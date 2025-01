মেটাক্রিটিক-এ শুধুমাত্র দুটি মিউজিক্যালের কাছাকাছি-পারফেক্ট স্কোর আছে

আপনি যখন এটি সম্পর্কে এক বা দুই সেকেন্ডের জন্যও চিন্তা করেন, তখন এটি মেটাক্রিটিকের ক্ষেত্রে অবাক হওয়ার মতো নয় পৃষ্ঠা সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং মুভি মিউজিক্যালের, শীর্ষ পাঁচটি সাত শিরোনাম ওয়াল্ট ডিজনি অ্যানিমেশন স্টুডিও থেকে। (যদি এমন কিছু থেকে থাকে যা নিয়ে আমরা বিড়বিড় করতে পারি, তা হল 1940 সালের চলচ্চিত্র “ফ্যান্টাসিয়া” সেই পাঁচটি অ্যানিমেটেড এন্ট্রির মধ্যে রয়েছে। এটি একটি চমৎকার চলচ্চিত্র, কিন্তু ঐতিহ্যগত অর্থে একটি সঙ্গীত নয় যে বিবেচনা করে কেউ আসলে সম্পূর্ণভাবে গান গায় না।) ডিজনি তার “লিটল মারমেইড” অভিযোজনের জন্য গান লেখার জন্য অ্যালান মেনকেন এবং হাওয়ার্ড অ্যাশম্যানকে নিয়োগের অনেক আগে, স্টুডিওটি জোর দিয়েছিল রূপকথার সাথে গান মিশ্রিত করে এর অ্যানিমেটররা মানিয়ে নিচ্ছিল। 1940 সালের ফিল্ম “পিনোচিও,” যেটি ডিজনির তৈরি করা সর্বকালের সেরা অ্যানিমেটেড ফিল্ম, এটি শুধুমাত্র একটি ছোট কাঠের ছেলের কার্লো কোলোডির গল্পের পুনরুত্থানে গান ব্যবহার করে না যে তার নির্মাতার কাছে একজন সত্যিকারের ছেলে হয়ে ওঠার জন্য একটি তীব্র যাত্রা করে। বাবা গেপেট্টো। ফিল্মটি “হয়েন ইউ উইশ আপন আ স্টার” দিয়েও শুরু হয়, একটি গান এতটাই আইকনিক যে এটি আক্ষরিক অর্থে স্টুডিওর সঙ্গীত।

(একটি মজার ঘটনা: “হয়েন ইউ উইশ আপন আ স্টার,” আশ্চর্যজনকভাবে, সেরা মৌলিক গানের জন্য অস্কার জিতেছে। মজার ঘটনা দুই: “হয়েন ইউ উইশ আপন আ স্টার” ছিল ডিজনির প্রথম গান যা মনোনীত সেই বিভাগের জন্য, যার অর্থ হল “স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ফস” 1937 সালে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।)

এখন, ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, “পিনোচিও”-এর অন্য কোনো গানই “হয়েন ইউ উইশ আপন আ স্টার”-এর কাছাকাছি আসেনি, যা চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর স্বপ্ন ও আশাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং মূলত একটি ভুতুড়ে বিরত থাকার ক্ষেত্রেই কার্যকর। ক্লিফ এডওয়ার্ডস (যিনি জিমিনি ক্রিকেটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন) দ্বারা সঞ্চালিত। সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রটির গল্প বলার জন্য একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি রয়েছে; হ্যাঁ, আপনি হয়তো মনে করতে পারেন কিভাবে পিনোকিওকে লোভী স্ট্রোম্বলি বা ভয়ঙ্কর মনস্ট্রো তিমির মতো বদমাশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু 90-মিনিটের ফিল্মগুলি তার প্রথম আধঘণ্টা গেপেট্টোর ওয়ার্কশপের মধ্যে কাটায়, যখন আমরা সদয় বুড়ো কাঠখোর, তার বিড়াল ফিগারো, তার মাছ ক্লিও এবং অবশেষে নৃতাত্ত্বিক পিনোচিওর সাথে দেখা করি। ফিল্মটি ওয়ার্কশপ থেকে বের হয়ে গেলে এবং পিনোচিও সব ধরনের চরিত্রের সাথে দেখা করলে, আমরা “হাই-ডিডল-ডি-ডি (অ্যান অ্যাক্টরস লাইফ ফর মি)” এবং “আই হ্যাভ গট নো স্ট্রিংস” এর মতো গান শুনি যা বাউন্সি, উচ্ছ্বসিত সংখ্যা। . আসলে, শুধুমাত্র “When You Wish Upon a Star” একটি গানের কিছু; অন্য চারটি গান (এবং রিপ্রাইজ) হল দ্রুত গতির সুর যা আজও যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

এছাড়াও, আপনি যদি কৌতূহলী হন, তবে এর মেটাক্রিটিক-এ ফিল্মটির 17টি পর্যালোচনা রয়েছে পৃষ্ঠা. ভুলে যাবেন না, মেটাক্রিটিক-এ, এটি শুধু নয় যে সাইটটি তার প্রতিযোগিতার তুলনায় কম পর্যালোচনা সংগ্রহ করে, তবে এটি একটি নির্ধারিত তারকা বা নম্বর রেটিং দ্বারা পর্যালোচনাগুলিকে সারণী করে (অথবা এটি পর্যালোচনার মেয়াদের উপর ভিত্তি করে একটি বরাদ্দ করে)। সুতরাং, যদিও এই মুভিটির ওয়েবসাইটে 99 নম্বর রয়েছে, তবুও এটির 100-এর মধ্যে 90-এর নিচে কিছু রিভিউ (হাঁপা!) রয়েছে। এরকম একটি রিভিউ প্রস্তাব করে যে “পিনোকিও” এর “উপরের দল”-এও নেই ডিজনি ক্লাসিক, কিন্তু শোন, আমরা সবাই একবারে একবার ভুল করি। এমনকি সমালোচকরাও নিখুঁত নয়।