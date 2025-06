মেঘান মার্কেল যেমন রাজকীয় উদ্যোক্তা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে আবদ্ধ: বিশেষজ্ঞরা: বিশেষজ্ঞরা

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

মেঘান মার্কেল শুক্রবার আগের মতো পণ্য হিসাবে তার বিক্রি হওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন, এবং বেশ কয়েকজন রাজকীয় বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এটি একটি রাজকীয় উদ্যোক্তা হিসাবে একটি রাজকীয় ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের সাথে স্বীকৃত হওয়ার পরিকল্পনার সমস্ত অংশ।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টার এবং ফটোগ্রাফার হেলেনা চার্ড ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “অবশ্যই তার রাজকীয় শিরোনাম এবং সাসেক্সের নাম তার ব্র্যান্ডকে বাড়িয়ে তুলছে।”

“তিনি এটিকে আটকে রাখবেন কারণ এটি তাকে আনতে সহায়তা করবে [more] খ্যাতি এবং ভাগ্য, যা তার জীবনের অপরিহার্য। তিনি তার আঙ্গুলগুলি অনেক পাই এবং তার নামগুলিতে লাইটে রাখবেন এই আশায় যে তার এক বা একাধিক ধারণাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্ত নগদ নিয়ে আসবে। “

মেঘান মার্কেল খ্যাতির ‘মাইক্রোস্কোপ’ এর অধীনে থাকার অবসন্নতা অবলম্বন করে

“তবে, তিনি বেসিক বিক্রয় হিসাবে তার ভাগ্য অর্জন করতে পারে না, তবে তারা যে সুস্বাদু হতে পারে,” চার্ড দাবি করেছিলেন।

ক সর্বকালের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করুন এটি তার পণ্যগুলি এবং “কিছু সুস্বাদু চমক” ফিরিয়ে আনছে তা টিজ করেছে। ব্র্যান্ডটি রাস্পবেরি স্প্রেড, চা, সীমিত সংস্করণের বন্যফ্লাওয়ার মধু এবং ভোজ্য ফুল বা “ফুলের ছিটানো” জন্য পরিচিত।

রয়্যাল বিশেষজ্ঞ ভ্যালেন্টাইন লো এর 2023 বই “কোর্টার্স” এর উদ্ধৃতিগুলির পরপরই চার্ড তার মন্তব্য করেছিলেন, অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল। বইয়ের প্রকাশের সময় লেখক দাবি করেছিলেন যে ডিউক এবং ডাচেস অফ সাসেক্স রয়্যাল লাইফ ছেড়ে চলে গেছে কারণ তারা “অর্থোপার্জন এবং তাদের পায়ের আঙ্গুলগুলি রাজনীতিতে ডুবিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতা চেয়েছিল।” তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে “স্যুটস” আলম “নিজের জন্য অর্থ উপার্জন” করতে আগ্রহী ছিল, যা তাদের রাজকীয় প্রস্থান করার দম্পতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল বলে জানা গেছে।

সাসেক্সের ডিউক অ্যান্ড ডাচেস ২০২০ সালে সিনিয়র রয়্যালস হিসাবে ফিরে এসে ক্যালিফোর্নিয়ার ধনী, উপকূলীয় শহর মন্টেকিটোতে চলে এসেছেন। এ সময় তারা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের অসহনীয় অনুপ্রবেশ এবং প্রাসাদের কাছ থেকে তাদের এই পদক্ষেপের কারণ হিসাবে সমর্থন করার অভাবকে উদ্ধৃত করেছিল।

একই বছর, এই দম্পতি নেটফ্লিক্সের সাথে পাঁচ বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন reported তাদের স্পটিফাই চুক্তির মূল্য 15 মিলিয়ন থেকে 18 মিলিয়ন ডলার এর মধ্যে মূল্যবান বলে জানা গেছে।

লো তাঁর বইতে দাবি করেছেন যে এই দম্পতি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাওয়ার আগে তারা “এক মাস থাকার ধারণার পরামর্শ দিয়েছেন [to a year] তাদের নিজস্ব কাজ করতে, “দ্বারা উদ্ধৃত হিসাবে যুক্তরাজ্যের ডেইলি মেল। আউটলেট অনুসারে, লো আরও বলেছে যে এই জুটি “তাদের বেশিরভাগ সময় ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করে তবে নির্বাচিত সংখ্যক রাজকীয় ক্রিয়াকলাপ করে” বিবেচনা করে।

“কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত [Meghan] অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছিলেন, “লো লিখেছেন, আউটলেট দ্বারা উদ্ধৃত হিসাবে।” এবং তিনি যেভাবে যা করতে যাচ্ছিলেন তার একমাত্র উপায় ছিল তার রাজত্বকে পিছনে রেখে আমেরিকা ফিরে যাওয়া। “

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

লো উল্লেখ করেছেন যে এই দম্পতি যদি রাজকীয় দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে রাজি হন, তবে তাদের “আর্থিকভাবে অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না।”

