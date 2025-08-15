মেক্সিকোতে দারিদ্র্য হ্রাস এবং একটি বড় গ্রেপ্তার: বৃহস্পতিবার পুনরুদ্ধার

দারিদ্র্য হ্রাস সময় সেক্সিনিও (ছয় বছরের মেয়াদ) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডোর এবং পেমেক্সের প্রাক্তন সিইওর গ্রেপ্তারের বিষয়টি রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম তার বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে যে বিষয়ে কথা বলেছেন তার মধ্যে ছিলেন।
এখানে 14 আগস্ট রাষ্ট্রপতির একটি পুনরুদ্ধার মানেরেরা।
শেইনবাউম আমলোর মেয়াদে দারিদ্র্যের হ্রাসকে হাইলাইট করে
শেইনবাউম একটি থেকে ডেটা উপস্থাপন করেছেন নতুন জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (আইএনজিআইআই) প্রতিবেদন এটি দেখায় যে ২০২৪ সালে মেক্সিকোতে ৩৮.৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যে বাস করছিল, যা ২০১ 2018 সালে ৫১.৯ মিলিয়ন থেকে কম ছিল।
আইএনজিআইয়ের তথ্য অনুসারে, গত বছর দারিদ্র্যে বসবাসরত ৩৮.৫ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৩১.৫ মিলিয়ন “মধ্যপন্থী” দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতে ছিল এবং million মিলিয়ন “চরম” দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতে ছিল।
শেইনবাউম উল্লেখ করেছেন যে আন্দ্রে ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডোর (এএমএলও) ছয় বছরের মেয়াদে “১৩ মিলিয়নেরও বেশি লোককে দারিদ্র্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল”।
তিনি হাইলাইট করেছিলেন যে দারিদ্র্যে বসবাসকারী মেক্সিকো জনসংখ্যার শতাংশ ২০১ 2018 সালে ৪১.৯% থেকে কমে ২০২৪ সালে ২৯..6% এ দাঁড়িয়েছে।
শেইনবাউম বলেছিলেন, “আমাদের কি এখনও অগ্রগতি আছে? হ্যাঁ। এটা স্পষ্ট যে মেক্সিকোয় ৩০% জনসংখ্যার দারিদ্র্যে বাস করে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
তবুও, “দারিদ্র্যের এই হ্রাস চতুর্থ রূপান্তরের একটি কীর্তি,” তিনি মোরেনা পার্টির নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে ল্যাপেজ ওব্রাডর 2018 সালের শেষের দিকে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ক্ষমতায় রয়েছেন।
“এটি দেখায় যে মডেলটি কাজ করে কারণ এটি দারিদ্র্য এবং বৈষম্যকেও হ্রাস করেছে। অন্য কথায়, সম্পদের বৃহত্তর বিতরণ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
শেইনবাউম বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধির ফলস্বরূপ – এটি আমলোর মেয়াদে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে – সরকারী কল্যাণ কর্মসূচি এবং নাগরিকদের জন্য “অধিকার অ্যাক্সেস”।
“আমাদের মেক্সিকানদের হিসাবে খুব গর্বিত হতে হবে কারণ এই সূচকটি আমাদের প্রকল্পের সারমর্মের কথা বলেছে – মানবতাবাদ। দারিদ্র্য হ্রাসে এতে একটি মানবতাবাদী প্রকল্প প্রদর্শিত হয়,” তিনি বলেছিলেন।
“এবং আমরা নিশ্চিত যে আমরা অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে যাচ্ছি। এজন্য আমরা ধারাবাহিকতা এবং চতুর্থ রূপান্তরের অগ্রগতির বিষয়ে কথা বলি,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
কোভিড ছাড়া, দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভবত আরও বেশি হত, শেইনবাউম বলেছেন
একজন প্রতিবেদক রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমলোর সময় দারিদ্র্য হ্রাস “উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বেশি” হত কিনা? সেক্সিনিও যদি কোভিড মহামারীটি না ঘটে।
“এটি সম্ভাব্য,” শেইনবাউম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
“মনে রাখবেন যে মহামারী চলাকালীন, সংক্রমণ এড়ানোর জন্য যে সংস্থাগুলি করতে হয়েছিল তাদের বন্ধের কারণে, জিডিপি ২০২০ সালে প্রায় ৮% হ্রাস পেয়েছে, এটি একটি তীব্র হ্রাস,” তিনি বলেছিলেন।
তার সংবাদ সম্মেলনের শুরুর দিকে শেইনবাউম স্বীকার করেছেন যে দারিদ্র্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা আসলে মহামারী ও সম্পর্কিত বিধিনিষেধের প্রভাবের কারণে ল্যাপেজ ওব্রাডরের রাষ্ট্রপতি পদে প্রথম দুই বছরের সময় বেড়েছে।
তবে ২০২০ সালে তীব্র অর্থনৈতিক সংকোচনের পরে, ২০২১ এবং ২০২২ সালে অর্থনীতি সুস্থ হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন।
ইনেগির তথ্য দেখায় যে দারিদ্র্যে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ২০২২ সালে ২০২২ সালে ৫৫.7 মিলিয়ন থেকে ৪ 46.৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই পতনটি ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে অব্যাহত ছিল, মেক্সিকোতে দারিদ্র্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা গত বছর ৩৮.৫ মিলিয়ন মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শেইনবাউম পেমেক্সের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমাদের গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছেন
শেইনবাউম ঘোষণা করেছিলেন যে বুধবার দুর্নীতির অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেমেক্সের একজন প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি প্রথমে সিইওর নাম উল্লেখ করেননি, তবে পরে নিশ্চিত করেছেন যে এনরিক পেরিয়া নিতোর ২০১২-১৮ সালের রাষ্ট্রপতি পদে চূড়ান্ত বছরের সময় পেমেক্সের প্রধান কার্লোস আলবার্তো ট্র্যাভিও ছিলেন।
“তারা তাকে নির্বাসন দিতে চলেছে এবং দুর্নীতির বিষয়ে তাকে এখানে মেক্সিকোতে বিচার করা হবে,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
তিনি বলেন, “এটি ওডব্রেচট মামলার সাথে সম্পর্কযুক্ত,” তিনি ব্রাজিলিয়ান সমষ্টি ওডব্রেচটকে জড়িত দুর্নীতির তদন্তের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, যা অভিযোগ করেছে যে পেমেক্সের আরও একজন প্রাক্তন সিইও এমিলিও লোজোয়াকে ঘুষের চেয়ে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি প্রদান করেছে।
শেইনবাউম বলেছিলেন যে ট্র্যাভিয়োর বিরুদ্ধে মামলাটি লোজোয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত, যিনি ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে প্রতিরোধমূলক আটক থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখনও বিচারের মুখোমুখি হননি।
