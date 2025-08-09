মেটা বিলিয়ন ডলারের কাজের অফারকে এআই প্রতিভার জন্য প্রতিযোগিতা করে তোলে

মেটা, গুগল, এবং মাইক্রোসফ্ট সহ সংস্থাগুলি অফার করে কর্মচারীদের জন্য উচ্ছ্বসিত সংস্থাগুলির সাথে এআই প্রতিভা যুদ্ধের উত্তাপের সাথে সাথে স্কাইরকেটিং বেতন এবং গোপনীয় নিয়োগের প্রচেষ্টা বড় প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ক্ষতিপূরণ।
যুদ্ধের একজন মূল খেলোয়াড় হলেন মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গ (৪১), যিনি কমপক্ষে ছয় বছরে প্রায় 1.5 বিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ, এআই গবেষক এবং চিন্তাভাবনা মেশিন ল্যাবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অ্যান্ড্রু তুলোচকে অফার করেছিলেন বলে জানা গেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট করেছেন যে তুলচ অফারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তবে প্রচুর অন্যান্যরা এই অর্থ নিয়েছেন এবং জুকারবার্গের টেক জায়ান্টে যোগ দিয়েছেন।
স্কেল এআই সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও আলেকজান্দ্র ওয়াং, ২৮, সংস্থাটি তার কোম্পানির 49% অংশের জন্য 14.3 বিলিয়ন ডলার দেওয়ার পরে মেটায় যোগ দিয়েছে। জুনের একটি মেমোতে জুকারবার্গ ওয়াংকে “তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠাতা” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মেটা’র সুপারিনটেলিজেন্স দল ছাড়াও ওয়াং মেটার প্রধান এআই অফিসারও হবেন।
জুকারবার্গ সিলিকন ভ্যালিতে যে প্রতিভা পোচিং ঘটছে তা প্রকাশ করে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর সুপারিনটেলিজেন্স গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরা এখন টিবিডি ল্যাবস নামে পরিচিত, বৃহস্পতিবার একটি বৃহস্পতিবার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রকাশ করেও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালগুগল, ওপেনই এবং নৃতাত্ত্বিক থেকে পোচ করা গবেষকরা অন্তর্ভুক্ত করুন।
এদিকে, অ্যাপল মেটার প্রতিও প্রতিভা হারিয়েছে, চার এআই গবেষক একা জুলাই মাসে জুকারবার্গের সংস্থায় যোগদান। মেটা প্রাক্তন অ্যাপল ম্যানেজার রিউমিং পাংকে জুলাইয়ের প্রথম দিকে মেটা’র সুপারিনটেলেন্স প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য 200 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের প্রস্তাব দিয়েছিল – এবং প্যাং গৃহীত হয়েছিল।
জুকারবার্গ টিবিডি ল্যাবস দল নিয়োগে ব্যক্তিগত ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানা গেছে, অফারগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পালো অল্টো এবং লেক তাহোতে তাঁর বাড়িতে যোগ দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ভাড়াগুলি গোপনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অনুযায়ী ব্লুমবার্গজুকারবার্গ এমনকি সুপারিনটেলিজেন্স দলকে তাঁর কাছাকাছি অবস্থান দেওয়ার জন্য মেটার অফিসগুলিতে বসার ব্যবস্থাগুলি পুনরায় সাজিয়েছিলেন।
মার্ক জুকারবার্গ। ফটোগ্রাফার: ডেভিড পল মরিস/ব্লুমবার্গ গেটি ইমেজের মাধ্যমে
