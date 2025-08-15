You are Here
News

মেটেপেক এআই ক্যামেরা এবং টহল দিয়ে সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করে

গুয়াদালাপে দে লা ক্রুজ

বিস্তৃত সুরক্ষা কৌশলের অংশ হিসাবে, মেটেপেকের পৌরসভার সভাপতি, ফার্নান্দো ফ্লোরস ফার্নান্দেজ, সান সালভাদোর টিজাতল্লি 30 নতুন ভিডিও নজরদারি ক্যামেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাথে সম্প্রদায়কে বিতরণ করেছিলেন, যা পৌর কমান্ড সেন্টারের সাথে সংযুক্ত হবে।

এই ডিভাইসগুলি নভেম্বরের আগে ইনস্টল করা হবে এমন প্রচুর 700 টি নতুন ক্যামেরার অংশ, এতে পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিরোধকে শক্তিশালী করার জন্য মোট 1,400 উচ্চ -প্রযুক্তি সরঞ্জাম থাকবে।

ফ্লোরস ফার্নান্দেজ জোর দিয়েছিলেন যে এই প্রচেষ্টাটি 5,000 লুমিনায়ারের পুনর্নবীকরণ এবং আরও 4,000 এর পুনর্বাসনের দ্বারা পরিপূরক, যা histor তিহাসিকভাবে এই পরিষেবাটির অভাব ছিল এমন অঞ্চলে আলোকসজ্জার অনুমতি দেবে।

মেয়র এই সম্প্রদায়ের কাছে দুটি টহল প্রদান করেছিলেন, এটি পৌরসভা অঞ্চল জুড়ে জরুরি প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা জোরদার এবং নজরদারি উন্নয়নের লক্ষ্যে 100 টিরও বেশি ইউনিটের একটি প্যাকেজের অংশ।

মেটপিকেন্স মেয়র জোর দিয়েছিলেন যে এই সুরক্ষা কৌশলটি, অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রতিলিপিযুক্ত, নাগরিকদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ফলাফলগুলি প্রতিফলিত করে।

জাতীয় জনসাধারণের সুরক্ষা ব্যবস্থার নির্বাহী সচিবালয়ের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, সীমাবদ্ধতা বেশ কয়েকটি ফৌজদারি সূচক হ্রাস রেকর্ড করেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।