পিপল ম্যাগাজিন পূর্বে জানানো হয়েছিল যে মেঘান এবং হ্যারি যখন তাদের প্রস্থান ঘোষণা করেছিলেন, তখন দম্পতি উল্লেখ করেছিলেন যে তারা “সার্বভৌম অনুদানের মাধ্যমে আর অর্থায়ন পাবেন না,” তাদেরকে “আর্থিক স্বাধীনতার সাথে রয়্যাল পরিবারের সদস্যদের তৈরি করে।” তাদের ঘোষণায় বলা হয়েছে, “তাদের রয়্যাল হাইনেসগুলি এই আর্থিক টাই প্রকাশ করতে পছন্দ করে।”

তারা লিখেছেন, “তারা একটি পেশাদার উপার্জন উপার্জনের ক্ষমতাকে মূল্য দেয়, যা বর্তমান কাঠামোয় তারা করতে নিষেধ করা হয়েছে,” তারা লিখেছেন, আর্থিক স্বাধীনতা “এমন কিছু যা তারা প্রত্যাশায় রয়েছে।”

লো -এর বইয়ের প্রবর্তনের সময়, আর্কওয়েল, যা সাসেক্সের ডিউক এবং ডাচেসের অফিসগুলি পরিচালনা করে এবং বাকিংহাম প্যালেস তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না। বাকিংহাম প্যালেসের একজন মুখপাত্র এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে এটি “এই জাতীয় বইগুলিতে” মন্তব্য করে না।

ব্রিটিশ রয়্যালস বিশেষজ্ঞ হিলারি ফোর্ডউইচ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন তিনি লো এর রিপোর্টিংয়ের সাথে একমত হয়েছেন।

“আমি যা জানি তা হ’ল এই আলোচনার সময় [with Harry and Meghan]ফোর্ডউইচ দাবি করেছিলেন, “রাজনীতি এবং অর্থ উভয়ের বিষয়গুলি যখন প্রিন্স হ্যারি দ্বারা চাপ দেওয়া হয়েছিল তখন দ্বিতীয় রানী এলিজাবেথকে ‘দৃশ্যমানভাবে ক্রাইং’ হিসাবে দেখা গেছে।

আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

ফোর্ডউইচ দাবি করেছিলেন, “কে এটি উত্থাপন করেছিল তা আমি জানি না, তবে sens ক্যমত্যটি ছিল, ‘আপনি সমস্ত অর্থের বিষয়ে। “প্রিন্সেস ক্যাথরিন এত বেশি জনপ্রিয় যেগুলির মধ্যে একটি কারণগুলির মধ্যে একটি এবং ভবিষ্যতের রানী হবেন সে হ’ল তিনি প্রাক্তন (অর্থ) সম্পর্কে চিন্তা করেন না তবে তিনি পরবর্তীকালের (দায়িত্ব/পরিষেবা) উত্সর্গীকৃত!”

লো তার দম্পতির দম্পতির আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা বইতে লো দাবি করেছেন প্যালেসের দরজার পিছনে অনেক ভ্রু উত্থাপন করেছিলেন।

“আউটলেট দ্বারা উদ্ধৃত হিসাবে তিনি লিখেছিলেন,” উভয় পক্ষের পক্ষে এই পর্যায়ে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর কোনও উপায় ছিল না। ” “গুরুতরভাবে, এই রানীই এই মতামত নিয়েছিলেন যে তারা রাজপরিবারের শ্রমজীবী ​​সদস্যদের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞাগুলি মেনে চলার জন্য প্রস্তুত না হন, তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া যায় না।”

দেখুন: মেঘান মার্কেল রয়্যাল ফ্যামিলি নাটক থেকে ‘সরানো’, লেখকের দাবি

চার্ড দাবি করেছিলেন যে হ্যারির পক্ষে “জাম্প শিপ” করা সহজ ছিল।

চার্ড দাবি করেছিলেন, “প্রিন্স হ্যারি সর্বদা তার ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের কাছে দ্বিতীয় সেরা অনুভব করেছিলেন।” “মেঘান প্রিন্স হ্যারিকে জাহাজে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার ছিল।

চার্ড যোগ করেছেন, “তারা দুজনেই তাদের খ্যাতি ও ভাগ্য তৈরি করতে সূর্যাস্তের দিকে ছুটে এসেছিল।” “এটি এখন তাদের সম্পর্কে। তারা … তাদের সাসেক্স কোর্ট এবং সাম্রাজ্য তৈরি করতে পারে। তবে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য পরিণতি রয়েছে। তারা তাদের কেক রাখতে পারে না এবং এটিও খেতে পারে না।”

এই দম্পতির পদক্ষেপের পর থেকে রাজনীতিতে ভূমিকা পালনকারী মেঘানের ফিসফিসরা অবিচল ছিল।

“আমি কিছু খুব নির্ভরযোগ্য উত্স থেকে শুনেছি যে তিনি রাজনৈতিক অবস্থানগুলি চেষ্টা ও সুরক্ষিত করার জন্য লোকদের কাছে লিখছেন,” ট্রু রয়্যালটি টিভি সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিক বুলেন ২০২৩ সালে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “আমি মনে করি এটি তার পক্ষে একেবারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

