মেঘান মার্কেল বিশেষজ্ঞ হিসাবে 1 টি কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন অশুভ পূর্বাভাস | রয়েল | খবর
মেঘান মার্কেল বিশেষজ্ঞ হিসাবে 1 টি কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন অশুভ পূর্বাভাস | রয়েল | খবর

এডওয়ার্ড কোরাম-জেমস, সিইও উপরে যাওএক্সপ্রেসকে বলেছে: “সত্যি কথা বলতে, না (আমি ফ্লপটি নিয়ে অবাক হইনি)।

“প্রাথমিক উত্সাহ, যা এক বা দু’দিনের জন্য শীর্ষ দশে পৌঁছেছিল, মূলত মেঘান মার্কেল সম্পর্কে কৌতূহল দ্বারা চালিত হয়েছিল।

“তবে, বিশ্বব্যাপী 383 তম স্থানে দ্রুত পতন দেখায় যে লোকেরা তাদের আগ্রহ রাখে না কারণ লোকেরা আশেপাশে থাকে না।”

মিঃ কোরাম-জেমস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মেঘানের সিরিজের দর্শকদের আরও আগ্রহী এবং আরও দেখার জন্য আগ্রহী রাখতে “পর্যাপ্ত গল্পের গভীরতা” নেই।

তিনি আরও অনুমান করেছিলেন যে শরত্কালে এর দ্বিতীয় মরসুমটি একই ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন: “তারা দেখেছিল কারণ এটি তার ছিল, তবে তারা থাকেনি কারণ শোতে পর্যাপ্ত গল্পের গভীরতা বা একটি অনন্য কোণ নেই যাতে তারা পর্যবেক্ষণ করতে চায়।

“প্রেমের সাথে, মেঘান সিজন 2, আমি এর র‌্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফের আশা করি না। যদি সামগ্রীতে বড় পরিবর্তন না হয় তবে মরসুম 2 একই ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।”

পিআর বিশেষজ্ঞ ডাচেসকে তার ব্র্যান্ডের দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা “তার শক্তির প্রতি পুরোপুরি”।

তিনি বলেছিলেন: “এগিয়ে যাওয়া, মেঘানকে আগের মতো দ্বিগুণ হওয়া উচিত। পণ্য লাইনটি তার শক্তির সাথে পুরোপুরি খেলে এবং সরাসরি তার স্টাইল এবং মূল্যবোধের প্রশংসা করে এমন গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।”

