You are Here
News

মেক্সিকো সরকার, গভর্নর এবং গভর্নররা আইএমএসএস-বিয়েনস্টারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে

লিলিয়া গঞ্জালেজ

জাতীয় প্রাসাদে জড়ো হয়ে, গভর্নর এবং গভর্নররা আইএমএসএস-বিয়েনস্টার প্রকল্পের অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য মেক্সিকোয়ের রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম পার্দোর সাথে লড়াই করেছিলেন।

সভায়, ওষুধ সরবরাহের বিষয়টি এবং ২০২26 এবং ২০২27 এর পরিকল্পিত অবকাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছিল, প্রত্যাশা করে যে এই বছরটি সিস্টেমটির একীকরণ শুরু করবে।

“জাতীয় প্রাসাদে আমরা প্রজাতন্ত্রের আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি ড।

কেবলমাত্র মেক্সিকো রাজ্যে আইএমএসএস-বিয়েনস্টার সামাজিক সুরক্ষা নেই এমন 9 মিলিয়নেরও বেশি লোককে চিকিত্সা যত্ন প্রদানের পরিকল্পনা করেছে।

সত্তায় হাসপাতালের অবকাঠামোগত অগ্রগতি সম্পর্কে, এটি ইসিএটিপেক পেডিয়াট্রিক অনকোলজিকাল হাসপাতালের উদ্ধারে কাজ করে, ৪.৮ মিলিয়নেরও বেশি পেসো বিনিয়োগের পাশাপাশি চিমালহুয়াকান অঞ্চলের সাধারণ হাসপাতাল নির্মাণে।

সিলান ট্যালনপ্যান্টলা ভ্যালি হাসপাতালের পুনরুদ্ধারও ১.7 মিলিয়ন পেসো বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এটিতে 241 শয্যা, 26 টি অফিস থাকবে এবং 20 টি বিশেষায় চিকিত্সার যত্ন দেবে।

ওষুধ সরবরাহের বিষয়ে, মেক্সিকান এক্সিকিউটিভের প্রধান উল্লেখ করেছিলেন যে স্বাস্থ্য খাত (আইএমএসএস, আইএমএসএস-বিয়ানোস্টার, ইস্যু এবং আইএসএসটিই) যে প্রতিষ্ঠানগুলি মেক্সিকান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts