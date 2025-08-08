মেটা বলেছে এর হাস্যকরভাবে বড় ভিআর হেডসেট প্রোটোটাইপ প্রায় মানুষের দৃষ্টিকে নকল করতে পারে

ভিআর বিশ্বে প্রচুর উচ্চ লক্ষ্য রয়েছে, তবে হাইপাররিয়ালিজম সরবরাহ করা সবচেয়ে অধরা। কারণ এটি একটি বাস্তববাদী, বিশ্ব-রেন্ডারিং ফেস কম্পিউটারের সাথে প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়েছে: এখানে রেজোলিউশন, দেখার ক্ষেত্র, শক্তি, ওজন, ব্যাটারি রয়েছে-আপনি এটির নাম দিন। তবে কেবলমাত্র বাধাগুলির অর্থ এই নয় যে এক্সআর এবং ভিআর এর টাইটানগুলি চেষ্টা করছে না, এবং যখন ওল কলেজের চেষ্টা করার কথা আসে, তখন মেটা অবশ্যই প্রচেষ্টার জন্য একটি পায়।
এর সর্বশেষ প্রয়াসে, মেটা উন্মোচন তিরামিসু, একটি নতুন হেডসেট প্রোটোটাইপ যা এটি বলেছে যে এটি “ভিজ্যুয়াল টুরিং পরীক্ষায় পাস করার” নিকটতম। নার্ড লিঙ্গোতে, এর অর্থ হ’ল এর হেডসেটটি চোখের দিকে ঝুঁকছে যে এই ভেবে ভেবে দেখছে যে ভার্চুয়াল বিশ্বটি আসলে একটি বাস্তব। নিজের জন্য এই খুব পরীক্ষামূলক হেডসেটটি ব্যবহার না করে, এটি সত্য কিনা তা বলা শক্ত, তবে আমরা যদি তিরামিসুকে বিশ্বাস করি (একটি সূক্ষ্ম মিষ্টি, আমি যুক্ত করতে পারি) আসলে মেটা যেমন বলেছে তেমন উন্নত, ভিআর এর ভবিষ্যত আমাদের ভাবার চেয়ে কম রান্না করা হতে পারে।
মেটা রিয়েলিটি ল্যাবগুলি সবেমাত্র তাদের নতুন ভিআর হেডসেট প্রোটোটাইপ দেখিয়েছে তিরামিসু যা 90 পিপিডি, অতি-উচ্চ বৈসাদৃশ্য এবং উজ্জ্বলতা 14x এর সাথে অত্যাশ্চর্য বাস্তবতা সরবরাহ করে যা কোয়েস্ট 3 এর সাথে এটি একটি সংকীর্ণ ফোভের সাথে ভারী তবে ভবিষ্যতে দৃশ্যত সম্ভব হতে পারে তার একটি ঝলক সরবরাহ করে। pic.twitter.com/82pocizqiq
মেটা অনুসারে, তিরামিসু কয়েকটি মূল বিভাগে জলের বাইরে মেটা কোয়েস্ট 3 টি ফুটিয়ে তোলে। এর মধ্যে একটি বিপরীত, যেখানে মেটা বলেছে যে তিরামিসুতে কোয়েস্ট 3 এর 3x ক্ষমতা রয়েছে। অন্যটি হ’ল উজ্জ্বলতা, এবং মেটা বলেছে যে তিরামিসুর কোয়েস্ট 3 এর তুলনায় সেই অঙ্গনে পুরো 14x ক্ষমতা রয়েছে। শেষটি, যা আরও বেশি বকুনি বলা হয়, এটি “কৌণিক রেজোলিউশন” বলা হয় এবং ভিআর -তে ব্যবহারকারীদের ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডস ফাইনাল বিবরণ দেখতে সহায়তা করে। এই শেষ বিভাগে, তিরামিসুতে কোয়েস্ট 3 এর 3.6x ক্ষমতা রয়েছে। কাগজে, এটি আমাদের বর্তমান মুহুর্তে আমাদের কাছে যা উপলব্ধ রয়েছে তার তুলনায় এটি একটি দুর্দান্ত বন্য উন্নতি, তবে (এবং এখানে পৃথিবীতে ফিরে আসে) এর কোনওটিই আপনার কাছে আসার আগে যাওয়ার আগে এখনও একটি উপায় রয়েছে।
