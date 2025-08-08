মেটা এআই চ্যাটবোট মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে রক্ষণশীল কর্মীর সাথে স্থির হয়

মেটা প্ল্যাটফর্মগুলি রবি স্টারবাকের সাথে একটি মানহানির মামলা নিষ্পত্তি করেছে, যিনি দাবি করেছিলেন যে মেটার কৃত্রিম গোয়েন্দা (এআই) তাকে Jan জানুয়ারির ক্যাপিটল দাঙ্গায় অংশ নেওয়ার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করেছে।
বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার বিরোধী রক্ষণশীল কর্মী রবি স্টারবাক এই কোম্পানির এআই থেকে “আদর্শিক ও রাজনৈতিক পক্ষপাত” অপসারণের জন্য মেটার সাথে কাজ করবেন এমন রবি স্টারবাক ব্যতীত এই বন্দোবস্তের বিশদ সম্পর্কে প্রকাশ্যে উপলভ্য তথ্য নেই।
“উভয় পক্ষই আমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির জন্য এই বিষয়টি সমাধান করেছে। যেহেতু রবির সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে জড়িত থাকার কারণে মেটা মেটা এআইয়ের যথার্থতা উন্নত করতে এবং আদর্শিক ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব প্রশমিত করার জন্য অসাধারণ পদক্ষেপ নিয়েছে,” ক যৌথ বিবৃতি মেটা এবং স্টারবাক থেকে পড়ে।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “সেই কাজের উপর ভিত্তি করে, মেটা এবং রবি স্টারবাক আসন্ন মাসগুলিতে আদর্শিক ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বিষয়গুলি সমাধান করার উপায়গুলি অব্যাহত রাখতে এবং ব্যবহারকারীর প্রশ্নের জবাবে মডেলটি হ্যালুসিনেশনগুলি ফিরিয়ে দেয় এমন ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করবে,” তিনি যোগ করেছেন।
মেটা তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার জন্য পাহাড়ের অনুরোধের জবাব দেয়নি।
শুক্রবার স্টারবাক বলেছি সিএনবিসির “স্কোয়াউক বক্স” যা নিজে এবং মেটা উভয়ই দেখেছিল যে এই সমস্যাটি সংস্থার প্ল্যাটফর্মের অন্যান্য ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করতে পারে।
তিনি বলেন, “এটি সর্বদা আমার মামলার মূল বিষয় ছিল – এটি প্রত্যেকের জন্যই এটি ঠিক করুন তাই এটি একটি বিশাল হয়ে ওঠে না, আপনি জানেন, ভবিষ্যতে সত্যই ভয়ানক গল্প যেখানে এআই নির্বাচনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে কেউ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না,” তিনি বলেছিলেন।
স্টারবাক বন্দোবস্ত সম্পর্কে হোস্ট অ্যান্ড্রু রস সোরকিনের কাছ থেকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন, তিনি জানিয়েছেন যে তিনি এখনও টেক জায়ান্টের সাথে সহযোগিতার বিশদটি সন্ধান করছেন।
স্টারবাক লিখেছেন, “ভোক্তাদের জন্য ন্যায্যতা সরবরাহ করা আমি সবসময় চেয়েছিলাম এবং আমি এটি বাস্তবায়নের জন্য কাজটি করতে পেরে সন্তুষ্ট,” স্টারবাক লিখেছেন সামাজিক মিডিয়া। “যখন আমরা এমন একটি ভবিষ্যতে চলে যাই যেখানে এআই আমাদের বিশ্বের অনেক অংশে আধিপত্য বিস্তার করে, এখন আপনি জানেন যে আদর্শিক ন্যায্যতার পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনার টেবিলে একটি অদম্য কণ্ঠ রয়েছে।”
স্টারবাক মেটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেনএপ্রিল 29এবং মূলত সংস্থাটি থেকে 5 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দাবি করেছে।
৩০ এপ্রিল, মেটার চিফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার জোয়েল কাপলান এই বিষয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন।
“রবি – আমি আপনার ভিডিওটি দেখেছি – এটি অগ্রহণযোগ্য This এটি আমাদের এআই কীভাবে পরিচালনা করা উচিত তা স্পষ্টভাবে নয় you আমরা আপনার সম্পর্কে যে ফলাফলগুলি ভাগ করেছি তার জন্য আমরা দুঃখিত এবং আমরা যে ফিক্সটি রেখেছি তা অন্তর্নিহিত সমস্যার সমাধান করতে পারেনি,” তিনি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স।