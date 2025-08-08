মেক্সিকো কম পরিচিত কোরিয়ান সম্প্রদায়ের ইতিহাস

আজকাল, কে-পপ এবং কে-নাটক থেকে শুরু করে স্কিনকেয়ার রুটিন এবং সিজলিং কোরিয়ান বিবিকিউ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী আবেশ রয়েছে। মেক্সিকো সিটি পাড়ায় যেখানে আমি থাকি – প্রযুক্তিগতভাবে রোমা নর্টে, তবে জোনা রোসার ছোট্ট সিওলের কাছাকাছি – কোরিয়ান রেস্তোঁরাগুলি এখানে থাকার পর থেকে 18 মাসের মধ্যে বহুগুণ বেড়েছে, আমার খুব আনন্দের সাথে আমি যোগ করতে পারি।
তবে আপনি কি জানেন যে 1900 এর দশকের গোড়ার দিকে মেক্সিকোয় একটি কোরিয়ান ডায়াস্পোরা ছিল? এই বছর 120 বছর আগে কোরিয়ানদের প্রথম তরঙ্গ মেক্সিকান মাটিতে পা রেখেছিল। এই টুকরোটিতে, আমরা সেই অভিবাসনের আকর্ষণীয় এবং মর্মান্তিক গল্পটি অনুসন্ধান করব এবং এর পরে কী ঘটবে।
একটি ভুলে যাওয়া মাইগ্রেশন গল্প
1904 সালে, বৈশ্বিক শক্তি সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক দাবিগুলি একটি অসম্ভব অভিবাসনের মঞ্চ নির্ধারণ করে। কোরিয়া ক্রমবর্ধমান জাপানের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যদিও কয়েক বছর পরে সরকারী সংযুক্তি আসেনি। এদিকে, মেক্সিকো রাষ্ট্রপতি পোরফিরিও দাজ স্বৈরশাসনের শেষ বছরগুলিতে ছিল এবং ইউকাটান উপদ্বীপ হেনেকুয়ানের জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে দড়ি ও সুতা তৈরি করার জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছিল।
এই দাবি মেটাতে, জাপানের একটি সংস্থা কোরিয়ান শ্রমিকদের বিভ্রান্তিমূলক শর্তে মেক্সিকোতে আনার জন্য একজন ব্রিটিশ শ্রম নিয়োগকারীর সাথে অংশীদারিত্ব করেছিল। কোরিয়ার সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনগুলি ইউকাটানকে সুযোগের ভূমি হিসাবে বর্ণনা করেছে। তারা মেক্সিকো, আবাসন, জমিতে অ্যাক্সেস, শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বদেশে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
বাস্তবতা অবশ্য মারাত্মক হয়ে উঠবে।
এ সময়, এশিয়ার বাইরে কোরিয়ান অভিবাসন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। 1902 সালে, শ্রমিকদের প্রথমে হাওয়াইয়ের চিনি বাগানের উপর কাজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে ১৯০৫ সালের মধ্যে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোরিয়ান অভিবাসন সীমাবদ্ধ করা শুরু করে, চিন্তিত যে এটি জাপানি শ্রমিকদের হুমকি দিয়েছে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মতো জায়গায় জাপানের বিরোধী মনোভাব বাড়িয়ে তুলবে।
ফলস্বরূপ, মেক্সিকো – কোরিয়ার সাথে পূর্বের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াই এবং বিদ্যমান কোরিয়ান জনসংখ্যার সাথে কোনও পূর্বের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই – অভিবাসী শ্রমের পরবর্তী গন্তব্য হয়ে উঠেছে। এটি কোনও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির চেয়ে জাপানের সাম্রাজ্য স্বার্থ দ্বারা বেশি চালিত হয়েছিল।
আশা থেকে কঠোর পরিশ্রম পর্যন্ত
১৯০৫ সালের ৪ মে, এসএস আইলফোর্ডের উপর দীর্ঘ ট্রান্স-প্যাসিফিক সমুদ্রযাত্রার পরে ওক্সাকায় স্যালিনা ক্রুজ বন্দরে এক হাজারেরও বেশি কোরিয়ান নেমে যায়। তারা মেক্সিকোয় আরও ভাল জীবনের জন্য একটি দরিদ্র এবং অস্থির কোরিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরিবর্তে, তারা ইউকাটনে হেনেকুয়ান প্ল্যান্টেশন মালিকদের কাছে ইনডেন্টেড শ্রমিক হিসাবে বিক্রি হয়েছিল।