যেমন আপনি মেটা প্রদত্ত ছবিগুলি দ্বারা লক্ষ্য করেছেন, তিরামিসু হলেন – আমি এটি কীভাবে বলব – একটি বড়, চঙ্কি ছেলে। এটি ভিআর হেডসেটগুলির দীর্ঘ ফার্বি, যা অবশ্যই পুরো সুপার-নিমজ্জন জিনিসটিতে একটি চাপ দেয়। আমি আপনার সম্পর্কে জানি না, তবে আমি যদি আমার মাথায় একটি বড় আকারের গর্ত পরে থাকি তবে এটি আমার কুঁড়িগুলির সাথে হাইপাররিয়ালিস্টিক ভ্রচ্যাট শেশের মায়া ভেঙে দিতে পারে। সর্বোপরি, মেটা বলেছে যে এর গ্রাউন্ডব্রেকিং পরীক্ষামূলক হেডসেটের এফওভিও (হেডসেটের আকারের বিপরীতে) খুব ছোট। আসলে, এটি কেবল 33 x 33 ডিগ্রি। এটিকে দৃষ্টিকোণে বলতে গেলে, মানুষের চোখ সাধারণত 135 ডিগ্রির উল্লম্ব এফওভি সহ প্রায় 200 ডিগ্রি দেখে। আপনি যেমন কিছু ব্যাক-অফ-দ্য-ন্যাপকিন ম্যাথের সাথে উল্লেখ করেছেন, এটি বেশ বড় পার্থক্য।
তবে এটি সমস্ত পরীক্ষামূলক স্টাফ, ন্যায্য হওয়ার জন্য এবং মেটা ভিজ্যুয়াল তথ্যের খুব, খুব ছোট উইন্ডো দিয়ে এমনকি এই উন্নতিগুলি অর্জন করতে পারে তা নিজেই এবং এটি নিজের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ। সেই গবেষণাকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর কিছুতে অনুবাদ করার জন্য প্রচুর বাধা রয়েছে – আকারের শীর্ষে, মেটা প্লাস্টিকের বিপরীতে গ্লাস অপটিক্যাল লেন্সগুলি ব্যবহার করছে, যা আমি এগিয়ে যাব এবং ধরে নিচ্ছি যে আফ ** কটন আরও ব্যয়বহুল। বড় এবং ব্যয়বহুল ভিআর বিশ্বে ঠিক ভাল অনুবাদ করা হয়নি; শুধু আপেল জিজ্ঞাসা।
আমি এই সপ্তাহে ভিআর রান্না করা ঘোষণা করে শুরু করেছি, এবং সম্ভবত এটি এখনও রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আমি চাই এটা রান্না করা হবে। আমি স্মার্ট চশমার উদীয়মান ভবিষ্যত সম্পর্কে যতটা উচ্ছ্বসিত, আমি এখনও মনে করি আরও নিমজ্জনিত ফেস কম্পিউটার তৈরি করার চেষ্টা করা কেবল মজাদার নয়, তবে সম্ভাব্য গ্রাউন্ডব্রেকিং। যদি তিরমিসু কোনও ইঙ্গিত দেয় তবে আমরা সেই হাইপাররিয়ালিস্টিক ভবিষ্যতে পৌঁছা পর্যন্ত কিছুটা সময় পেয়েছি, তবে আমি মনে করি আমি যখন বলি তখন আমি অন্য সমস্ত ভিআর নার্ডের পক্ষে কথা বলি, আমি শেষ পর্যন্ত কিছু মিষ্টান্ন চাই।