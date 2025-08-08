মেটস পিট অ্যালোনসো সম্পর্কে স্টিভ কোহেনকে বার্তা পাঠান

এই অতীত শীত, উত্সাহী নিউ ইয়র্ক উচ্চস্বরে ভক্তদের মেটস দলের মালিক স্টিভ কোহেন এবং মেটস বেসবল অপারেশন ডেভিড স্টার্নসের সভাপতি বলেছেন যে তাদের প্রথম বেসম্যান পিট অ্যালোনসোকে পুনরায় স্বাক্ষর করার দরকার ছিল।
অ্যালোনসো শেষ পর্যন্ত দু’বছরের চুক্তির মাধ্যমে মেটসে ফিরে এসেছিল যে তিনি সম্ভবত বেছে নেবেন চলমান মরসুম অনুসরণ। সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনের সময় অ্যাবে মাস্টারকো নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজের মধ্যে, মেটস আউটফিল্ডার টাইরন টেলর “আমরা চাই পিট” বার্তাটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে কোহেন এবং স্টার্নস বসন্ত প্রশিক্ষণের আগে শুনেছিল।
“লোকটি স্বাক্ষর করতে হবে,” টেলর অ্যালোনসো সম্পর্কে বলেছিলেন। “ভক্তরা তাকে ভালবাসে, এবং আমরা সকলেই তাকে ভালবাসি He তিনি একজন দুর্দান্ত সতীর্থ, একজন দুর্দান্ত লোক এবং দুর্দান্ত বেসবল খেলোয়াড় I
অ্যালোনসো এমইটিএস সংস্থার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল এবং 2019 সালে এমএলবি আত্মপ্রকাশের পর থেকে কেবল অ্যামমিন্সের হয়ে খেলেছে। দুটি বাড়ি পালিয়ে যায় এই বিভাগের জন্য একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ড সেট করা থেকে।
30 বছর বয়সী “পোলার বিয়ার” মেটস ভক্তদের মধ্যেও প্রিয় ব্যক্তিত্ব, যাদের মধ্যে অনেকেই খুব শীঘ্রই ভুলে যাবেন না যখন তিনি একটি নাটকীয় বিতরণ করেছিলেন গো-এগিয়ে হোমার নিউইয়র্কের ওয়াইল্ড-কার্ড প্লে অফ এলিমিনেশন গেমটিতে গত অক্টোবরে ব্রিউয়ার্সে।
অ্যালোনসো সম্পর্কে মেটস বামহাতি ডেভিড পিটারসন যোগ করেছেন, “তিনি এই সংস্থার অন্যতম হার্টবিট।” “হোমগ্রাউন লোক হওয়া এবং তার উপর আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলকভাবে যে প্রভাব পড়েছিল তা তার দলের কাছে অনেক কিছু বোঝায়। বিশেষত এমন একটি লোককে দেখতে খুব সুন্দর, বিশেষত যে মনোভাবের সাথে তার সতীর্থদের সম্পর্কে এতটা যত্ন নেওয়া এবং যত্ন নেওয়া উচিত। এটি আরও বিশেষ করে তোলে।” এমন একটি লোককে দেখতে পাওয়া ভাল যে তার সাফল্য রয়েছে, এবং এটিই ভাল। ”
অধিকন্তু, অ্যালোনসো একটি মেটস দলের পক্ষে আক্রমণাত্মক এমভিপি হয়েছেন যা মর্মস্পর্শীভাবে 45-24 থেকে 63৩-৫২ এ পড়েছে শুক্রবার সন্ধ্যায়। প্রতি ইএসপিএন পরিসংখ্যান, তিনি বৃহস্পতিবার এমএলবি অ্যাকশনটি শেষ করেছেন যোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে .264 গড়ের সাথে মেটসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি তখন একটি .859 ওপিএস এবং 25 হোমার নিয়ে দলে দ্বিতীয় ছিলেন। অতিরিক্তভাবে, তিনি দ্বিতীয় ছিল 91 আরবিআই সহ সমস্ত এমএলবিতে।
মেটস শুক্রবার ন্যাশনাল লিগ ইস্ট শিরোনামের লড়াইয়ে আড়াই খেলায় প্রথম স্থানের ফিলাডেলফিয়া ফিলিজকে পিছনে ফেলেছিল। বিভাগের অবস্থানের শীর্ষে মেটসকে আরোহণে সহায়তা করা সম্ভবত অ্যালোনসোর পরবর্তী চুক্তির মূল্য বাড়িয়ে তুলবে, ধরে নিচ্ছে যে তিনি ইতিমধ্যে তার বিদ্যমান চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা করছেন।