মেক্সিকোতে একটি সাইক্লিং অ্যাডভেঞ্চার
আমার প্রতিবেশী হ’ল ওয়ার্মশোয়ার্সের সদস্য, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা দীর্ঘ-দূরত্বের সাইক্লিস্টদের বিনা মূল্যে বিশ্রাম এবং ধোয়ার জায়গা সরবরাহ করে। অন্য দিন, তিনি আমাকে কর্কের দু’জন আইরিশ ছেলের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যারা কানাডার ভ্যাঙ্কুভার থেকে সাইকেল চালাচ্ছিলেন, আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া, 12,641 কিলোমিটার দূরত্বে।

সাইকেল চালকরা, জ্যাক কেনি এবং আইসিন ডেনহে, 51 দিনের হার্ড পেডেলিংয়ের পরে গুয়াদালাজারায় পৌঁছেছিলেন, একদিনে 165 কিলোমিটার দূরে covering েকে রেখেছিলেন।

বাইকপ্যাক ছেলেরা
দীর্ঘ-দূরত্বের সাইক্লিস্ট জ্যাক কেনি (বাম) এবং ওজন ডেনেহি জালিস্কোর জাপোপানের একটি ওয়ার্মশোয়ার হাউসে বিরতি নেন। (জন পিন্ট)

বাজাতে একটি গরম সময়

আমি আইসিনকে জিজ্ঞাসা করলাম মেক্সিকো কীভাবে তাদের সাথে চিকিত্সা করছে।

“প্রথম দিনগুলি মোটামুটি ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “তবে এটি আমাদের দোষ ছিল, মেক্সিকোয়ের নয়। আমরা মেক্সিক্যালির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম এবং মে মাসে বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায় নামলাম। এটি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ তাপের অভিজ্ঞতা ছিল।” বাইকপ্যাক ছেলেরা, যেমন তারা নিজেকে ডাকে ইনস্টাগ্রামশীঘ্রই 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস (117 ডিগ্রি ফারেনহাইট) এর তাপমাত্রা সহ্য করা হয়েছিল, এত গরম যে খুব কম ব্যবসা তাদের রুট ধরে দিবালোকের সময় খোলা ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এই জুটিটি ট্রাক ড্রাইভারদের দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছিল যারা তাদের দেখেছিল এবং তাদের জল দিতে থামিয়েছিল।

ওসিন আরও বলেছিলেন, “বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য,” আমাদের পুরো সময়টি একটি 15 মাইল-ঘন্টা সময় ছিল It

অবশেষে, হাইকাররা উপদ্বীপের অর্ধেক নিচে সান্তা রোজালিয়ায় পৌঁছেছিল।

ওসিনকে স্মরণ করে, “এই মুহুর্তে আমি এতটাই ডিহাইড্রেটেড এবং হিট স্ট্রোকের সাথে ভুগছিলাম যে আমি মরুভূমিতে গিয়ে আমার তাঁবুতে বেঁধে কিছুটা ছায়া তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তবে, আমার শেড তৈরি করার চেষ্টা করা আমার চেষ্টা করেছিল কারণ আমার বেশিরভাগ সময়ই ছিল, আমি যেভাবে বেঁধে রেখেছিলাম, আমার কাছে দু’ঘন্টার পরে, আমার কাছে দু’ঘন্টা বেঁধে ছিল, আমার কাছে ছিল, আমার কাছে দু’ঘন্টার পরে, আমার কাছে দু’ঘন্টা বেঁধে গিয়েছিলাম, আমি পেয়েছিলাম, আমি পেয়েছিলাম, আমি। দিন। “

এই দুই সাইক্লিস্ট আমাকে বলেছিলেন যে তারা 20 বছর বয়সে ট্র্যাভেল বাগের দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন এবং “ইউরোপের আশেপাশে ট্রিপিং” শুরু করেছিলেন। জ্যাক তখন কর্ক থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত একটি দীর্ঘ বাইক চালিয়েছিল, যার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে দু’বছর ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল।

বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপ দিয়ে সাইকেল চালানো
বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপ সাইকেল চালানো। (জ্যাক কেনি)

“শেষ পর্যন্ত,” জ্যাক বলেছিলেন, “আমরা একটি দু: সাহসিক কাজ চেয়েছিলাম, সীমানা অতিক্রম করতে এবং লোকদের সাথে দেখা করতে, প্রাক -ধারণার বাইরে যাওয়ার জন্য। আমরা এখানে গুয়াদালাজারায় কয়েক দিন ছুটি নেব এবং সংস্কৃতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করব, নতুন লোকের সাথে দেখা করতে এবং নতুন খাবারের চেষ্টা করব।”

নরক থেকে লগিং ট্রেইল

“আপনার যাত্রা কি ভ্রমণের সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিল?” আমি জুটি জিজ্ঞাসা।

ওসিন বলেছিলেন, “সম্ভবত আরও খারাপ,” ওরেগনে একটি নির্দিষ্ট লগিং ট্রেইল ছিল। আমরা যখন সেই ট্রেইলে উঠলাম তখন আমরা দু’দিন ধরে ননস্টপ, তীব্র বৃষ্টি সহ্য করছিলাম। এটি খুব দূরবর্তী ছিল। সেখানে একটি রাস্তা, কেবল শিলা, নুড়ি এবং খাড়া গ্রেডিয়েন্টও ছিল না। “

জ্যাক আরও বলেছিলেন, “আমাদের ত্বককে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন আমরা কয়েক ঘন্টা সাঁতার কাটছিলাম। আমি লগিং ট্রেইল থেকে উঠে এসেছি। আমি নিজেকে বলেছিলাম: ‘আমরা নিজেকে বলেছিলাম:’ আমরা নিজেকে বলেছি: ‘আমাদের ত্বককে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।”

“তারপরে, এই নন-রোড থেকে উঠে আসার দুই মিনিট পরে, একটি 4 × 4 ট্রাক আমার কাছে এসেছিল The ড্রাইভারটি তার জানালাটি নীচে নামিয়ে চিৎকার করে বলল, ‘আপনি কোথা থেকে এসেছেন?’ এবং আমি বলেছিলাম, ‘লগিং ট্রেইল থেকে, এবং তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন,’ আপনার কি কিছু দরকার?

