‘মেক্সিকো প্লেগ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে’ – এল ফিনান্সিয়েরো

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী 15 দিনের মধ্যে মেক্সিকান গবাদি পশুদের আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে, যেমন কৃষি সচিব জুলিও বারদেগুয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যিনি বলেছিলেন যে তার আমেরিকান সমকক্ষ, ব্রুক রোলিন্সের সাথে কল করার পরে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

গবাদি পশুদের রফতানি বাতিল করার কারণ হ’ল প্রাণীগুলিতে নিবন্ধিত বোরেরাইডের বিরুদ্ধে যৌথ কৌশলটির পর্যালোচনা।

এই ব্যবস্থাটি দেওয়া, বারদেগু বলেছিলেন যে মেক্সিকোয় তারা এই পদক্ষেপের সাথে একমত নন, “তবে আমরা বিশ্বাস করি যে কম সময়ে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছে যাব। আমি অবহিত করব।”

রোলিন্স তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বলেছেন, “নতুন ওয়ার্ল্ড ব্যারেনাডার কৃমির হুমকির কারণে আমি জীবিত গবাদি পশু, ঘোড়া এবং বাইসন আমদানি স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছি।”

মাত্র ২৮ শে এপ্রিল, জানা গেছে যে মেক্সিকো আমেরিকার কীট প্রশমিত করার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দাবির সাথে যোগাযোগ করেছে, রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দাবির জন্য দাবি করেছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন যে পোকামাকড়টি ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

The crossing of cattle became slow on the border since the end of April, which left around 300 thousand heads of cattle between the Coahuila border with Texas.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এখনও মেক্সিকানদের দোষ দেয় এবং সেই দেশের ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ লাইভস্টকস (এনসিবিএ) বলেছে:

“যদি নতুন ওয়ার্ল্ড ব্যারেনিং কৃমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হয়, তবে এটি মানব স্বাস্থ্য এবং প্রাণিসম্পদের জন্য মারাত্মক হুমকির প্রতিনিধিত্ব করবে। এনসিবিএ মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত তারা এই আক্রমণাত্মক কীটপতঙ্গের প্রচার বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি।”

প্রাণিসম্পদ বাণিজ্যে সমস্যা এড়ানোর জন্য মেক্সিকো আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানাবে, পাশাপাশি বোরেরাইড কৃমির বিরুদ্ধে নতুন কৌশলটির অগ্রগতির জন্যও।