এগুলি দ্রুত মেক্সিকোর গভীর শোষণমূলক হ্যাকিয়েন্ডা সিস্টেমে শোষিত হয়েছিল। ন্যায্য অবস্থার সাথে পাঁচ বছরের চুক্তি হিসাবে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল – সেই সময়ের জন্য প্রায় একটি স্বপ্নের সুযোগ – একটি ভয়াবহ ও শাস্তি দেওয়ার বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল। শ্রমিকরা হেনেকুয়ানকে কাটা চরম পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছিলেন – যা কোনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুবিধা ছাড়াই “সবুজ সোনার” হিসাবে পরিচিত।
অনেক কোরিয়ান কর্মী কোরিয়ান ভাষার স্কুল, গীর্জা বা সম্প্রদায় নেটওয়ার্কগুলিতে অ্যাক্সেস ছাড়াই বিস্তৃত বৃক্ষরোপণ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদেরকে আদিবাসী মায়া শ্রমিকদের সাথে পাশাপাশি কাজ করতে দেখেছিল, যারা একই নৃশংস শ্রম অবস্থার শিকার হয়েছিল।
সময়ের সাথে সাথে কোরিয়ান পুরুষরা মায়া জীবনের উপাদানগুলি গ্রহণ করতে শুরু করে। কেউ কেউ স্পেনীয়দের আগে মায়ান শিখেছিলেন এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে গভীর বন্ড গঠন করেছিলেন। কোরিয়ান এবং মায়ার মধ্যে আন্তঃবিবাহ সাধারণ হয়ে ওঠে। পরিবারগুলি গঠিত হওয়ার সাথে সাথে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক ফিউশন উদ্ভূত হয়েছিল। এই ইউনিয়নগুলির বংশধররা মায়া traditions তিহ্য, ক্যাথলিক উত্সব এবং স্থানীয় রীতিনীতিগুলিতে নিমগ্ন হয়ে বেড়েছে যখন কোরিয়ান ভাষা এবং পরিচয় আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে গেছে।
১৯১০ সালে তাদের চুক্তিগুলি শেষ হওয়ার পরে, কোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে জাপান দ্বারা সংযুক্ত ছিল এবং মেক্সিকান বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ফিরে আসার কোনও বাড়ি ছিল না এবং কয়েকটি কার্যকর বিকল্প ছিল না। অনেকে ইউকাটনে অবস্থান করেছিলেন; অন্যরা মেক্সিকো বা কিউবার অন্য কোথাও কাজ খুঁজে পেতে চলে গেলেন।
অইনিকেকেং: একটি সমাহিত পরিচয় পুনরুদ্ধার করা
এই আসল অভিবাসীদের বংশধররা অবশেষে তাদেরকে অইনিকেকেং বলতে এসেছিল, এটি একটি শব্দ “হেনেকুয়ান” এর কোরিয়ান উচ্চারণ থেকে প্রাপ্ত। এটি এমন একটি শব্দ যা তাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার কষ্ট এবং উত্তরাধিকার উভয়কেই ধারণ করে।
কয়েক দশক ধরে, এই ইতিহাসটি সমাধিস্থ হয়েছিল। ১৯ 1970০ এর দশক পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার গবেষক, কূটনীতিক এবং সাংবাদিকরা এসএস আইলফোর্ডের ১৯০৫ সালের যাত্রীদের বংশধরদের সন্ধানের জন্য ইউকাটনে যেতে শুরু করেছিলেন। তাদের প্রচেষ্টা লাতিন আমেরিকার সাথে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার বিস্তৃত ধাক্কার সাথে একত্রিত হয়েছিল এবং অ্যানিক্কেং গল্পের পুনরায় আবিষ্কারের বিষয়টি historical তিহাসিক এবং কূটনৈতিক গুরুত্ব গ্রহণ করেছিল।
২০০৫ সালে, মেক্সিকোতে কোরিয়ান ইমিগ্রেশনের শতবর্ষীটি মরিদায় মূল ১৯০৫ শ্রমিকদের নামের সাথে খোদাই করা একটি স্মৃতিসৌধের সাথে স্মরণ করা হয়েছিল। দু’বছর পরে, কোরিয়ান ইমিগ্রেশন টু ইউকাটনে যাদুঘর (ম্যাকসি) মেক্সিকান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার উভয় সরকারের সহায়তায় খোলা।
তবুও, অনেক বংশধরদের জন্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় জটিল ছিল। শতবর্ষী উদযাপনের সময় সাক্ষাত্কার নেওয়া যারা প্রায়শই কোরিয়ানকে কেবল নামেই বর্ণনা করে। তাদের জীবন তারা যে জমিতে বেড়ে উঠেছে তার দ্বারা আকৃতির হয়েছিল – মায়া শিকড়, মেক্সিকান traditions তিহ্য এবং প্রজন্মের অভিযোজন দ্বারা।
