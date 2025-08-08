মেজর শিফটে, জার্মানি গাজা সিটি টেকওভার পরিকল্পনার উপর ইস্রায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করেছে

জার্মানি শুক্রবার ইস্রায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা গাজায় ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ ইউরোপীয় ও আরব দেশগুলি হামাসের বিরুদ্ধে ২২ মাস যুদ্ধের পরে গাজা শহরকে জয় করার মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তকে তিরস্কার করেছিল।
মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত আইডিএফ সতর্ক করে দিয়েছিল যে প্রসারিত লড়াই গাজায় অবশিষ্ট জিম্মিদের বিপন্ন করতে পারে এবং সেখানে মানবিক বিপর্যয়কে আরও গভীর করতে পারে।
পরিকল্পিত গাজা সিটি টেকওভার ইস্রায়েলি বিরোধী ও জিম্মি পরিবারগুলির কাছ থেকে মারাত্মক ঘরোয়া সমালোচনা করার পাশাপাশি জাতিসংঘ, চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশগুলির আন্তর্জাতিক নিন্দার সূত্রপাত করেছে।
যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের পক্ষে সমস্ত গাজা দখল করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস শুক্রবার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরে স্বীকার করেছেন যে গাজায় জেরুজালেমের সাথে যুদ্ধের পরবর্তী বিচারের বিষয়ে জেরুজালেমের সাথে “কিছুটা দ্বিমত পোষণ” রয়েছে, যদিও মার্কিন জেরুসালেমের শেয়ার রয়েছে।
ইস্রায়েলি মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যুক্তরাজ্যে সফরকালে সাংবাদিকদের দ্বারা জানতে চাইলে ভ্যানস বলেছিলেন যে প্রশাসনের দুটি প্রধান লক্ষ্য নিশ্চিত করছে যে হামাস নিরীহ মানুষকে আক্রমণ করতে এবং গাজায় মানবিক সংকট সমাধান করতে পারে না।
ভ্যানস বলেছেন, “এখানে অনেকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। ঠিক কীভাবে এই সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ রয়েছে।”
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট যোগ করেছেন, “আমরা কীভাবে খুব জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারি তা ঠিক জানতে পারি না … যদি বিশ্বের সেই অঞ্চলে শান্তি আনাই সহজ হত তবে এটি ইতিমধ্যে করা হত,” মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট যোগ করেছেন।
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনার সাথে একমত কিনা তা নিয়ে চাপ দেওয়া, ভ্যানস ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এই বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার যুক্তরাজ্যের অধিকার রয়েছে। তবে, তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলা অনুসরণ করবে না।
“আমি জানি না যে সেখানে কোনও কার্যকরী সরকারের অভাবের কারণে কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ কী হবে,” তিনি বলেছেন।
এদিকে, বার্লিনের পক্ষে অবশ্যই একটি বড় পরিবর্তনে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ বলেছেন, “জার্মান সরকার পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কোনও সামরিক সরঞ্জাম রফতানি অনুমোদন করবে না।”
মেরজ, যার দেশ আমেরিকার পরে ইস্রায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী, হামাসকে নিরস্ত্র করার এবং বাকী ৫০ জিম্মিদের মুক্তি পাওয়ার অধিকারকে স্বীকার করেছে, তবে ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তটি “এই লক্ষ্যগুলি কীভাবে অর্জন করা যায় তা দেখতে ক্রমশ কঠিন করে তোলে।”
গাজায় বেসামরিক দুর্ভোগকে প্রশমিত করার পাশাপাশি জিম্মিদের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার ছিল জিম্মি এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনার মুক্তি। তিনি ইস্রায়েলি সরকারকে পশ্চিম তীরের অংশগুলি সংযুক্ত করার দিকে আরও কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার আহ্বান জানান।
হলোকাস্টের পরে ইস্রায়েলের পক্ষে জার্মানির অবিচল এবং দীর্ঘস্থায়ী সমর্থন গাজার মাউন্টিং ডেথ টোল এবং মানবিক সংকট দ্বারা খারাপভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে, যা জার্মান জনগণের কাছ থেকে সরকারী পদক্ষেপের জন্য দাবী করেছে।
স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অনুসারে, জার্মানি 2019-2023 সালে ইস্রায়েলের প্রধান অস্ত্র আমদানির 30% সরবরাহ করেছিল, প্রাথমিকভাবে নৌ সরঞ্জাম সহ সা’র 6-শ্রেণীর ফ্রিগেটস (মেকো এ -100 লাইট ফ্রিগেটস), যা গাজা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।
‘অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা উচিত’
ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেয়েন ইস্রায়েলকে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলি গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্তকেও আক্রমণ করেছিল।
“গাজায় তার সামরিক অভিযান আরও বাড়ানোর ইস্রায়েলি সরকারের সিদ্ধান্তকে অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে,” গাজায় মানবিক সহায়তার জন্য সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি এবং “তাত্ক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস” এর আহ্বান জানিয়ে এক্সের উপর ভন ডের লেইন বলেছিলেন।
বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুক্রবার জানিয়েছে, বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভোট ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূত ইডিট রোজেনজওয়েগ-আবুকে তলব করেছেন।
এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে যে বেলজিয়াম “এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে চায়, তবে অব্যাহত colon পনিবেশিকরণও … এবং পশ্চিম তীরকে সংযুক্ত করার আকাঙ্ক্ষাকেও” ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তের বিপর্যয়ের জন্য “জোরালোভাবে উকিল” করবে।
ডেনিশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লারস লোককে রাসমুসেন শুক্রবার ডেনমার্কের টিভি 2 কেও বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিপরীত হওয়া উচিত, অন্যদিকে ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্পার ভেলডক্যাম্প বলেছেন, গাজায় অভিযানকে তীব্র করার পরিকল্পনাটি “একটি ভুল পদক্ষেপ” ছিল।
“গাজায় ইস্রায়েলি কার্যক্রমকে তীব্র করার নেতানিয়াহু সরকারের পরিকল্পনা একটি ভুল পদক্ষেপ,” ভেলক্যাম্প এক্স -এর উপর এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
জাতিসংঘে রাশিয়ার উপ -রাষ্ট্রদূত ইস্রায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মস্কোর বিরোধিতাও জানিয়েছিলেন, নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দফতরের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন যে “আমরা মনে করি যে এটি একেবারে ভুল দিকের একটি খুব খারাপ পদক্ষেপ, এবং আমরা এই ধরণের পদক্ষেপের নিন্দা জানাই।”
তুর্কি রাজ্য সংবাদ সংস্থা আনাদোলু দ্বারা পরিচালিত মন্তব্য অনুসারে তিনি বলেন, ফিলিস্তিন-ইস্রায়েলি সংঘাতের বিষয়ে জাতিসংঘের সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী পদক্ষেপগুলি “এই পদক্ষেপগুলি।
ইস্রায়েলে আঞ্চলিক ক্ষোভের মাঝে আব্বাস আরব নেতাদের সাথে কথা বলেছেন
সৌদি আরব শুক্রবার ইস্রায়েলের গাজা শহরকে দখলের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে, অবরুদ্ধ অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের “অনাহার” এবং “জাতিগত নির্মূল” এর জন্য এটিকে ল্যামিয়েট করে।
রিয়াদ বলেছিলেন যে এটি “ইস্রায়েলি দখল কর্তৃপক্ষের গাজা উপত্যকা দখল করার সিদ্ধান্তের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে জোরালো শর্তে নিন্দা করেছে,” এক্স -এর বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে।
এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে সৌদি আরব “ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অনাহার, নৃশংস অনুশীলন এবং জাতিগত নির্মূলের অপরাধ করার ক্ষেত্রে তার অধ্যবসায়ের স্পষ্টভাবে নিন্দা করে।” ইস্রায়েল গাজা উপত্যকায় অনাহারের পরিস্থিতি তৈরির বিষয়টি অস্বীকার করে এবং জাতিসংঘ এবং হামাসকে সহায়তা বিতরণকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছে।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সভাপতি মাহমুদ আব্বাস ইস্রায়েলের “বিপজ্জনক” পরিকল্পনাটি “গাজা স্ট্রিপটি পুরোপুরি দখল করার পরিকল্পনা” করার পরিকল্পনাটি বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিলেন, পিএর অফিসিয়াল নিউজ এজেন্সি ওয়াফা জানিয়েছে।
ওয়াফা জানিয়েছে, আব্বাস শুক্রবার তাঁর মিশরীয় সমকক্ষ আবদেল-ফাত্তাহ এল-সিসি এবং জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহর সাথে দ্বিতীয়বারের সাথে ফোন কলগুলিতে এই বার্তাটি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, ওয়াফা জানিয়েছে। মিশরীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রক এবং হাশেমাইট রয়্যাল কোর্ট উভয়ই পরে ইস্রায়েলের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি নিশ্চিত করে বিবৃতি জারি করে।
মিশর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বার্তায় সতর্ক করেছে যে ইস্রায়েলি প্রস্তাবটি হামাসকে ইস্রায়েলি জিম্মিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিকে পরিচালিত করবে, লেবাননের সংবাদপত্র আল-আখবারের উদ্ধৃত একটি মিশরীয় কূটনীতিক জানিয়েছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাস এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী জিম্মিদের ধারণ করে “যদি তাদের অপহরণকারীরা অবরোধের আওতায় আসে এবং বেঁচে থাকতে না পারে তবে তাদেরকে ‘নিরপেক্ষ’ করার আদেশ রয়েছে।”
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে মিশরীয় প্রবীণ কর্মকর্তারা গাজায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে আলোচনার টেবিলে জরুরি প্রত্যাবর্তনের দাবি করেছেন এবং সিসি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে এই বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেছেন।
শুক্রবার হামাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আদালত ইস্রায়েলকে তার পরিকল্পিত টেকওভার চালানো থেকে বিরত রাখার দাবি জানিয়েছে।
সন্ত্রাস গোষ্ঠী বলেছে যে ইস্রায়েলের পরিকল্পনা প্রমাণ ছিল যে নেতানিয়াহু এবং তাঁর সরকার জিম্মিদের জীবনকে উপেক্ষা করে, কারণ সরকার জানে যে সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ করা “তাদের ত্যাগের দিকে পরিচালিত করবে।”
বিবৃতি অনুসারে, ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করেছে যে কেন গত মাসে দেশটি হঠাৎ করে তার আলোচকদের যুদ্ধবিরতি-হোস্টেজ আলোচনা থেকে সরিয়ে নিয়েছিল, যা হামাস বলেছিলেন যে “যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর পথে।”
ইস্রায়েল এবং আমেরিকা গত মাসের শেষের দিকে দোহা থেকে তাদের আলোচনার দলগুলি টেনে নিয়েছিল, হামাস একটি আংশিক যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি রিলিজ চুক্তিতে সংশোধন করার অনুরোধ করার পরে যে দুটি দেশই অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিল।