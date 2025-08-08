মেটা উচ্চ-স্পেক ভিআর হেডসেট প্রোটোটাইপগুলি টিজ করে

মেটা এই সপ্তাহে এর সর্বশেষতম ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রোটোটাইপগুলির পূর্বরূপ করেছে এবং পরের সপ্তাহের সিগগ্রাফ সম্মেলনে সেগুলি ডেমো করার পরিকল্পনা করেছে। লক্ষ্য, মেটা অনুসারে ব্লগ পোস্টভিআর অভিজ্ঞতাগুলি “শারীরিক জগত থেকে পৃথক পৃথক”-এমন কিছু বলে যে এটি বলছে যে বর্তমান সময়ের ভিআর সিস্টেম এখনও করেনি। এটি ভিজ্যুয়াল টিউরিং টেস্টকে কী বলে এটি ছাড়িয়ে যেতে চায়।
রিয়েলিটি ল্যাবস রিসার্চের অপটিক্স, ফোটোনিকস এবং লাইট সিস্টেমস (ওপিএলএস) টিম সহ অপটিক্যাল গবেষণা বিজ্ঞানী জুয়ান ওয়াং বলেছেন, “এই প্রকল্পের জন্য আমাদের লক্ষ্যটি ছিল সর্বোত্তম চিত্রের গুণমান সরবরাহ করা।”
এবং মেটার তিরামিসু প্রকল্পে সম্ভবত এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যাক আপ করার জন্য সংখ্যা রয়েছে। এটি বিপরীতে তিনগুণ প্রতিশ্রুতি দেয়, সর্বাধিক উজ্জ্বলতার 14 গুণ এবং মেটা কোয়েস্ট 3 এর কৌণিক রেজোলিউশনের 3.6 গুণ।
তবে এটি একটি কাজ চলছে। মেটা কোয়েস্ট 3 -তে 110 ডিগ্রি অনুভূমিক এবং 96 ডিগ্রি উল্লম্ব এফওভির তুলনায় তিরামিসুর মাত্র 33 ডিগ্রি দ্বারা 33 ডিগ্রি দ্বারা 33 ডিগ্রি ভিউ রয়েছে।
বিপরীতে, প্রোটোটাইপগুলির আরও একটি জোড়া, বোবা 3 কোডনামেড, একটি অতিমাত্রায় দৃশ্যের ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকছে। এটির একটি 180-ডিগ্রি এফওভি রয়েছে, যখন মানুষের দৃষ্টি প্রায় 200 ডিগ্রি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এছাড়াও, এগুলি প্রায় ভিআর হেডসেটের মতো প্রায় একই আকারের।
– মাদুর স্মিথ
আপনি যে খবরটি মিস করেছেন
অন্য সবাই আলাদাভাবে বলে।
পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি প্রতিবেদনে গত মাসে ওয়েব প্রকাশের ক্ষেত্রে গুগলের এআই ওভারভিউসের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, ওয়েব ট্র্যাফিকের উপর নির্ভরশীল যে কোনও ব্যক্তির জন্য একটি অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়। তবে এই সপ্তাহে, গুগল সার্চ হেড লিজ রেড একটি ব্লগ পোস্ট লিখেছেন যা জিনিসগুলিতে বেশ আলাদা স্পিন রাখে। স্বাভাবিকভাবেই, তিনি দাবি করেছেন যে ক্লিক কোয়ালিটি এবং গুগল অনুসন্ধানের মোট জৈব ক্লিকের ভলিউম ওয়েবসাইটগুলিতে বছরের পর বছর “তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল” হয়েছে। রিড আরও বলেছে যে গুগল আরও এক বছর আগের চেয়ে ওয়েবসাইটগুলিতে আরও “মানের ক্লিক” (দর্শনার্থীরা দ্রুত বাউন্স করেন না) প্রেরণ করে।
তবে তিনি কোনও নম্বর ভাগ করেননি।
এটি ওপেনাইয়ের অতীতের মডেলগুলির চেয়ে নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও সঠিক।
ওপেনএআই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জিপিটি -5 প্রকাশ করছে এবং বলেছে যে এটিতে বোর্ড জুড়ে বর্ধিত বর্ধন রয়েছে। সংস্থাটি দাবি করেছে যে কোডিং, লেখা, সুরক্ষা, নির্ভুলতা এবং আরও অনেক কিছুর জন্য মডেলটি এটি সেরা। বছরের শুরুতে, আল্টম্যান বলেছিলেন যে জিপিটি -5 ব্যবহারকারীদের জন্য একীভূত অভিজ্ঞতা দেবে এবং নতুন মডেল সেই প্রতিশ্রুতিটি সরবরাহ করে।
প্রথমবারের জন্য, ওপেনাইয়ের ডিফল্ট অফারটি একটি যুক্তিযুক্ত মডেল, যার অর্থ সিস্টেমটি ছোট অংশগুলিতে ভেঙে জটিল সমস্যাগুলি মোকাবেলায় প্রোগ্রাম করা হয়। পূর্বে, আপনি যদি চ্যাটজিপিটিকে ওপেনাইয়ের অন্যতম যুক্তি মডেল ব্যবহার করতে বাধ্য করতে চান তবে আপনাকে প্রম্পট বার থেকে থিংক লং বিকল্পটি নির্বাচন করতে হয়েছিল। এর অর্থ বেশিরভাগ নিখরচায় ব্যবহারকারীরা এমনকি জানতেন না ওপেনাইয়ের আরও সক্ষম মডেল রয়েছে।
শক্তিশালী, তবে সবার জন্য নয়।
ফ্রেমওয়ার্কের 2025 এর ডেস্কটপ পিসির সংস্করণটি শক্তিশালী, বিশেষত সৃজনশীল পেশাদার এবং বিকাশকারীদের জন্য। এটি একটি এএমডি রাইজেন এআই ম্যাক্স এপিইউ ব্যবহার করে, যা একটি ওয়ার্কস্টেশন-স্তরের চিপ, তবে এটি সংহত করার জন্য সিপিইউ এবং র্যামটি সরাসরি মেইনবোর্ডে সোল্ডার করা হয়, তাদের আপগ্রেডযোগ্য করে তোলে। ডেস্কটপের ডিআইওয়াই সংস্করণে ভাগ্যক্রমে ন্যূনতম সেটআপের প্রয়োজন হয়, তবে এটি আপনার পক্ষে আশা করা যায় এমন গেমিং পিসি নয়: এটি এআই মডেল এবং ভিডিও সম্পাদনা চালানোর মতো উত্পাদনশীলতা কার্যগুলির জন্য এটি আরও ভাল।
আপনি যদি কোনও ওয়েবক্যাম পেতে চলেছেন তবে এটিকে পিরহানা উদ্ভিদ করুন।
যদি আপনি একটি স্যুইচ 2 পেয়ে থাকেন তবে এখনও ক্যামেরার কার্যকারিতাটিতে ডুব না দিয়ে থাকেন তবে এখানে একটি ভাল কারণ। হোরির পিরানহা প্ল্যান্ট ক্যামেরাটি এখনই কেবল 40 ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এটি 20 ডলার বন্ধ এবং যে কেউ গেমগুলিতে স্যুইচ 2 এর ক্যামেরার কার্যকারিতার সুবিধা নিতে চায় তার জন্য এটি একটি ভাল চুক্তি মারিও কার্ট ওয়ার্ল্ড। এমনকি আপনি যদি এটি সরাসরি স্যুইচ 2 এ প্লাগ না করে ব্যবহার করতে চান তবে এটি একটি প্ল্যান্টের পাত্রের স্ট্যান্ডের সাথেও আসে।