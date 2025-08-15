মেক্সিকোয়ের দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাওয়ায়, দক্ষিণের রাজ্যগুলি পিছিয়ে রয়েছে

রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ক্লাউডিয়া শেইনবাউম একটি প্রতিবেদনের প্রশংসা করেছেন 2018 সাল থেকে দারিদ্র্যের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ইঙ্গিত করে, পরিসংখ্যানগুলির একটি ভাঙ্গন প্রমাণ করে যে দক্ষিণ মেক্সিকান রাজ্যগুলি তাদের উত্তর ভাইদের পিছনে পিছনে রয়েছে।
মেক্সিকো জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইনগি এই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে এটির প্রথম সমীক্ষা বহুমাত্রিক দারিদ্র্য পরিমাপ করা এবং শেইনবাউম উল্লেখ করেছেন যে 2018 এবং 2024 এর মধ্যে “13 মিলিয়নেরও বেশি লোককে দারিদ্র্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল”।
দারিদ্র্য হ্রাস এবং একটি বড় গ্রেপ্তার: বৃহস্পতিবারের মানানেরা পুনরুদ্ধার
বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক পরিবারের আয়ের বাইরে দারিদ্র্য গণনা করা লক্ষ্য। এটি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আবাসন এবং খাবারের অ্যাক্সেসকেও বিবেচনা করে।
দারিদ্র্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ২০১ 2018 সালে ৫১.৯ মিলিয়ন থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৮.৫ মিলিয়ন (জনসংখ্যার ২৯..6%)। এর মধ্যে million মিলিয়ন (জনসংখ্যার ৫.৩%) ২০২৪ সালে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে যায়। তাদের বেশিরভাগ – প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ – দক্ষিণে ছয়টি রাজ্যে বাস করেন: চিয়াপাস, গেরেরো, ওক্সাকা, ভেরাক্রুজ, তাবাসকো এবং ক্যাম্পেচে।
যখন একটি সেপ্টেম্বর 2023 রিপোর্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি – মেক্সিকোয়ের দরিদ্রতম এবং সর্বনিম্ন উন্নত রাজ্যগুলির সমন্বয়ে একটি অঞ্চল – কিছু উত্তরাঞ্চলের তুলনায় বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উপভোগ করছে, নতুন দারিদ্র্যের তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে এখনও কাজ করার দরকার আছে।
যদিও জনসংখ্যা দারিদ্র্যে বাস করছে বলে মনে করা হচ্ছে 2018 থেকে 2024 সালের মধ্যে সমস্ত 32 টি রাজ্যে হ্রাস পেয়েছে, হ্রাস ছিল অসম।
বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর রাজ্যগুলিতে, কলিমা, কোহুইলা, সোনোরা, সিনালোয়া, তামুলিপাস এবং চিহুহুয়া, হ্রাস 40%এরও বেশি ছিল।
বিপরীতে, চিয়াপাস ছিল 2018 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে সবচেয়ে কম হ্রাস সহ – মাত্র 7.2%। এটি টিএলএক্সকালা (9.9%), গেরেরো (12%) এবং ওক্সাকা (14.4%) দ্বারা আরোহী ক্রমে অনুসরণ করা হয়েছিল।
চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সর্বনিম্ন শতাংশের পাঁচটি রাজ্য উত্তর মেক্সিকোয়: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া (০.৪%), নিউভো লেন (০.০%), আগুয়াসালিয়েন্টেস (০..6%), কোহুইলা (০.৮%) এবং কলিমা (১.০%)।
২০২৪ সালে চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী সর্বোচ্চ শতাংশের সাথে চারটি রাজ্য হলেন চিয়াপাস (২ 27.১%), গেরেরো (২১.৩%), ওক্সাকা (১.3.৩%) এবং ভেরাক্রুজ (৮.৮%)।
এই চারটি রাজ্যে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার সর্বোচ্চ শতাংশও রয়েছে: চিয়াপাস – ৩.৯ মিলিয়ন বা এর জনসংখ্যার% 66%; গেরেরো – ২.১ মিলিয়ন বা ৫৮.১%; ওএক্সাকা – ২.২ মিলিয়ন, বা ৫১..6%; এবং ভেরাক্রুজ – 3.6 মিলিয়ন বা 44.5%।
তেমনিভাবে, আইএনজিআইয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় (১ 17.৪ মিলিয়ন থেকে ১৩ মিলিয়ন) তুলনায় নগর অঞ্চলে (৩৪.৫ মিলিয়ন থেকে ২৫.৫ মিলিয়ন) বহুমাত্রিক দারিদ্র্য আরও দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।
ইনেগির উদ্বোধনী দারিদ্র্য জরিপ
20 ডিসেম্বর, 2024 এর মধ্যে এটি করার বাধ্যতামূলক হওয়ার পর থেকে এটি ইনেগির প্রথম জরিপটি দারিদ্র্য পরিমাপ করে, গত মাসে কার্যকর হয়েছিল এমন সাংবিধানিক সংস্কার।
সংস্কারের বর্ণিত উদ্দেশ্য হ’ল দেশের সামাজিক বিকাশের আরও সঠিক চিত্র সরবরাহ করা যাতে জননীতি আরও ভালভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষণ করা যায়।
এই সংস্কারটি বিতর্ক ছাড়াই অনুমোদিত হয়নি কারণ এটি সামাজিক উন্নয়ন নীতিমালার মূল্যায়ন জাতীয় কাউন্সিল হিসাবে পরিচিত এজেন্সিটিকেও সরিয়ে দেয় (কণেভাল), এর দায়িত্বগুলি ইনেগিতে স্থানান্তরিত করে।
মেক্সিকোতে সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য ২০০৫ সালে সংঘটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
সংস্কারের বিরোধীরা জোর দিয়েছিল যে কনভাল নীতিনির্ধারকদের এবং জনসাধারণকে সামাজিক নীতি, দারিদ্র্য এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য এবং উদ্দেশ্যমূলক তথ্য সরবরাহ করেছিল।
যাইহোক, যখন কনভাল প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর (2018-2024) দ্বারা বর্ণনার অনুগ্রহের বিরোধিতা করেছিলেন তার কঠোরতা নীতিগুলির নিন্দা করেছেল্যাপেজ ওব্রাডর এজেন্সিটির সমালোচনা।
ল্যাপেজ ওব্রাডর জুলাই 2019 এ কনভালের পরিচালককে প্রতিস্থাপন করেছেন এবং প্রস্তাবিত 2024 সালের জানুয়ারিতে এজেন্সিটি নির্মূল করা। তিনি তখন ফ্যাশন সংস্কার যা কার্যকরভাবে এজেন্সিটিকে তার স্বাধীনতার ছিনিয়ে নিয়েছিল।
এটি এখন ইনেগি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা ল্যাপেজ ওব্রাডরের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী গ্র্যাসিয়েলা মার্কেজ দ্বারা পরিচালিত।
গত মাসে, প্রাক্তন ধবা পরিচালক গঞ্জালো হার্নান্দেজ বলেছেন যে নতুন এজেন্সির বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছেসরকারকে অপর্যাপ্ত স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভিযোগ করে।
