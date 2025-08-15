মেটস ম্যানেজার ছয় রান লিড ফুঁকানোর জন্য ভোঁতা প্রতিক্রিয়া দেয়

নিউইয়র্ক মেটস বুধবার রাতের খেলায় তৃতীয় ইনিংসে যখন তারা আটলান্টা ব্র্যাভসের উপর -0-০ ব্যবধানে লিড উপভোগ করেছিল তখন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জয় অর্জনের পথে উপস্থিত হয়েছিল।
এক বিপর্যয়কর চতুর্থ ইনিংসের পরে যেখানে মেটস নয়টি রান আত্মসমর্পণ করেছিল, এই অপরাধটি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল এবং সিটি ফিল্ডে 38,647 ভক্তের সামনে 11-6 হেরে 14 টি চেষ্টা করে নিউইয়র্ক তার 12 তম খেলায় হেরেছে।
গেমটি অনুসরণ করে, মেটস ম্যানেজার কার্লোস মেন্ডোজা সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি বুধবার রাতের ক্ষতিটি মরসুমের সবচেয়ে খারাপ বলে মনে করেননি, তবে বলেছিলেন যে তারা খেলার প্রথম দিকে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছিল তেমন একটি লিড উড়িয়ে দেওয়া “সফল”।
“আমাদের কিছু শক্ত ছিল, তবে আমি মরসুমের সবচেয়ে খারাপ ক্ষতি বলব না,” মেন্ডোজা ডমেটস মাধ্যমে। “তারা সকলেই একই গণনা করে তবে আপনি যখন ছয়জন এখনই উঠে এসেছেন তখন এটি কোনও খেলা হারাতে সফল হয়” “
মেটস প্রথম দুটি ইনিংসের প্রতিটিতে তিনটি রান করেছিল। শুরু করা কলস ডেভিড পিটারসন ডান-হাতের রিলিভার রিড গ্যারেটের জন্য টানানোর আগে চতুর্থ ইনিংসে ছয়টি রান অর্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন। গ্যারেট বিপর্যয়কর ইনিংস থেকে বেরিয়ে আসার আগে তিনটি রান করার অনুমতি দিয়েছিল।
তারপরে মেন্দোজা গেমটি শেষ করতে পল ব্ল্যাকবার্নকে রেখেছিলেন, এমনকি যখন ডান হাতের রিলিভার ষষ্ঠ ইনিংসে আরও দুটি রান আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন চোখে ব্যাটও করেননি।
এই মুহুর্তে, মেন্ডোজা বলেছিলেন যে তিনি আরও এক দিনের জন্য বুলপেন সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। মেন্দোজা থেকে ভর্তি হওয়া অদ্ভুত ছিল, কারণ তিনি প্লেটে আরও তিনটি সম্ভাবনার সাথে ফিরে আসার জন্য মেটসের সুযোগকে পিট করতে দেখেন। তিনি তার অপরাধে বিশ্বাস করেন না, এবং তিনি বিশেষত তাঁর ঘূর্ণায়মানকে বিশ্বাস করেন না।
মেন্ডোজা বলেছিলেন যে কোচিং কর্মীরা মরসুমের প্রথমার্ধে মেটস মানসম্পন্ন বেসবল খেলতে থাকা প্রতিভা থেকে কীভাবে আরও বেশি কিছু পেতে পারেন তা নির্ধারণের চেষ্টা করবেন।
মেন্ডোজা বলেছিলেন, “এগুলি শক্ত ক্ষতি, তবে আমরা চালিয়ে যেতে চাই।” “আমরা এই মুহুর্তে কোচ পেয়েছি-আমরা কীভাবে এই ছেলেদের, বিশেষত ঘূর্ণন থেকে আসা ছেলেদের সাহায্য করতে পারি তা নির্ধারণ করার জন্য চেষ্টা করছি কারণ আমরা জানি যে প্রতিভা আছে। তবে আমরা কেবল তাদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু পেতে সক্ষম হইনি, বিশেষত শেষবারের মধ্য দিয়ে।”
এনএল পূর্বকে ভুলে যান, যেখানে তারা ফিলাডেলফিয়া ফিলিজকে পাঁচটি গেমের দ্বারা অনুসরণ করে; মেটস সবেমাত্র একটি বন্য-কার্ড স্পট ধরে রাখার চেষ্টা করছে। সিনসিনাটি রেডগুলিতে তাদের এক-গেমের সীসা রয়েছে।