবগুলি মোকাবেলায় বারবার ধাক্কা দেবে, যার ফলে চরম ব্যথা এবং যন্ত্রণা সৃষ্টি হবে। মার্কিন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে।

একজন বিচারক রায় দেন জুলাই 18 এই ব্ল্যাকের হার্ট ডিভাইসটিকে রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যা করার আগে তাকে নিষ্ক্রিয় করা দরকার, এবং টেনেসি সংশোধন বিভাগের সংশোধন বিভাগ (টিডিওসি) আদালতের ফাইলিংয়ে ইঙ্গিত করেছে যে এটি সম্পাদন করার জন্য ন্যাশভিল জেনারেল হাসপাতালের সাথে একটি চুক্তি ছিল। তবে হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছে যে এটি কখনই ব্ল্যাকের পেসমেকার বন্ধ করতে রাজি হয়নি, উল্লেখ করে “রাষ্ট্রীয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা নেই।” বন্দীদের চিকিত্সা যত্ন প্রদানের জন্য এই হাসপাতালের সাথে এই হাসপাতালের একটি চুক্তি রয়েছে, তবে ব্ল্যাকের হার্ট ডিভাইসটি “সেই চুক্তির বাইরে ভাল” বন্ধ করার অনুরোধ বলে মনে করে। বৃহস্পতিবার গিজমোডোর প্রশ্নের সাথে সাথে হাসপাতালটি তাত্ক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

ব্ল্যাকের অ্যাটর্নি কেলি হেনরি গিজমোডোকে একটি ইমেল বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ডিভাইসটি নিষ্ক্রিয় না করে রাজ্য যদি তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে তবে তার ক্লায়েন্টকে নির্যাতন করা হবে।

হেনরি বলেছিলেন, “মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মুহুর্তে আইসিডি সঠিকভাবে নিষ্ক্রিয় না করা হলে বায়রন ব্ল্যাকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এক ভয়াবহ দৃশ্য হবে,” হেনরি বলেছিলেন। “টিডোক এই ডিভাইসটি রোপন করেছিল এবং এটি এখন মিঃ ব্ল্যাককে মৃত্যুর জন্য নির্যাতন করতে চায় কারণ তার হৃদয় পুনরায় চালু হয়, মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা এবং ফ্ল্যাশ পালমোনারি এডিমার কারণে উদ্দীপনাজনিত ব্যথার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।”

ব্ল্যাকের অ্যাটর্নিরা গিজমোডোকে বলে যে তিনি একটি ভাঙা হিপ, কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিওর এবং শেষ পর্যায়ে কিডনি রোগ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। ব্ল্যাক, যিনি হুইলচেয়ারে রয়েছেন, উন্নত ডিমেনশিয়া এবং মস্তিষ্কের গুরুতর ক্ষতির পাশাপাশি বৌদ্ধিক অক্ষমতাও রয়েছে। ব্ল্যাকের অ্যাটর্নি বৃহস্পতিবার টেনেসি সুপ্রিম কোর্টের কাছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য একটি প্রস্তাব দায়ের করেছিলেন এবং এটিকে তার হার্ট ইমপ্লান্ট সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য এটিকে একটি “বিনয়ী, লক্ষ্যযুক্ত থাকার” বলে অভিহিত করেছেন।

কোর্ট ফাইলিংগুলি ব্ল্যাককে যে ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভার্টার-ডিফিব্রিলিটর লাগানো হয়েছিল তা হ’ল বোস্টন সায়েন্টিফিক ডুয়াল চেম্বার আইসিডি অনুরণন এইচএফ এল (মডেল নম্বর ডি 533)। ব্ল্যাকের অ্যাটর্নিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি কেবল বোস্টন সায়েন্টিফিক দ্বারা প্রশিক্ষিত একজন কার্ডিওলজিস্ট বা টেকনিশিয়ান দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে এবং কোম্পানির মালিকানাধীন সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার প্রশিক্ষিত একজন কার্ডিওলজিস্ট দ্বারা তদারকি করা যেতে পারে। তারা আরও দাবি করে যে একজন সাধারণ চিকিত্সক ডিভাইসের নিষ্ক্রিয়করণ সম্পাদনের জন্য যোগ্য নয়।

টেনেসির সংশোধন বিভাগ গিজমোডোকে স্থানীয় অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে উল্লেখ করেছে, তবে আদালতের ফাইলিংয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি বিশ্বাস করে না যে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আগে হার্ট ডিভাইসটি নিষ্ক্রিয় করা দরকার। রাজ্যটি যুক্তি দেয় যে ব্ল্যাক ধাক্কা অনুভব করবে না, এমন কিছু যা তার অ্যাটর্নি প্রতিযোগিতা।

ব্ল্যাকের অ্যাটর্নিরা ৩০ শে জুন থেকে আদালতে বলেছেন, “শকগুলির প্রথম ক্রম (ক্রম অনুসারে 8 টি পর্যন্ত ধাক্কা) সম্ভবত মিঃ ব্ল্যাকের হার্টের ছন্দ পুনরুদ্ধার করতে সফল হবে।

The filing notes that these shocks are “extremely painful and distressing,” and the entire back and forth between the heart device and the lethal injection could last over 30 minutes before Black is finally successfully killed. যে যুক্তি যে কালোটি অসচেতন হবে এবং ব্যথা অনুভব করতে অক্ষম হবে তার যুক্তি তার আইনজীবী দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছিল, যারা কিছু অধ্যয়ন নোট করেছেন “প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে অজানা বিভ্রান্তিকে বিভ্রান্ত করে।”

ব্ল্যাককে তার বান্ধবী, অ্যাঞ্জেলা ক্লে এবং তার দুই কন্যা, 9 বছর বয়সী লাটোয়া এবং 6 বছর বয়সী লেকিশার গুলি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। 1988 সালে ব্ল্যাক এপি অনুসারে ক্লেয়ের বিচ্ছিন্ন স্বামীকে গুলি করে এবং আহত করার পরে সেই সময় কাজ প্রকাশে ছিল এবং ব্ল্যাক একটি “alous র্ষান্বিত ক্রোধে” ছিলেন। ব্ল্যাকের অ্যাটর্নিরা গভর্নরকে কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে যাত্রা করতে বলছেন।

“বায়রনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এতগুলি ঝুঁকি বহন করে,” তার অ্যাটর্নি একটি ইমেল বিবৃতিতে বলেছিলেন। “তিনি প্রবীণ, দুর্বল এবং জ্ঞানীয়ভাবে প্রতিবন্ধী; এই অত্যাচারজনক পদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনও মূল কারণ নেই। তবে টেনেসি যদি এই ভঙ্গুর বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চলেছে তবে টিডোককে অবশ্যই একজন প্রশিক্ষিত পেশাদারকে আইসিডি সঠিকভাবে নিষ্ক্রিয় করার মুহুর্তে আইসিডিটিকে যথাযথভাবে নিষ্ক্রিয় করার জন্য আনতে হবে।”