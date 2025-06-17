You are Here
মেটা ‘আপডেট’ বিভাগে চ্যানেল সাবস্ক্রিপশন এবং বিজ্ঞাপনগুলির জন্য পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে

মেটা আনুষ্ঠানিকভাবে মেসেজিং অ্যাপের জন্য একটি বড় শিফট চিহ্নিত করে হোয়াটসঅ্যাপে বিজ্ঞাপনগুলি চালু করেছে।

পদক্ষেপ, ঘোষণা 17 ই জুন, ফেসবুকের প্ল্যাটফর্মটি 19 বিলিয়ন ডলার অধিগ্রহণের 11 বছর পরে আসে।

হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠাতা, যারা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞাপনের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা অ্যাপটির বিজ্ঞাপন-মুক্ত অভিজ্ঞতা বজায় রেখেছিলেন।

যাইহোক, মেটার সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি “স্ট্যাটাস বিজ্ঞাপনগুলি” প্রবর্তন করে যা অ্যাপের “আপডেটগুলি” ট্যাবে একচেটিয়াভাবে প্রদর্শিত হবে, তা নিশ্চিত করে যে তারা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত কথোপকথন থেকে পৃথক রয়েছে।

এই নতুন বিজ্ঞাপনগুলি ব্যবসায়িকদের সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপের বার্তাপ্রেরণ বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সাথে জড়িত থাকার অনুমতি দেবে, মিথস্ক্রিয়াকে উত্সাহিত করে।

2023 সালের জুনে প্রবর্তিত আপডেট ট্যাবটি ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলির অনুরূপ 24 ঘন্টা পরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ছবি, ভিডিও এবং পাঠ্যগুলির মতো অস্থায়ী সামগ্রী ভাগ করে নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মেটা জোর দিয়েছে যে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত বার্তা এবং কলগুলি এনক্রিপ্ট করা অব্যাহত থাকবে এবং নতুন বিজ্ঞাপন পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত থাকবে না।

এই উন্নয়ন হোয়াটসঅ্যাপকে একটি বড় ব্যবসায়ের সরঞ্জামে রূপান্তর করার জন্য মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গের বৃহত্তর কৌশলটির অংশ। হোয়াটসঅ্যাপ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 100 মিলিয়নেরও বেশি সহ 3 বিলিয়নেরও বেশি মাসিক ব্যবহারকারীকে গর্বিত করেছে।

স্থিতি বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি, মেটা হোয়াটসঅ্যাপের চ্যানেলগুলির বৈশিষ্ট্যটি নগদীকরণ শুরু করবে। এই বৈশিষ্ট্যটি লোক এবং সংস্থাগুলিকে ব্যক্তিগত চ্যাট থেকে পৃথক, অনুসরণকারীদের সম্প্রচার বার্তা প্রেরণে সক্ষম করে।

ব্যবসায়ীরা এখন হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলাফলগুলিতে তাদের দৃশ্যমানতা বাড়াতে অর্থ প্রদান করতে পারে এবং চ্যানেলগুলির প্রশাসকরাও একচেটিয়া সামগ্রীর জন্য ব্যবহারকারীদের সাবস্ক্রিপশন ফি নিতে সক্ষম হবেন।

মেটা ভবিষ্যতে এই সাবস্ক্রিপশনগুলির একটি 10% কাট নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, যদিও সংস্থাটি স্পষ্ট করে বলেছে যে এটি অবিলম্বে এই ফিগুলি থেকে উপার্জন করবে না।

উপার্জন-উত্পন্ন প্ল্যাটফর্মে হোয়াটসঅ্যাপের রূপান্তর দীর্ঘকাল প্রত্যাশিত।

যদিও মেটা হোয়াটসঅ্যাপের নির্দিষ্ট আয়ের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না, বিশ্লেষকরা অনুমান করেন যে অ্যাপ্লিকেশনটি পূর্বে ব্যবসায়িক সরঞ্জাম এবং পরিষেবাদি থেকে 500 মিলিয়ন ডলার থেকে 1 বিলিয়ন ডলার আয় করেছে যা সংস্থাগুলি সরাসরি গ্রাহকদের বার্তা দিতে সক্ষম করে।

হোয়াটসঅ্যাপে বিজ্ঞাপনগুলিকে সংহত করার এই পদক্ষেপটি এমন একটি সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পিভটকে উপস্থাপন করে যার প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃ strong ় বিরোধিতা করেছিলেন। হোয়াটসঅ্যাপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যান কৌম এবং ব্রায়ান অ্যাক্টন তার বিজ্ঞাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংঘর্ষের পরে মেটা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

তাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও, হোয়াটসঅ্যাপের রূপান্তরটি মেটার বিজ্ঞাপনের পৌঁছনো বৃদ্ধির বিস্তৃত প্রচেষ্টা প্রতিফলিত করে, বিশেষত সংস্থাটির ইনস্টাগ্রাম অধিগ্রহণ এবং অবিশ্বাস্য উদ্বেগের বিষয়ে ফেডারেল ট্রেড কমিশনের (এফটিসি) সাথে এর চলমান লড়াইয়ের পরে।

হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটস ট্যাবে বিজ্ঞাপনগুলি প্রবর্তন করে, মেটা ব্যবহারকারীদের বিজ্ঞাপনের মডেলটি প্রসারিত করার সময় তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগগুলি ব্যক্তিগত রাখার লক্ষ্য নিয়ে ব্যবহারকারীদের বিঘ্ন হ্রাস করা।



