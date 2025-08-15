You are Here
মেটা ব্রাজিলের অবৈধ জুয়া বিজ্ঞাপনের উপর 48 ঘন্টা সতর্কতা গ্রহণ করে
ব্রাজিলের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে তার সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে জুয়া বিজ্ঞাপনের বিস্তার সম্পর্কে আইনী নোটিশ জারি করা হয়েছে।

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মূল সংস্থাটি মেটা এর বিজ্ঞাপন লাইব্রেরির অনুসন্ধানের পরে সামগ্রীটি অপসারণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে জুয়া খেলার প্রচারের কর্তৃত্বের অভাব রয়েছে এমন প্রোফাইলগুলি থেকে সক্রিয় বিজ্ঞাপনগুলির “শত শত” রয়েছে।

ব্রাজিলে, পুরষ্কার ও বেটস অফ ফিনান্সের সচিবালয় কর্তৃপক্ষের জন্য দায়ী সংস্থা।

এজিইউ থেকে মেটাকে প্রেরিত নোটিশটির জন্য ভবিষ্যতে কোনও লাইসেন্সবিহীন বাজি প্ল্যাটফর্মকে সমর্থন করার জন্য আরও সতর্কতা ওটি সহ 48 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত অনুমোদিত নয় জুয়ার সামগ্রী অপসারণ করা প্রয়োজন।

এজিইউ দ্বারা বিশদ হিসাবেসোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টকে পাঠানো যোগাযোগটি জানিয়েছে:

“সুতরাং, এটি একটি স্পষ্টভাবে অবৈধ কার্যকলাপ (এই প্রোফাইলগুলি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দ্বারা অনুমোদিত নয়), যা কর ফাঁকি, অর্থ পাচার, ভোক্তাদের সম্পর্কের বিরুদ্ধে অপরাধ, জালিয়াতি এবং অন্যান্য অবৈধ অনুশীলনের সাথেও তাদের বিজ্ঞাপনকে সমানভাবে অবৈধ কার্যকলাপ হিসাবে গঠনের সাথে যুক্ত হতে পারে।”

ব্রাজিলে জুয়ার বিজ্ঞাপনগুলি নির্মূল করার আইনী প্রচেষ্টা

আইনী নির্দেশাবলী সাম্প্রতিক সুপ্রিম ফেডারেল কোর্টের (এসটিএফ) রায়ের সাথেও একত্রিত হয়েছে ২ 26 শে জুন, যা ইন্টারনেটের জন্য ব্রাজিলের নাগরিক অধিকার কাঠামোর আংশিকভাবে অসাংবিধানিক 19 অনুচ্ছেদে ঘোষণা করেছে।

নিবন্ধটিতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি অবৈধ বিজ্ঞাপনগুলির জন্য দায়বদ্ধ থাকে যদি না তারা এই জাতীয় সামগ্রী অপসারণের জন্য পরিশ্রমী এবং সময়োপযোগী প্রচেষ্টা প্রদর্শন করতে পারে।

ব্রাজিলের এজিইউ মেটার সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন নীতি আপডেটের সমালোচনা করতে গিয়েছিল, যার জন্য অনলাইন জুয়ার প্রচারের অনুমতি প্রয়োজন, এই নীতিগুলির ত্রুটিগুলি সমাধান করা দরকার।

মে মাসে, সিনেট লাইভ স্পোর্টস সম্প্রচারের সময় বাজি বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি প্রিন্ট বিজ্ঞাপনগুলি নিষিদ্ধ করা এবং সেলিব্রিটি অনুমোদনের সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা অনুমোদন করে।

অনলাইন এবং টিভি বিজ্ঞাপনগুলি সন্ধ্যা সাড়ে। টার মধ্যে সীমাবদ্ধ-মধ্যরাত, যখন রেডিও বিজ্ঞাপনগুলি কেবল সকাল 9 টা -11 টা থেকে 5 টা -7: 30 টা অবধি অনুমোদিত।

এই ব্যবস্থাগুলি এখনও আইন প্রণেতাদের দ্বারা সংশোধন বা প্রভাবিত হতে পারে, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত জুয়া শিল্পের মধ্যে অনেকে ক্রোধের সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবগুলি ভূগর্ভস্থ বাজারে আরও প্রবাহিত হবে এবং কোন সাইটগুলি আইনী এবং কোনটি অবৈধ সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

