মেডিকেল বুলেটিন ব্যাপক সংক্রমণের পরে একটি সূক্ষ্ম পরিস্থিতি প্রকাশ করে

বৃহস্পতিবার (7) প্রকাশিত মেডিকেল রিপোর্ট অনুসারে উপস্থাপক দ্বিগুণ প্রতিস্থাপন করেছেন। বিশদ বিবরণ:
উপস্থাপক ফাউস্টো সিলভা75 বছর বয়সী, সাও পাওলোতে ইস্রায়েলিটা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি21 মে, 2025 সাল থেকে। অনুসারে এই বৃহস্পতিবার (7) প্রকাশিত মেডিকেল রিপোর্ট সহহাসপাতালে ভর্তি অনুপ্রাণিত হয়েছিল তীব্র ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ দ্বারা, সেপসিস হিসাবে চিহ্নিতগুরুতর অবস্থা যা একাধিক অঙ্গ কর্মহীনতা হতে পারে এবং এমনকি মারাত্মক হতে পারে। তথ্যটি ভেজার “জেন্টে” কলাম থেকে।
হাসপাতালের সময়কালে, ফাউস্টো নিবিড় চিকিত্সা করেছেন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য, ক্লিনিকাল এবং পুষ্টির পুনর্বাসনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্য সহ।
24 ঘন্টারও কম সময়ে দুটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট
এছাড়াও বুলেটিন অনুসারে, ফাউস্টোকে ক্রমানুসারে দুটি জটিল পদ্ধতির শিকার করা হয়েছিল। বুধবার ()), তিনি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিলেন এবং পরের দিন, বৃহস্পতিবার ()), কিডনি রিলে করেছিলেন।
হাসপাতালটি জানিয়েছে যে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টটি এক বছরের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সাও পাওলো স্টেট ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টারের পরে চিহ্নিত একক দাতার অঙ্গগুলির সাথে সামঞ্জস্যতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারে।
পূর্ববর্তী সার্জারি ইতিহাস
উপস্থাপকের সাম্প্রতিক জীবনে এগুলি প্রথম বড় পদ্ধতি নয়। 2023 সালের আগস্টে, হার্টের ব্যর্থতার ক্রমবর্ধমান কারণে ফাউস্টো একটি হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিলেন। এক বছরেরও কম সময় পরে, 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে, কিডনি ফাংশনটি আপস করা হয়েছিল এবং তার হেমোডায়ালাইসিসের প্রয়োজন ছিল বলে তাকে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল।
Com হিসাবে …