“সুতরাং আমরা শুকনো হয়ে যাওয়ার সময় আমরা এই ব্যক্তি এবং তার স্ত্রীর সাথে তিন দিন থাকলাম।”

বাইকপ্যাক ছেলেরা ক্যাম্পিং
বাইকপ্যাক ছেলেরা প্রচুর আতিথেয়তা অনুভব করেছে, তবে কয়েকটি ক্যাম্পিং অ্যাডভেঞ্চারও উপভোগ করেছে। (জ্যাক কেনি)

একটি মেক্সিকান স্বাগত

গুয়াদালাজারা এলাকায় তাদের ওয়ার্মশোয়ার হোস্টে পৌঁছানোর আগের রাতে দু’জন আইরিশ সাইকেল চালক নায়রিতের ইক্সলান দেল রিওতে শুয়েছিলেন।

জ্যাক বলেছিলেন, “আমি আপনাকে সে সম্পর্কে বলি,” কারণ আমি মনে করি এটি আপনাকে মেক্সিকানদের কাছ থেকে যে স্বাগত গ্রহণ করে আসছে তার একটি কালি দেবে। “

“আমি গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস থেকে কয়েক দিন ধরে ভুগছিলাম। যেন আমি একটি পরিচিত মুখ এবং তারা আমাকে উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানায়, আমাকে এক বোতল দিয়ে বসেছিল এবং যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন নার্স আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং আমার অ্যাডভেঞ্চারে আমার ভাগ্য কামনা করেছিলেন: আপনি একটি আইরিশ হাসপাতালে একটি ভাল অভিজ্ঞতা পাবেন, তবে আপনি আলিঙ্গন পাবেন না! “

জ্যাক এবং আইসিন জুনে মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছেছিল এবং সেখানে তাদের ট্রান্স-আমেরিকান সফর বন্ধ হয়ে যায়।

“আমার গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যাগুলি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে চলে গিয়েছিল,” জ্যাক বিলাপ করে বললেন, “এবং কোনও পরিমাণ পরীক্ষার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুতরাং, আমাদের ভ্রমণ বিরতি দিতে হয়েছিল। তবে আমরা ফিরে আসব!”

বিপদ সামনে

“মেক্সিকোতে অর্ধেক সাইকেল চালানোর পরে, আপনি এই দেশে কতটা নিরাপদ অনুভব করেছেন?” আমি বাইকপ্যাক ছেলেদের জিজ্ঞাসা।

বাইকপ্যাক ছেলেরা দৃশ্যাবলী উপভোগ করছে
ছেলেরা দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে কয়েকজন শ্বাসকষ্ট নিয়েছিল এবং আবার মেক্সিকোতে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। (জ্যাক কেনি)

“এটি মজার,” জবাব দিলেন ওসিন। “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আমাদের বাজায় প্রবেশ করার সময় আমাদের সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল।”

“‘এটি বিপজ্জনক দ্বি-পায়ের প্রাণীর দ্বারা পূর্ণ,’ আমাদের বলা হয়েছিল।”

“যখন আমরা বাজাতে পৌঁছলাম, তখন আমাদের সাথে রয়্যালের সাথে চিকিত্সা করা হয়েছিল, তবে প্রত্যেকে বলেছিল, ‘মাজাতলানের বিপজ্জনক লোকদের জন্য নজর রাখুন।'”

“মাজাতলনে তারা আমাদের সিনালোয়া সম্পর্কে একই গল্পটি জানিয়েছিল এবং সিনালোয়ায় তারা আমাদের জানিয়েছিল যে গুয়াদালাজারায় এটি কতটা বিপজ্জনক।

“ঠিক আছে, এখন আমরা মেক্সিকো সিটিতে আছি, এবং আমি আপনাকে বলছি, আমরা কেবল ছিনতাইয়ের আশা করছি, সুতরাং এটি প্রমাণিত হবে যে এই সমস্ত লোকেরা সত্য বলছিল।”

11 জুন, বাইকপ্যাক ছেলেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আয়ারল্যান্ডে ফিরে এসেছিল। ব্যতীত, এটি অনেক বিদেশী ভ্রমণকারীকে নিষিদ্ধ করার জন্য: মন্টেজুমার প্রতিশোধ।

জন পিন্ট জালিস্কোর গুয়াদালাজারার কাছে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করেছেন এবং তিনি “ওয়েস্ট মেক্সিকোয়ের গুয়াকিমোন্টোনস এবং আশেপাশের অঞ্চলে গাইড” এবং “ওয়েস্টার্ন মেক্সিকোতে আউটডোরস” এর সহ-লেখক “এর লেখক। তাঁর লেখার আরও কিছু পাওয়া যাবে তার ওয়েবসাইটে



