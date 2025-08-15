You are Here
মেক্সিকো কাছাকাছি মার্কিন জাহাজ? এটি মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সম্পর্কে শেইনবাউমকে জবাব দিয়েছে – এল ফিনান্সিরো

রাষ্ট্রপতি ক্লডিয়া শেইনবাউম তা নিশ্চিত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনী জাহাজ তারা মোতায়েন করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক জলস্পষ্টতই রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদেশ মেনে চলার জন্য এবং ড্রাগের কার্টেলের মুখোমুখি।

এই শুক্রবার, 15 আগস্ট প্রেস কনফারেন্সে রাষ্ট্রপতি ভাগ করেছেন যে মার্কিন জাহাজ এগুলি ক্যারিবিয়ান সাগরের আন্তর্জাতিক জলে পাওয়া যায়অ্যাডমিরালকে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী সীমানায় রায়মুন্ডো পেড্রো মোরেলস এনজেলসসামুদ্রিক সচিব।

“নৌবাহিনীর সচিব মন্ত্রিসভায় জানিয়েছেন যে তারা পানামা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে আন্তর্জাতিক জলে মোতায়েন করেছেন – অর্থাৎ মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে,” কিছু জাহাজ, “তিনি বলেছিলেন।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে মাদক পাচার মোকাবেলায় বিভিন্ন জাতির সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয়ে কাজ করা এবং সহযোগিতা করা সম্ভব, তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে স্ব -নির্ধারিততা অবশ্যই সম্মান করতে হবে মানুষের এবং হস্তক্ষেপবাদ প্রত্যাখ্যান।

ক্যারিবিয়ান সাগরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্য কী?

৫ ই আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প পেন্টাগনে একটি আদেশ পাঠিয়েছিলেন মাদক কার্টেলের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক বাহিনী ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য।

তাঁর মতে নিউ ইয়র্ক টাইমসগাইডলাইন জমি এবং বিদেশী সমুদ্রগুলিতে অনুমোদিত ক্রিয়াসুনির্দিষ্ট সীমা স্থাপন না করে।

তবে এটি ছিল এজেন্সি রয়টার্স প্রক্রিয়াটির জ্ঞানের সাথে একজন আধিকারিককে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে সামরিক সম্পদ মোতায়েন করা হয়েছিল, সহ পি -8 স্পাই বিমান, একটি যুদ্ধ জাহাজ এবং কমপক্ষে একটি আক্রমণ সাবমেরিন। এগুলি বেশ কয়েক মাস ধরে আন্তর্জাতিক জলে থাকবে।

এই কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে নৌবাহিনী গোয়েন্দা ও নজরদারি কার্যক্রমে অংশ নেবে। তা ছাড়া, তারা নির্বাচনী আক্রমণ করতে পারে যদি এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মার্কিন সরকার জোর দিয়ে বলেছে যে কার্টেলগুলি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী

আমেরিকান রাষ্ট্রপতির সরকার যুক্তি দেয় যে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে কার্টেলগুলির পদবি বর্তমান প্রশাসনের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ তাদের অধিকারী অস্ত্রের ক্ষমতা এবং তারা যে নিয়ন্ত্রণ করে কিছু অঞ্চলে যেখানে তারা পরিচালনা করে।

সম্প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো সরকারগুলির মধ্যে অপরাধমূলক দলগুলি ভেঙে ফেলার জন্য সহযোগিতার একটি মামলা ছিল। বুধবার ১৩, মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি বিমান মেক্সিকো রাজ্যের তেজুপিলকো এবং ভ্যালে ডি ব্রাভো পৌরসভা উড়েছিল, মেক্সিকো পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সুরক্ষা সচিব, ওমর গার্সিয়া হারফুচযে ব্যাখ্যা এটি একটি সমন্বিত অপারেশন ছিল মেক্সিকান কর্তৃপক্ষগুলি যে তদন্তগুলি বজায় রাখে তার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্য সহ।