একটি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সেই হারানো heritage তিহ্যের সাথে পুনরায় সংযোগ করার জন্য ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা চলছে। অ্যাসোসিয়াকিয়ান কোরানো-মেক্সিকানার মতো স্থানীয় সংস্থাগুলি দক্ষিণ কোরিয়ায় ভাষা কোর্স, বংশবৃদ্ধি প্রকল্প এবং heritage তিহ্য ভ্রমণের সূচনা করেছে। কিছু ছোট অ্যানিক্কেং বংশোদ্ভূত সিওল বা ইনচিয়ন ভ্রমণ করেছেন, সেখানে কাজ চেয়েছিলেন বা তাদের পূর্বপুরুষরা যে সংস্কৃতিটি রেখেছিলেন তা বোঝার চেষ্টা করছেন।
2017 সালে, কোরিয়ান-আর্জেন্টিন ফটোগ্রাফার মাইকেল ভিন্স কিম একটি স্ট্রাইকিং ফটো সিরিজ প্রকাশ করেছেন ইউকাটনে অ্যানিক্কেং বংশধরদের দলিল করা এবং কিউবা। তাঁর প্রতিকৃতিগুলি সেই প্রাথমিক অভিবাসীদের স্মৃতি এবং তাদের পরিবারের শান্ত ধৈর্যকে সম্মান করে একটি স্বল্প-পরিচিত সম্প্রদায়ের একটি অন্তরঙ্গ ঝলক দেয়। সিরিজটি, এটি চিত্রিত পিপলগুলির মতো, উভয়ই শক্তিশালী এবং নিম্নরূপযুক্ত – দীর্ঘ অবহেলিত একটি উত্তরাধিকারের জন্য একটি ভিজ্যুয়াল শ্রদ্ধাঞ্জলি।
মেক্সিকোতে কোরিয়ানদের গল্পটি এখনও বেশিরভাগ পাঠ্যপুস্তক এবং জনসাধারণের বক্তৃতা থেকে অনুপস্থিত। যদিও অন্যান্য এশীয় অভিবাসী সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতাগুলি স্বীকৃত হয়েছে, কোরিয়ান গল্পটি মেক্সিকোয়ের জাতীয় আখ্যান থেকে মূলত অনুপস্থিত রয়েছে। অ্যানিক্কেংয়ের জন্য, স্বীকৃতি দীর্ঘ সময়সীমা – তবে এটি আস্তে আস্তে আসতে শুরু করেছে।
মেক্সিকোতে কোরিয়ানরা আজ
প্রায় ১৩,০০০ জাতিগত কোরিয়ানরা এখন মেক্সিকোতে বাস করেন, মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাজারা এবং মন্টেরেরির বৃহত্তম সম্প্রদায় নিয়ে। মেক্সিকো সিটিতে, লিটল সিওল নামে পরিচিত অঞ্চলটি কোরিয়ান রেস্তোঁরা, মুদি দোকান এবং ব্যবসায়গুলির সাথে সাফল্য অর্জন করে, ১৯০৫ সালে আগত শ্রমিকদের প্রথম তরঙ্গ এবং ১৯৯০ এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্পোরেট সম্প্রসারণের সাথে জড়িত একটি নতুন মাইগ্রেশন surge মেক্সিকো সিটি কোরিয়ান রেস্তোঁরা, মুদি দোকান এবং ব্যবসায়গুলির একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, যা কোরিয়ান অভিবাসনের এক ভিন্ন ধরণের প্রতিফলন ঘটায়।
আমি সেখান থেকে মাত্র কয়েকটি ব্লক বেঁচে থাকি এবং এটি আশেপাশের সম্পর্কে আমার প্রিয় জিনিসগুলির মধ্যে একটি। দক্ষিণ কোরিয়ায় সময় কাটানোর পরে, কাছাকাছি গোচুজাংকে বাছাই করতে বা কিমচি জিজিগের একটি ভাল বাটি জন্য বসতে সক্ষম হওয়ার বিষয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছু রয়েছে। এটি এমন একটি জায়গা এবং সময়ের একটি অনুস্মারক যা এখনও কাছাকাছি অনুভব করে – কেবল একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে।
রোকিও মেক্সিকো সিটিতে অবস্থিত একজন মেক্সিকান-আমেরিকান লেখক। তিনি ডুরঙ্গোর একটি ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে ওঠেন এবং 12 বছর বয়সে শিকাগোতে চলে এসেছিলেন, এটি একটি দ্বি -সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা যা মেক্সিকোয় জীবনের লেন্সকে আকার দেয়। তিনি প্রতিষ্ঠাতা সিডিএমএক্স iykykএক্সপ্যাটস, ডিজিটাল যাযাবর এবং মেক্সিকান ডায়াস্পোরার জন্য একটি নিউজলেটার এবং অবসর জীবনএকটি মহিলাদের সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়।