“এবং আমি মনে করি আপনি দেখতে পাবেন [the Duke and Duchess of Sussex] “এ সময় তিনি আরও আলাদাভাবে কাজ করছেন,” তিনি এ সময় বলেছিলেন। “আমি মনে করি আপনি তাদের কিছু স্থলকে পুনরায় দাবি করার জন্য তাদের পৃথক ব্র্যান্ডগুলিতে মনোনিবেশ করতে দেখবেন।”

দেখুন: মেঘান মার্কেল হলিউড নয় রাজনীতিতে পরবর্তী ভূমিকার ষড়যন্ত্র, বিশেষজ্ঞের দাবি

বুলেন একজন পুরষ্কারপ্রাপ্ত ডকুমেন্টারিয়ান যিনি 20 বছর ধরে ব্রিটিশ রাজপরিবারের বিষয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করে আসছেন। তিনি তৃতীয় রাজা চার্লসের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

2019 সালে, ট্রু রয়্যালটি টিভি প্রিমিয়ার করেছিল “রাষ্ট্রপতির জন্য মেঘান?” এটি এমন একটি ডকুমেন্টারি ছিল যা অনুসন্ধান করেছিল যে কীভাবে দু’জনের মা সর্বদা একটি বিশ্ব প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তিনি হলিউডে অভিনয় করার অনেক আগে আগে।

কিছু সম্ভব, বুলেন জোর দিয়েছিলেন। এমনকি একজন মানবিক রাষ্ট্রদূতের ভূমিকাও আশাব্যঞ্জক দেখায়।

“এটি একটি খুব প্রশংসনীয় যুক্তি,” বুলেন বলেছিলেন। “আমি মনে করি এটি আকর্ষণীয় হবে। এমন একটি বিশ্ব কল্পনা করুন যেখানে তিনি এটি হোয়াইট হাউসে তৈরি করেন। [Prince] হ্যারি প্রথম স্বামী। একটি রাষ্ট্রীয় দর্শন আছে, এবং মেঘান যদি হোস্টিং করে থাকে তবে কী ঘটে [the British royal family] হোয়াইট হাউসে? আপনি এর জন্য একটি সামনের সারির আসন চাইছেন, তাই না? “

43 বছর বয়সী ডাচেসের একজন মুখপাত্র তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যে অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ভ্যানিটি ফেয়ার রয়্যাল সংবাদদাতা কেটি নিকোল 2019 সালে জানিয়েছিলেন যে কেনসিংটন প্যালেস সূত্রগুলি তার মার্কিন নাগরিকত্ব ধরে রাখা মেঘান কখনও রাষ্ট্রপতির হয়ে প্রার্থী হবে এমন কোনও জল্পনা -কল্পনা খারিজ করেছে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

Dition তিহ্যগতভাবে, ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যরা জনসাধারণের মধ্যে আপোস্টিক হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যার অর্থ তারা ভোট দিতে বা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়াও, এই জাতীয় একটি বড় পদক্ষেপের জন্য তার রাজকীয় শিরোনাম ছেড়ে দেওয়ার জন্য হ্যারি (40) প্রয়োজন।

2024 সালে, পিপল ম্যাগাজিন রিপোর্ট করেছেন যে এই দম্পতির আর্চওয়েল ফাউন্ডেশন নারী ওয়েলনেস (স্পা) সি এর প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার, উত্তর ফিলাডেলফিয়ার মহিলাদের জন্য ট্রমা-অবহিত সুস্থতা কেন্দ্র। এটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন এবং স্ত্রী জিল বিডেনের কন্যা অ্যাশলে বিডেন তৈরি করেছিলেন।

আপাতত, মেঘান মনে হয় জ্যাম চালু করার দিকে তার চোখ রয়েছে। তার লাইফস্টাইল পণ্যগুলি তার নেটফ্লিক্স লাইফস্টাইল সিরিজ “উইথ লাভ, মেঘান” তে প্রদর্শিত হয়েছিল যা মার্চ মাসে প্রিমিয়ার হয়েছিল। নতুন এপিসোডগুলি শরত্কালে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফোর্ডউইচ দাবি করেছিলেন যে জনসাধারণ তাকে একজন খাঁটি, সম্পর্কিত সম্পর্কিত ব্যবসায়ী মহিলা হিসাবে মুকুট দেওয়ার আগে মেঘানের এখনও অনেক দীর্ঘ পথ রয়েছে।

“যেভাবেই হোক, এই পুনরায় চালু করার অর্থ মেঘান মার্কেল আরও তীব্র তদন্তের মুখোমুখি হবে,” ফোর্ডউইচ দাবি করেছিলেন। “তার পণ্যগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য হিসাবে বিপণন করার সময়, বিলাসবহুল অ-প্রয়োজনীয়তা থেকে যায় যা একটি গণ বাজারের দর্শকদের সাথে বিশেষত আমাদের বর্তমান শক্ত অর্থনৈতিক সময়ে অনুরণিত হয় না।”

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।