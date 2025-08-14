You are Here
মেক্সিকো সেপ্টেম্বরে ‘historical তিহাসিক গড়ের নিকটে’ বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করে যা খরা উপশম করবে – এল ফিনান্সিয়েরো

জাতীয় জল কমিশনের (কনগুয়া) আবহাওয়া পরিষেবা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে “খুব সক্রিয়” মরসুমের পরে “historical তিহাসিক গড়ের নিকটে” সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে খরার পরিস্থিতি উপকৃত হয়েছে জাতীয় অঞ্চলে।

এসএমএন -এর সাধারণ সমন্বয়কারী ফ্যাবিয়েন ভ্যাজকেজ রোমানিয়া মাসটি বলেছিলেন জুন ছিল বৃষ্টিপাতের মাস জাতীয়ভাবে যেহেতু রেকর্ড রয়েছে এবং মেক্সিকো সিটিতে সর্বাধিক সংখ্যক শক্তিশালী বৃষ্টিপাতের সাথে সপ্তম।

ভ্যাজকেজ বলেছিলেন যে পরের কয়েক দিনের মধ্যে খুব শক্তিশালী বৃষ্টিপাতের আশা করা হচ্ছে ( প্রতি বর্গমিটারে 50 থেকে 75 লিটার মধ্যে), যা গত রবিবার, 10 আগস্ট রাজধানীর জোকালোতে ঘটেছিল এমনগুলির মতো হতে হবে না, যেখানে reading তিহাসিক বৃষ্টিপাতের রেকর্ডটি আগস্টে 84 মিলিমিটার নিয়ে রেকর্ড করা হয়েছিল।

কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যদিও তারা তাদের তীব্রতা এবং স্বল্প সময়ের কারণে রাস্তার সমস্যা সৃষ্টি করেছে, এই বৃষ্টিপাত তারা জল সরবরাহের জন্য উপকারী হয়েছে

“কেন্দ্র, দক্ষিণে, দক্ষিণ -পূর্বে সাধারণভাবে খরার মূল্যবোধগুলি বৃষ্টিপাত কমিয়ে দেয়। বর্ষা খুব সক্রিয় ছিল, সৌভাগ্যক্রমে, সোনোরা, সিনালোয়া, ওক্সাকা এবং ডুরঙ্গো অঞ্চল জুড়ে। উত্তর সীমান্তের কয়েকটি খুব সীমিত অঞ্চলই সেগুলি হ’ল তারা এখনও খরাতে অধ্যবসায় ছিল”, ভ্যাজকেজ বলেছেন।

কনগুয়া তথ্য অনুসারে, গত 15 দিনের মধ্যে শতাংশের শতাংশ খরা হ্রাস ছিল 1.8 পূর্ববর্তী নিবন্ধকরণের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে।

ভ্যাজকেজ আরও উল্লেখ করেছিলেন যে মেক্সিকো সিটি এবং মেক্সিকো উভয় রাজ্যে জল সরবরাহের জন্য দায়ী কাটজামালা ব্যবস্থা বর্তমানে এর ক্ষমতার percent০ শতাংশেরও বেশি, অনেক বেশি অনুকূল দৃশ্য গত বছর, এবং বাকী বৃষ্টিপাত তাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হারিকেনস মরসুম মেক্সিকোকে প্রভাবিত করতে থাকবে

ওয়েদার সার্ভিসের জেনারেল কো -অর্ডিনেটর মেক্সিকো উপসাগরে একটি সিস্টেমের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিলেন যার ৪০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় হিসাবে বিকাশ পরের কয়েকদিনে।

এটি হারিকেন মরসুমের আগে একটি পর্ব হিসাবে ঘটে, যা সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসগুলিতে ঘটে এবং যা শুরু হয়েছে আটলান্টিকের বিভিন্ন ঝড়ের সক্রিয়করণযা “গত সপ্তাহগুলিতে বেশ শান্ত ছিল।”

সেপ্টেম্বর মাসটি আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগর উভয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘূর্ণিঝড় ক্রিয়াকলাপের সাথে একটি, যখন অক্টোবরে বৃষ্টিপাত শুরু হয় ঠান্ডা ফ্রন্টগুলির আগমনের সাথে হ্রাস করুন

