মেটকাল্ফ রিপোর্ট সম্পর্কিত পরে রজার্সের সাথে সংযোগ নিয়ে আলোচনা করে
এই সপ্তাহের শুরুতে, একটি উদ্বেগজনক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পিটসবার্গ স্টিলার্স কোয়ার্টারব্যাক অ্যারন রজার্সের কী ওয়াইড রিসিভার ডি কে মেটকাল্ফ এবং 2024 তৃতীয় রাউন্ডের খসড়াটি রোমান উইলসনের সাথে রসায়ন অভাব রয়েছে।

সিবিএস স্পোর্টস সদর দফতরে বুধবার উপস্থিতির সময়, মেটকালফ জোর দিয়েছিলেন যে রজার্সের সাথে তার সংযোগটি শনিবার জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সের বিপক্ষে পিটসবার্গের প্রিসন ওপেনারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

“তিনি দেখেন যে আমি খেলাটি কতটা পছন্দ করি,” মেটকাল্ফ রজার্স সম্পর্কে বলেছিলেন, স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেডস ব্রিগেড কেনেডি ভাগ করা। “আমি দেখতে পাচ্ছি যে তিনি খেলাটি কতটা পছন্দ করেন এবং তিনি কতটা ফুটবল পেরিয়েছেন। কেবল সেই সমস্ত জ্ঞানটি ছোট ছেলে এবং আমার মধ্যে ing ালাও।”

অফসিসনে এর আগে ক্লাবে যোগ দিলে রজার্স তার সতীর্থদের সাথে আরও দৃ working ় কাজের সম্পর্ক রাখতে পারতেন। জুনে স্টিলাররা তাদের তিন দিনের বাধ্যতামূলক মিনিক্যাম্প শুরু করার অল্প সময়ের আগে তিনি একটি দল-বান্ধব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

এটি বলেছিল, স্টিলার্স খেলোয়াড়রা পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে ভবিষ্যতের হল অফ ফেমারকে “গুরুতর” করেছে। উইলসনের সাথে রজার্সের “সংযোগ” মঙ্গলবার “সঠিক দিকে একটি পদক্ষেপ নিয়েছে” বলে জানা গেছে। ইএসপিএন অনুসারে ব্রুক প্রাইওর, বুধবার ড্রিলের সময় রজার্স একজোড়া টাচডাউনগুলির জন্য মেটক্যাল্ফকে আঘাত করেছিলেন।

“আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত হয়েছে,” মেটকাল্ফ রজার্সের সাথে কাজ করার বিষয়ে যোগ করেছিলেন। “তাঁকে এবং (আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী আর্থার স্মিথ) কিছু দুর্দান্ত ধারণা নিয়ে (সহযোগিতা করছেন)। আমি তাঁর দিকে নজর রাখছি, (তবে) কেবল ফুটবলের দিক থেকে, (তবে) তিনি জীবনে যা পেরিয়েছেন। আমার জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা এবং কী নয়, আমি মনে করি তিনি আমার জীবন এবং আমার কেরিয়ারকে কেবল একটি দুর্দান্ত সংযোজন করেছেন, কেবল আমার যাত্রায় তাঁর এই মুহুর্তে রয়েছে।”

প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় পিটসবার্গ অপরাধের কথিত সংগ্রাম সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিবেদনের পরে, কেউ কেউ ভাবছিলেন যে প্রধান কোচ মাইক টমলিন জ্যাকসনভিলে তার শুরুগুলি খেলবেন কিনা। এটা হবে না, যেমন টমলিন নিশ্চিত বৃহস্পতিবার যে রজার্স, মেটকাল্ফ এবং অন্যান্য প্রথম দলগুলি দর্শক হবে।

অনুযায়ী ইএসপিএন, টমলিন এই মাসে রজার্স কিছু প্রিসন স্ন্যাপ নেওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি অস্বীকার করেনি। স্টিলার্স 21 আগস্ট ক্যারোলিনা প্যান্থার্সে প্রিসন শেষ করার আগে 16 আগস্ট ট্যাম্পা বে বুকানিরদের আয়োজন করে।



