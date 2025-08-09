মেক্সিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ গ্রহণ করবে না: এসআরই

পররাষ্ট্র মন্ত্রক (এসআরই) ঘোষণা করেছে যে মেক্সিকো আমাদের অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ গ্রহণ করবে না এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুরক্ষায় সমন্বয় রয়েছে।
এই, পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি শুক্রবার লাতিন আমেরিকার মাদক পাচার কার্টেলের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণকে রক্ষা করেছিলেন “রক্ষা করুন” আপনার দেশে, এবং যে মেক্সিকোতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, রোনাল্ড জনসন ঘোষণা করা হয়েছে যে তারা ব্যবহার করা হবে “সমস্ত সরঞ্জাম” এই অপরাধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।
“মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হন যে আমাদের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা আমাদের সার্বভৌম চ্যান্সেলর জুয়ান রামান দে লা ফুয়েন্তে সীমাবদ্ধ নয়।
তিনি যোগ করেছেন যে আমাদের দেশ একটি আছে জাতীয় সুরক্ষা কৌশল ন্যায়বিচারের সাথে শান্তি গড়ে তোলা, “কাঠামোগত কারণগুলির দিকে মনোযোগ থেকে যা সহিংসতার পক্ষে এবং অগ্রসর হয় যে শূন্য দায়বদ্ধতা রয়েছে।”
পুনরাবৃত্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রক যে মেক্সিকো এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যাবে, বিশেষত অবৈধ ওষুধ ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, যা সহিংসতা হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয়।
"দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং সংলাপ, প্রতিটি দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধার কাঠামোতে আমাদের সম্প্রদায়গুলি রক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের সর্বোত্তম হাতিয়ার। কয়েক মাস ধরে আমরা সেই নীতিগুলির উপর একটি সুরক্ষা চুক্তিতে কাজ করি: সার্বভৌমত্বের প্রতি সহযোগিতা এবং সম্মান," তিনি বলেছিলেন।
তিনি ডেপুটি ফেডেরিকো ডরিগন, চেম্বার অফ ডেপুটিস -এর প্যানের ভাইস -অর্ডিনেটরতিনি দাবি করেছিলেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে একটি কূটনৈতিক নোট পাঠানোর আদেশ সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ড্রাগ কার্টেল আক্রমণ করতে।
"আমরা দাবি করি যে পররাষ্ট্র মন্ত্রক কণ্ঠস্বরটি তুলে ধরুন এবং একটি কূটনৈতিক নোটের মাধ্যমে সেই কার্যনির্বাহী আদেশের সুযোগটি সীমাবদ্ধ করা উচিত, যাতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি শেইনবাউমের সাথে একমত হয় এবং প্রজাতন্ত্রের সিনেট দ্বারা সমর্থিত, মেক্সিকোতে মাদক পাচারের কার্টেলের বিরুদ্ধে সমন্বয়ের কারণ হতে পারে," তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে সরকারের দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবেশের সম্ভাবনা খোলার মেক্সিকো, অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে আক্রমণ করার স্লোগানের অধীনে, যা সম্প্রতি সন্ত্রাসী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।
"মেক্সিকান অঞ্চলে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ঘোষণা একেবারে এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, আমরা মেক্সিকোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর বহির্মুখীতা ভাগ করে নিই না, যে কোনও অভিযান, এটি প্রজাতন্ত্রের সিনেট দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, এবং আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের হস্তক্ষেপ গ্রহণ করব না," ডায়রিং বলেছেন।
এর অংশের জন্য, ডেপুটি রিকার্ডো মনরিয়াল, মোরেনা সমন্বয়কারী, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "তারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কাজ করতে পারে না। মেক্সিকোতে হস্তক্ষেপ বলা হয় এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব আক্রমণ করা হবে।"
এবং ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনী তারা মেক্সিকান রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়াই দেশে প্রবেশ করবে, তারা কূটনৈতিক সঙ্কটের কারণ হতে পারে।
"যদি তারা অসাংবিধানিকভাবে হস্তক্ষেপ করে, তবে এটি মেক্সিকো সরকারের মেক্সিকো সরকারের এই হস্তক্ষেপের জন্য কূটনৈতিক সংকট এবং বৈধ দাবি করতে পারে," মনরিয়াল বলেছেন।
এটি প্রজাতন্ত্রের সিনেট এর বিরুদ্ধেও উত্তর ছিল। ক্লেমেন্ট কাস্তেদা, এমসি সমন্বয়কারীতিনি বিদেশ মন্ত্রককে সুরক্ষা চুক্তিগুলি কী তা বোঝাতে বলেছিলেন যে সরকারগুলির সরকারগুলি এখনও পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছে মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
"সিনেটে নাগরিক আন্দোলনের সংসদীয় গোষ্ঠী থেকে আমরা জরুরিভাবে ফেডারেল সরকারকে, বিশেষত @এসআর_এমএক্সকে সুরক্ষার দিক থেকে উভয় জাতির মধ্যে চুক্তির পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে এবং প্রকাশিত তথ্য স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করি," ইমেসিস্ট তার এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন।
এবং উল্লেখ করেছেন যে পি দ্বারা স্বাক্ষরিত আদেশমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হ্যাঁ "এটি রাজ্য থেকে অনুমোদন ছাড়াই মেক্সিকান জমিতে সামরিক অভিযান জড়িত করতে পারে," যা উদ্বেগজনক।
"এই প্রকৃতির একটি হস্তক্ষেপ মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা চুক্তির নীতিগুলির জন্য জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘনের প্রতিনিধিত্ব করবে। এই ধরণের একতরফা ব্যবস্থা কেবল দুটি জাতির মধ্যে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়," কাস্তেদা বলেছিলেন।