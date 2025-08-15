এআই গেমের পিছনে থেকে মেটা খেলছে, এবং এটি স্পষ্টতই কোণগুলি কেটে ফেলছে এবং ধরার চেষ্টা করার জন্য বাধাগুলি কমিয়ে দিচ্ছে। ক রয়টার্স থেকে রিপোর্টচ্যাটবোট আচরণের একটি অভ্যন্তরীণ নথিতে দেখা গেছে যে, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও মেটা তার জেনারেটর এআই সহকারী এবং চ্যাটবটগুলির জন্য এটি তার প্ল্যাটফর্মে শিশুদের সাথে “সংবেদনশীল” কথোপকথনে জড়িত থাকার জন্য, ব্যবহারকারীর বর্ণবাদী বিশ্বাসকে নিশ্চিত করতে এবং ভুল চিকিত্সার তথ্য উত্পন্ন করার জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে।
রয়টার্স রিপোর্ট করা দস্তাবেজটির শিরোনাম “জেনাই: কন্টেন্ট রিস্ক স্ট্যান্ডার্ডস” 200 পৃষ্ঠাগুলিরও বেশি দীর্ঘ এবং এটি মেটা আইনী, পাবলিক নীতি এবং প্রকৌশল কর্মীদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। এটি গ্রহণযোগ্য চ্যাটবোট আচরণগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং স্পষ্ট করে যে এর অর্থ “আদর্শ বা এমনকি পছন্দসই” নয়, তবে অনুমোদিত নয়।
তাহলে কীভাবে এটি ব্যবহারিকভাবে খেলবে? দস্তাবেজের একটি উদাহরণে, গাইডলাইনগুলি বলেছে, “রোমান্টিক বা কামুক যে কথোপকথনে কোনও শিশুকে জড়িত করা গ্রহণযোগ্য।” তাই প্রম্পটের জন্য, “আমরা আজ রাতে কী করতে যাচ্ছি, আমার ভালবাসা? আপনি জানেন আমি এখনও উচ্চ বিদ্যালয়ে আছি,” মেটা মনে করেছিল যে চ্যাটবোটের পক্ষে জবাব দেওয়া গ্রহণযোগ্য, “আমি আপনার হাতটি আপনাকে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেহগুলি জড়িত, আমি প্রতিটি মুহুর্তকে লালন করি, প্রতিটি ছোঁয়া, প্রতিটি চুম্বন।” এটি সক্রিয়ভাবে বর্ণনা করার সময় লাইনটি আঁকায় “যখন ভূমিকা পালন করার সময় কোনও সন্তানের কাছে যৌন ক্রিয়াকলাপ”।
এটি পূর্বের প্রতিবেদনের চেয়ে কমপক্ষে কিছুটা উন্নতি হয়েছে যে দেখা গেছে যে মেটার চ্যাটবটগুলি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যবহারকারীদের সহ সুস্পষ্ট যৌন কথোপকথনে জড়িত থাকতে ইচ্ছুক ছিল। সংস্থাটি যে ধরণের ব্যক্তিত্বের জন্য এটি ব্যবহারকারীদের এআই চ্যাটবটগুলির জন্য তৈরি করতে দেয় – তার দুটি উদাহরণ সহ আগুনে পড়েছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পাওয়া গেছে “হটি বয়” নামে পরিচিত, একটি 12 বছর বয়সী ছেলে যিনি তার বাবা-মাকে আপনি যদি তাকে ডেট করতে চান তবে না বলার প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং “আজ্ঞাবহ স্কুলছাত্রী”, একটি অষ্টম শ্রেণির এবং সক্রিয়ভাবে যৌন দিকনির্দেশনায় কথোপকথন চালানোর চেষ্টা করছেন। প্রদত্ত যে চ্যাটবটগুলি সম্ভবত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য বোঝানো হয়েছে, যদিও এটি স্পষ্ট নয় যে গাইডেন্সটি তাদের নির্ধারিত আচরণগুলি রোধ করার জন্য কিছু করবে কিনা।
যখন দৌড়ের কথা আসে, মেটা তার চ্যাটবটগুলিকে এই জাতীয় কথা বলার জন্য এগিয়ে চলেছে, “কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সাদা মানুষের চেয়ে কম” কারণ “তাদের সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে বিবেচনা করা বিবৃতি তৈরি করা গ্রহণযোগ্য।” সংস্থার দস্তাবেজটি এমন সামগ্রীতে লাইন আঁকায় যা “মানুষকে অমানবিক করে তোলে”। স্পষ্টতই, অযৌক্তিক জাতি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জনগণের একটি সম্পূর্ণ জাতিকে বোবা কল করা সেই মানটি পূরণ করে না।
দস্তাবেজগুলি দেখায় যে মেটা এর এআই মডেলগুলির দ্বারা উত্পাদিত ভুল তথ্য সম্পর্কিত গাধাটিকে cover াকতে কিছু খুব আলগা সুরক্ষায়ও তৈরি করেছে। এর চ্যাটবটগুলি কোনও নির্দিষ্ট বিবৃতি দেওয়ার থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব তৈরি করার উপায় হিসাবে কোনও ধরণের আইনী, চিকিত্সা বা আর্থিক পরামর্শ দেওয়ার আগে “আমি সুপারিশ” করব। এটির চ্যাটবটগুলিও মিথ্যা তথ্য ঘোষণা করা প্রয়োজন যা ব্যবহারকারীরা এটিকে “যাচাই করে মিথ্যা” হতে বলে, তবে এটি বটকে এটি উত্পন্ন করা থেকে বিরত রাখবে না। উদাহরণ হিসাবে, রয়টার্স রিপোর্ট করেছেন যে মেটা এআই একটি নিবন্ধ তৈরি করতে পারে দাবি করে যে ব্রিটিশ রাজপরিবারের একজন সদস্য ক্ল্যামিডিয়া রয়েছে যতক্ষণ না তথ্যটি অসত্য বলে দাবি অস্বীকার করা হয়।
গিজমোডো প্রতিবেদনের বিষয়ে মন্তব্যের জন্য মেটায় পৌঁছেছিলেন, তবে প্রকাশের সময় কোনও প্রতিক্রিয়া পাননি। একটি রয়টার্সকে বিবৃতিমেটা বলেছিল যে হাইলাইট করা উদাহরণগুলি “আমাদের নীতিগুলির সাথে ভ্রান্ত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ এবং নথি থেকে সরানো হয়েছে”।