নিয়োগের ক্ষেত্রে এআই ধাক্কা এআই অবকাঠামোতে গভীর বিনিয়োগের আয়না আয়না করে, মেটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ $ 72 বিলিয়নমাইক্রোসফ্ট $ 80 বিলিয়নএবং গুগল আপ $ 85 বিলিয়ন এই বছর এআই সুবিধাগুলি তৈরির দিকে।
অন্যরা কীভাবে প্রতিযোগিতা করছে তা এখানে দেখুন:
মাইক্রোসফ্ট
মাইক্রোসফ্ট এআইয়ের সিইও মোস্তফা সুলায়মান মাইক্রোসফ্ট দলে যোগদানের জন্য নতুন এআই প্রতিভা জন্য তার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্র গুগলের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এই সপ্তাহে রিপোর্ট করেছেন যে সুলায়মান, যিনি গুগলে কাজ করেছেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এবং প্রয়োগ করা এআই দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রোজ, ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগের জন্য পৌঁছে এবং তাদের আরও ভাল বেতনের প্রস্তাব দিয়ে জুকারবার্গকে অনুলিপি করে আসছেন।
এখনও অবধি, সুলায়মানের প্রচেষ্টার ফলে মাইক্রোসফ্ট গুগল থেকে কমপক্ষে 24 জন কর্মচারী পোচ করছে, বেশিরভাগ ডিপমাইন্ড এআই গ্রুপ থেকে, প্রতি ডাব্লুএসজে। শিকারে গুগলের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, অমর সুব্রামন্য সহ একইভাবে নির্বাহী এবং গবেষকরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
গত বছর মাইক্রোসফ্টে মাঝারি বেতন ছিল $ 193,744, ক প্রক্সি ফাইলিং মার্কিন সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে।
গুগল
গুগল স্বাক্ষর করেছে a $ 2.4 বিলিয়ন ডিল গুগল ডিপমাইন্ড এআই দলে মূল প্রতিভা আনতে গত মাসে এআই কোডিং স্টার্টআপ উইন্ডসার্ফের সাথে। উইন্ডসার্ফের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরুণ মোহন, সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডগলাস চেন এবং স্টার্টআপের অন্যান্য গবেষকদের একটি নির্বাচিত দল গুগলে যোগদান করেছিলেন। চুক্তির অংশ হিসাবে, গুগল উইন্ডসরফ প্রযুক্তির জন্য একটি ননএক্সক্লুসিভ লাইসেন্স পেয়েছিল।
গুগল গত বছর একই কাজ করেছিল, স্বাক্ষর করে $ 2.7 বিলিয়ন চুক্তি চরিত্রের সাথে। এই চুক্তিতেও, গুগল স্টার্টআপের প্রযুক্তিতে একটি ননএক্সক্লুসিভ লাইসেন্স পেয়েছিল।
ওপেনই
ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান (৪০) জুনের মাঝামাঝি সময়ে বলেছিলেন যে মেটা তার কর্মীদের $ ১০০ মিলিয়ন ডলার স্বাক্ষরকারী বোনাস এবং “তার চেয়েও বেশি” অফার করে যাচ্ছিল তাদেরকে দূরে রাখার প্রয়াসে সামগ্রিক ক্ষতিপূরণে। মেটার চিফ টেকনোলজি অফিসার, অ্যান্ড্রু বসওয়ার্থ, খণ্ডন দাবি।
জুনের শেষের দিকে, আটটি ওপেনাই গবেষক এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন এবং মেটার সুপারিনটেলিজেন্স দলে যোগ দিয়েছিলেন। ২৮ শে জুনের কর্মীদের মেমোতে ওপেনএআইয়ের চিফ রিসার্চ অফিসার মার্ক চেন পরিস্থিতিটিকে তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং কিছু চুরি করার সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ওপেনই প্রত্যেকের জন্য বেতন “ন্যায্য” রাখার সময় অফারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে “পুনরুদ্ধার” করছে।
শুক্রবার, ভার্জ রিপোর্ট সংস্থাটি তার নতুন জিপিটি -5 চালু করার আগে এই সপ্তাহের শুরুতে কয়েক মিলিয়ন মূল্যবান বোনাস পেয়েছিল যে কিছু কর্মচারী।
