সুইডিশ শহর ওরি ব্রু (আরব্রো) এ শুক্রবার উপাসকরা বেরিয়ে আসার সময় একটি মসজিদকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সির মতে, মসজিদে গুলি চালানোর সময় কমপক্ষে ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, যা সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
প্রত্যক্ষদর্শীরা গণমাধ্যমকে বলেছিল যে আহতদের একজন হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন এবং অন্য দু’জন গুরুতর অবস্থায় ছিলেন।
তবে পুলিশ বলছে যে এ পর্যন্ত দু’জনকে গুলি করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যাকে হাসপাতালে চিকিত্সা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
পুলিশ তদন্তের উদ্ধৃতি দিয়েছিল যে আক্রমণকারীকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং তিনি মসজিদকে লক্ষ্য করে বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করতে এসেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।
পুলিশ এলাকাটি বন্ধ করে দিয়ে অভিযুক্তদের সন্ধান শুরু করে। নাগরিকদের মসজিদ থেকে দূরে থাকার জন্য আবেদন করা হয়েছে।
এই ঘটনাটি ইসলামোফোবিয়ার সাথে সুইডেনের সম্পর্কের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ।
এটি লক্ষণীয় যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সুইডেন কুরআনের অপমান, মসজিদগুলির বাইরে ঘৃণা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধকে ঘৃণা করে দেখেছে।
মানবাধিকার সংস্থাগুলি সুইডিশ সরকারকে ঘৃণ্য অপরাধ রোধ করতে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।