মেঘান মার্কেলের সুপার স্বাস্থ্যকর প্রিয় নাস্তা যা ‘মস্তিষ্ককে কৌশল করে’ | রয়েল | খবর

মেঘান মার্কেল একজন সুপরিচিত ফুডি, এবং তার প্রিয় স্ন্যাকগুলির মধ্যে একটি কেবল বিশেষত স্বাস্থ্যকর নয় তবে সাশ্রয়ী মূল্যের, একটি চতুর মোড়ও রয়েছে। ডাচেস অফ সাসেক্স দীর্ঘদিন ধরে অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর কেরিয়ারের সময় এবং রাজ পরিবার থেকে বিদায় নেওয়ার পরে উভয়ই তার খাবারের প্রতি ভালবাসার কথা বলেছিলেন।
সাম্প্রতিককালে, মেঘানের আবেগ পুরো প্রদর্শনীতে ছিল কারণ তিনি হোস্টিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করে নেটফ্লিক্সে একটি সম্পূর্ণ সিরিজ প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তিনি বন্ধুদের কাছে তার প্রিয় কিছু রেসিপি দেখিয়েছিলেন। তবে কয়েক বছর আগেও তিনি প্রিন্স হ্যারির সাথে দেখা করার আগেও ডাচেস তাকে ট্র্যাক রাখতে একটি বিশেষ নাস্তার উপর নির্ভর করতেন।
মেঘান প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি সর্বদা তার সাথে এই বিশেষ সেটটি কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে থাকাকালীন – দারুচিনি সহ তরমুজ বহন করবেন।
তিনি ২০১২ সালে টুডে শোতে বলেছিলেন: “সেট এবং বাড়িতে, আমি সর্বদা তরমুজের একটি ধারককে দারুচিনি দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ এটি স্বাদকে কেবল একটি খাঁজকে উন্নত করে এবং এটি বিশেষ বোধ করে।”
একজন খাদ্য বিশেষজ্ঞ অদ্ভুত সংমিশ্রণের প্রশংসা করেছেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে এটি কীভাবে চিনির অভিলাষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য “মস্তিষ্ককে কৌশল” করে।
রেনা স্মিথ, একজন পিআর বিশেষজ্ঞ যিনি পরামর্শদাতা এবং মাস্টারচেফ প্রতিযোগীও বলেছেন হ্যালো! ম্যাগাজিন: “যদিও এটি প্রথমে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, মেঘানের দারুচিনি দিয়ে ধুয়ে তরমুজের জলখাবার প্রকৃতপক্ষে স্বাদ এবং পুষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি উভয় থেকেই বোঝা যায়।
“তরমুজ স্বাভাবিকভাবেই মিষ্টি এবং হাইড্রেটিং এবং এতে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে” “
মিসেস স্মিথ দারুচিনিগুলির সুবিধাগুলি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন যে এটি রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে এবং এমনকি প্রদাহ বিরোধী বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “দারুচিনি সম্পর্কে আসলে কী চালাক, তা হ’ল দারুচিনি চিনি যুক্ত না করে মিষ্টির উপলব্ধি বাড়ায়।
“এটি মস্তিষ্ককে আরও তীব্র গন্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনে সূক্ষ্মভাবে চালিত করে কাজ করে Van